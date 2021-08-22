Sniper Ghost Warrior Contracts 2 – Butcher’s Banquet: +20% игры бесплатно





Честно говоря, польская студия CI Games удивила нас. Неожиданно для всех, в разгар летнего затишья, разработки добавили в свой stealth-шутер Sniper Ghost Warrior Contracts 2 еще один большой уровень с пятью заданиями, двумя дополнительными целями и коллекционными предметами. Бесплатно! Встречайте Butcher’s Banquet.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 – Butcher’s Banquet Жанр stealth-шутер

Платформы Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Языки английский, русский

Разработчик CI Games

Издатель CI Games

Сайты Steam

Дополнение Butcher’s Banquet появилось на всех платформах буквально через полтора месяца после выхода основной игры. Просто потому, что разработчики захотели привлечь внимание к игре, продажи которой оказались не столь велики, как у первой части. Так что дополнительный уровень, который, возможно, готовили для платного DLC, стал своеобразной рекламной акцией, подкрепленной 25% скидкой на игру. Кроме того, дополнительный контент будет как нельзя кстати перед запуском версии шутера на PlayStation 5, которая состоится уже 24 августа 2021 г. Там, кстати, обещают поддержку адаптивных триггеров, Haptic Feedback, ускоренную загрузку с SSD, разрешение 4K, улучшенные текстуры и остальные плюшки next-gen.

События Butcher’s Banquet происходят после основной сюжетной линии Sniper Ghost Warrior Contracts 2 на территории все того же многострадального Квамара, который погрузился в хаос после нашего вмешательства в предыдущих миссиях. Никаких аналогий с Афганистаном, Квамар – это скорее Сирия, да и вышло DLC еще до падения Кабула. Опять у нас есть непокорные и жестокие полевые командиры, и подозрение в работе над химическим оружием с участием русских. Значит, будет в кого пострелять.

В основной части Contracts 2 – четыре больших уровня по пять заданий на каждом, плюс коротенький эпилог буквально на полчаса геймплея. Butcher’s Banquet добавляет еще один уровень на 2-4 часа геймплея, то есть по сути еще 15-20% игры. Здесь тоже пять заданий, часть которых связана с устранением целей на средней дальности, часть — с собиранием улик и документов. Подойдет средняя снайперская винтовка, но ЭМИ и бронебойные патроны стоит все-таки взять. Сам уровень Temple Complex похож на тот же уровень Rashida Qalat – ущелья и руины. Снайперские площадки на месте, глушилки дронов тоже. По геймплею DLC ничем не отличается от основной части игры, так что за подробностями отправляем вас к основной рецензии. Среди коллекционных предметов на уровнях есть несколько новых раскрасок для оружия.

Вообще, в этой мини-рецензии не было необходимости, просто мы решили, что столь правильная инициатива разработчиков заслуживает внимания и поощрения. И… вот бы все студии добавляли дополнительный контент в рамках подобных рекламных акций! Удачной вам стрельбы, снайперы.