Sniper Ghost Warrior Contracts 2: восточные мотивы





Sniper Ghost Warrior Contracts 2 – это та же вышедшая два года назад Sniper Ghost Warrior Contracts, только не в Сибири, а на Ближнем Востоке, разве что графика стала чуть лучше и появились некоторые интересные находки в плане построения уровней. Но по геймплею, темпу, ощущениям, по общей концепции – это та же самая игра. И правильно, зачем чинить то, что не сломано!

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Жанр stealth-шутер

Платформы Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Языки английский, русский

Разработчик CI Games

Издатель CI Games

Сайты Steam

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 – уже шестая часть серии снайперских stealth-шутеров от польской студии CI Games. Стартовавшая в 2008 году как бюджетный проект категории B, за тринадцать лет серия развилась до уровня крепкой AA, более того, на текущий момент это лучший из имеющихся на рынке stealth-шутеров, просто потому, что популярный в начале 2000-х гг. жанр растерял поклонников и подобные игры сейчас никто не делает.

Вначале поляки экспериментировали с форматами. Sniper Ghost Warrior (2010) и Sniper Ghost Warrior 2 (2013) были практически коридорными сюжетными шутерами, этакими бюджетными Call of Duty про снайперов. В Sniper Ghost Warrior 3 (2017), посвященной отстрелу пророссийских сепаратистов в Грузии, вместо этого построили открытый мир в духе последних Far Cry, с аванпостами и множеством побочных заданий. В следующей игре, Sniper Ghost Warrior Contracts, где действие перенеслось на территорию отколовшейся от России Сибирской Республики, разработчики отказались от открытого мира, зато построили пять огромных уровней-песочниц, с несколькими важными целями, выполнять которые можно в любой последовательности. Собственно, эту формулу и закрепили в Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Учитывая, что подобную же структуру использует серия Sniper Elite, она, похоже, идеально подходит для снайперских игр.

Итак, в этот раз судьба забросила нас на Ближний Восток, в государство Квамар, до боли напоминающее Сирию. Здесь после смерти президента/диктатора Омара аль-Бакра власть захватила его жена Биби Рашида, которой, для упрочнения влияния внутри страны, необходима небольшая победоносная война с соседями. Биби прессует оппозицию, привлекла наемников со всех концов света и даже раздобыла где-то (мы все знаем где) пару ядерных боеголовок. Кроме того, диктаторша приютила у себя визионера, серийного предпринимателя и криптоанархиста Ларса Хельстрима, построившего в горах Квамара цифровую крепость, где майнится виртуальная валюта, способная пошатнуть мировую экономику. Кроме того, военный конфликт в регионе определенно скажется на цене нефти, что не устраивает правительства развитых стран. Одним словом, с Биби нужно разобраться. И здесь на сцену выходит ваш герой, который, убив пару плохих парней и девчат (гендерное равенство – наше все!), может спасти мир от экономического краха.

Как и предыдущая часть, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 включает в себя пять огромных (на самом деле четыре действительно больших и один средненький) уровней, на которых вы должны выполнить серию задач. И это далеко не всегда устранение заданных целей. Иногда придется «вырубать» нефтяные вышки, иногда искать «черный ящик» или электронные документы, иногда спасать арестованных оппозиционеров и защищать их на пути к эвакуации и т.д. Чтобы вы понимали, насколько большие здешние уровни, скажу, что только подземная часть криптокрепости Ларса Хельстрима, где вы с помощью компьютерного вируса должны уничтожить дата-центр, могла бы стать отдельным уровнем в какой-нибудь другой игре, здесь же это лишь одна пятая всего горного региона.

Одно из нововведений Sniper Ghost Warrior Contracts 2 – снайперские задания по сверхдальним выстрелам. Это части уровня, которые находятся как бы за его пределами, добраться туда вы не можете. Зато заняв снайперскую позицию, можете уничтожать цели с большого расстояния. Речь идет о дистанциях 1000 и более метров, то есть это действительно дальние выстрелы. При этом в случае промахов противники могут обнаружить вашу позицию и начать ответный обстрел, в том числе и из минометов, а иногда даже послать в место вашего расположения группу зачистки. В таких случаях помогут установленные на путях подхода к снайперскому гнезду мины-ловушки или снайперская турель, которая умеет в том числе и прикрывать вас. Впрочем, справиться с появившимися за спиной противниками можно и с помощью штатного оружия, компьютерные солдаты не отличаются особым интеллектом и весело набегают на минное поле или засаду.

Единственные, кто может составить проблему – вражеские снайперы и солдаты в тяжелой броне с пулеметами. Первых нужно заблаговременно вычислять и отстреливать, вторых же можно уничтожить либо из крупнокалиберной и, к сожалению, слишком громкой снайперской винтовки, либо с помощью газовых гранат. Что же до остальных модных гаджетов, той же снайперской турели, способной синхронизировать выстрелы с вашими, или дрона, то они практически бесполезны. Турель не стреляет на дальность свыше 1000 м, а использование дрона ограничено из-за обилия неотключаемых «глушилок». Впрочем, пройти игру можно и с базовым оружием, не забывайте только менять оптику для миссий со стрельбой на большие расстояния.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2, впрочем, как и Sniper Elite, все-таки видеоигры, а не симуляторы снайпера, так что на нормальном уровне сложности вы увидите поправки на ветер и баллистическое снижение траектории. При желании подсказки можно отключить, но встроенного баллистического компьютера и корректировщика в игре нет, так что считать поправки придется в уме и вводить на глаз, что немного странно, так что рекомендуем все же играть на Normal.

Как мы уже отмечали выше, далеко не все миссии в игре проходят на открытом воздухе, порой вам придется покидать теплое снайперское гнездо и лезть на территорию охраняемых баз (предварительно их, конечно же, можно «зачистить») или под землю. В таких заданиях Sniper Ghost Warrior Contracts 2 превращается из снайперского в полноценный stealth-шутер, где приходится использовать пистолет с глушителем и нож, прятать трупы, вырубать камеры слежения и турели и т.д. Знаете, лично мне всего этого чертовски не хватает еще со времен Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist (2013). И пока Ubisoft продолжает игнорировать эту серию, Sniper Ghost Warrior выглядит лучшей альтернативой за свои деньги. Да, есть еще Hitman 3 и Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, но это не совсем то, ниша милитаристических stealth-шутеров от первого лица сейчас никем не занята.

Да, чуть не забыл, из предыдущей части в новую перекочевали система прокачки умений, покупки новых стволов/улучшений, испытания и дополнительные контракты, время от времени появляющиеся на некоторых уровнях. Что ж, все это хорошо работало в Sniper Ghost Warrior Contracts, работает и в ее сиквеле.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 использует движок CryEngine V от y Crytek, в то время как предыдущие части серии были построены на Chrome Engine 2/4 и CryEngine 3/3.6. И хотя визуальные улучшения нельзя назвать слишком кардинальными, они все-таки есть, и выглядит новая игра лучше первой Contracts. Лучше стало освещение, увеличилась детализация моделей, число мелких объектов на уровнях и т.д. При этом у игры просто отличная оптимизация, а за все прохождение я встретил лишь один несущественный глюк, который «вылечился» перезагрузкой сохранения.

На среднем уровне сложности четыре основных уровня Sniper Ghost Warrior Contracts 2 и небольшой эпилог проходятся за 8-12 часов, в зависимости от вашей «торопливости». Как и все stealth-шутеры, это крайне неторопливая, размеренная игра с несколько монотонным геймплеем, почти не меняющимся на протяжении всей кампании. Если вы любителе подобные игры, новая часть Sniper Ghost Warrior вам определенно понравится.

Тем более что это, по сути, единственная подобная игра на рынке. Rebellion Developments, вместо того чтобы заниматься Sniper Elite 5, ударилась во все тяжкие и успела выпустить раз за разом проваливающиеся Strange Brigade, Zombie Army 4: Dead War, Zombie Army Trilogy (Nintendo Switch) и Evil Genius 2: World Domination. И хотя с момента выхода Sniper Elite 4 прошло уже добрых четыре года, о «пятерке» пока ничего не слышно, речь идет только о VR-версии предыдущей части снайперского шутера. Если говорить о серии Splinter Cell, то последняя, седьмая часть, Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist, вышла еще в 2013 г., а новая находится на самых ранних стадиях разработки. Так что все, что остается поклонникам stealth в современных сеттингах – это Sniper Ghost Warrior Contracts 2, и знаете, она действительно очень неплоха и заслуживает вашего внимания. Рекомендуем.