Sniper Ghost Warrior Contracts: Сибирская Народная Республика





Серия снайперских stealth-шутеров Sniper Ghost Warrior от польской студии CI Games слишком долго находилась в тени серии Sniper Elite от британской Rebellion Developments. Последние части обеих франшиз выходили почти синхронно, причем Sniper Ghost Warrior всегда проигрывала в этой дуэли Sniper Elite. Но вот, пока Rebellion отвлеклась на странную и так и не востребованную публикой Strange Brigade, у CI Games появился шанс, которым она и воспользовалась. В отсутствие конкурента новая Sniper Ghost Warrior Contracts, за прошедшие годы позаимствовавшая многие элементы у своих визави, выглядит совсем неплохо. Плюс, в отличие от уже несколько приевшегося сеттинга Второй мировой, польский stealth-шутер эксплуатирует современные политические реалии.

Sniper Ghost Warrior Contracts Жанр stealth шутер

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Языки английский, русский

Разработчик CI Games

Издатель CI Games

Сайт Epic Games Store

Итак, в недалеком будущем Российская Федерация распалась на несколько субъектов международного права. Под лозунгом «Хватить кормить Москву» Сибирь отделилась от России, прихватив с собой все природные ресурсы. Вот только построить демократию у сибиряков традиционно не получилось, вместо этого, как всегда, вышел олигархически-бандитский паханат, который позаимствовал у соседей все вредные привычки. Сибирское правительство стало давить недовольных, воевать с соседями (первой под раздачу попала Монголия), и угрожать США, Китаю и тому, что осталось от России. Понятное дело, такое поведение не понравится никому, и некое, скрывающее свою принадлежность, агентство разместило ряд контрактов на устранение первых лиц Сибири. Вы, в качестве безымянного снайпера с армейским прошлым, откликаетесь на этот контракт и должны проредить верхушку сибирского «истеблишмента», состоящего из бандитов, бывших агентов КГБ, безумных ученых и нечистых на руку политиков. Никаких угрызений совести, это просто работа, за которую хорошо платят.

В отличие от Sniper Ghost Warrior 3 с его тремя большими открытыми уровнями, возможностью разъезжать на автомобиле и массой дополнительных второстепенных задач, в Sniper Ghost Warrior Contracts шесть уровней (один из них — тренировочное стрельбище) несколько меньших размеров, сравнимых по величине с уровнями в Sniper Elite III и Sniper Elite 4. На каждой из карт имеются четыре-шесть заданий, выполнять которые можно в любой последовательности и используя разные подходы. Ко всем целям можно подобраться с разных сторон, а устранения возможны как с большой дистанции со снайперских позиций, так и вблизи, в тихом или громком режимах. Правда, некоторые задания требуют забрать у устраненной цели некий предмет, найти записи или данные, так что лезть на охраняемую территорию все равно придется, даже если вы предпочитаете снайперское оружие. После завершения всех заданий на одном уровне вы переходите на следующий.

Кроме основных заданий, на каждом из уровней есть испытания, приносящие вам дополнительные деньги и жетоны, необходимые для получения самых мощных умений. Как правило, это требования выполнить все задачи, не поднимая тревоги, убрать определенные цели за отведенное время, совершить заданное число дальних убийств и т.д. Плюс на каждом из уровней имеется коллекционные предметы, как правило, это плакаты (да, плакат «Хватить кормить Москву!» там тоже есть) или блокноты кого-то из персонажей, которых вам предстоит устранить.

Заработанные деньги и жетоны двух типов нужны для открытия и покупки новых видов оружия и мощных способностей героя. Дело в том, что наш безымянный персонаж по требованию нанимателей должен носить специальную высокотехнологическую маску, напоминающую маску Корво Аттано из Dishonored. С помощью этого устройства наниматели могут следить за действиями своего агента, плюс она позволяет облегчить прохождение сложных участков.

Прокачанная маска умеет отмечать противников в определенном радиусе от владельца, показывать их следы, места, в которых можно спрятаться самому или спрятать тело, уязвимые точки машин и механизмов, электропанели, позволяет увидеть зоны обзора камер и взламывать автоматические турели. Читерское устройство.

Кроме того, в распоряжении вашего героя множество дополнительных гаджетов, правда, не факт, что, прокачав маску, вы захотите использовать многие из них. Микро-дрон, позволяющий отмечать противников, взламывать камеры, турели и выжигать электронику, действительно удобная штука, вот только возле большинства первостепенных целей установлены глушилки, делающие дрон бесполезным. Те же стационарные сенсоры можно, конечно, использовать для охраны вашей снайперской позиции, но проще прокачать маску или разбросать на подходах прыгающие мины. А вот действительно интересная и полезная штука – дистанционно управляемая снайперская турель, которую можно установить, например, на совершенно другой снайперской позиции, чтобы простреливать весь уровень, не давая противнику прятаться в укрытиях.

Впрочем, противник в Sniper Ghost Warrior Contracts, традиционно для подобных игр, поддается, хотя со времен предыдущей части AI и подвергся некоторому апгрейду. Нет, враги точно так же через десять минут забывают, что вокруг базы бродит злобный снайпер, и возобновляют патрулирование, перешагивая через трупы товарищей. И да, они, как всегда, периодически выглядывают из-за укрытий, подставляясь под ваши пули. Но зато AI-солдаты научились вычислять и приходить на вашу снайперскую позицию, что доставляет некоторые неприятности, особенно на первых уровнях. Так что да, не забывайте о минах.

Традиционно у поляков из CI Games не хватило денег на лицензирование реальных винтовок и автоматов, так что приготовьтесь угадывать пушки по очертаниям. В игре одиннадцать снайперских винтовок (десять в базовой версии и еще одна в Deluxe), пять автоматов/пистолет-пулеметов (один из Deluxe-версии) и восемь пистолетов (один из Deluxe). Причем всего лишь одна снайперская винтовка и один пистолет оснащены глушителями, и только один автомат можно условно считать тихим, да и то, в закрытых помещениях противники отлично слышат его выстрелы. Мало того, тихая снайперская винтовка наносит не самый большой урон, а тихий автомат и пистолет вообще входят только в Deluxe-версию. Это ОЧЕНЬ странно для stealth-игры и, откровенно говоря, не очень честно по отношению к игрокам.

Баллистика оружия, в первую очередь это касается винтовок, изменилась с прошлой части незначительно, но процесс прицеливания, особенно на самом высоком уровне сложности, стал труднее. Вы должны сначала измерить расстояние до цели, выставить дальность стрельбы на прицеле и учесть поправку на ветер. Учитывая, что кое-где на уровне работают глушилки, данные дальномера и отметка цели будут быстро пропадать, так что вводить поправки нужно оперативно. На средней сложности падение траектории и снос пули из-за ветра даются в виде подсказок, на последнем уровне сложности – нет. Пробиваемость препятствий различными типами винтовок и различными боеприпасами вам предстоит исследовать самостоятельно.

В целом, по геймплею Sniper Ghost Warrior Contracts очень похожа на Sniper Ghost Warrior 3 и Sniper Elite 4. Находите снайперскую позицию, исследуете уровень, снимаете снайперов и отдельных часовых противника, ищете точку входа, проникаете на объект, убирая тех, кто встретится у вас на пути или прячась от них, забираете то, что нужно и уходите. Вступать в открытую конфронтацию с противниками не стоит, хотя на среднем уровне сложности вполне реально зачистить блокпост и с автоматом в руках, но, повторю сказанное в обзоре предыдущей игры серии – это все-таки снайперский stealth-шутер, и проходить его стоит в тихом режиме. Да, как все подобные игры, Sniper Ghost Warrior Contracts нетороплив, методичен и даже несколько монотонен, но, если вы любите подобный тип геймплея, это не должно вас смущать.

Как и предыдущая часть серии, Sniper Ghost Warrior Contracts использует движок CryEngine от Crytek, причем, судя по всему, ту же самую CryEngine 4, а не самую новую CryEngine V. Игра показывает неплохую картинку, но порой складывается впечатление, что вышедшая два года назад Sniper Ghost Warrior 3 была красивее. Зато никаких тормозов и подзагрузок даже на ПК трех-четырехлетней давности. Опять-таки, как в предыдущей части, визуализация убийств здесь уступает фирменной X-Ray kill cam из серии Sniper Elite.

Разработчики из CI Games проделали большой путь. От откровенно недотягивающих до уровня AAA Sniper: Ghost Warrior и Sniper: Ghost Warrior 2, через неплохую, но недоработанную Sniper Ghost Warrior 3 к Sniper Ghost Warrior Contracts, которая может, наконец-то, на равных конкурировать со Sniper Elite 4. Что ж, посмотрим, чем ответит Rebellion Developments в Sniper Elite 5, которая была анонсирована в марте 2019 г. До выхода пятой части британская студия должна выпустить еще Sniper Elite VR для системы виртуальной реальности PlayStation, так что реально ждать полноценную следующую часть стоит скорее в 2021, чем в 2020 г. К тому времени CI Games может успеть подготовить сиквел Sniper Ghost Warrior Contracts.

P.S. «Совершенно случайно» разработчики покрасили парашют главного героя и места, в которых можно пополнить запас боеприпасов и сменить гаджеты, в цвета украинского флага. Кроме того, в видеоряде игры несколько раз используются кадры с Майдана.