Star Wars: Squadrons – серая сторона Силы





«Достойное продолжение серии Star Wars: X-Wing! Летать здесь так же весело, как и в старые добрые времена!». «Совершенно пустая и однообразная игра, которая надоест вам еще до завершения кампании!». Такие диаметрально противоположные отзывы можно найти в Сети о Star Wars: Squadrons, самом свежем дополнении ко вселенной Star Wars. Самое интересное, что оба этих мнения абсолютно правдивы.

Star Wars: Squadrons Жанр аркадный космосим

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One, VR

Языки английский, русский

Разработчик Motive Studios

Издатель Electronic Arts

Сайты Steam, EA

Итак, Звезда Смерти только что стерла в пыль Альдераан со всеми его обитателями. Где-то на другом конце Галактики Оби-Ван Кеноби почувствовал «значительное колебание Силы». А командир эскадрильи TIE Fighter Линдон Джейвс получил приказ найти и уничтожить транспорты с повстанцами, успевшие покинуть Альдераан за несколько минут до Катастрофы. Вот только гибель на его глазах целой планеты поколебала веру бывшего образцового офицера в Империю, и вместо того, чтобы расстрелять беззащитные транспорты, пилот стал прикрывать их отход, сражаясь со своими бывшими товарищами.

Пять лет спустя, через некоторое время после уничтожения второй Звезды Смерти на орбите лесистого спутника Эндора, все тот же Линдон Джейвс, теперь уже в качестве уважаемого лидера повстанцев, совсем недавно ставших армией Новой республики, руководит проектом «Звездный ястреб», цель которого – создание республиканского аналога Звезды Смерти, огромного корабля с мощнейшим тягловым лучом, буквально разрывающим попавшие в него имперские Звездные разрушители. А противостоит Джейвсу его бывшая ведомая, теперь капитан собственного Разрушителя Териза Керилл, командир эскадрильи «Титан». Она до сих пор не простила предателя, и пока сломленная, но все еще не поверженная Империя собирает силы, чтобы дать отпор Новой республике, Керилл занята собственной вендеттой.

Сюжет с перебежчиками, затянувшейся расплатой и возможностью взглянуть на конфликт с разных сторон — не такой уж и новый в каноне… простите, неканоне «Звездных войн». В кампании той же Star Wars Battlefront II мы играли за Иден Версио, всей душой преданной императору и текущему порядку, и ненавидящей несущих хаос повстанцев. Как и Линдон Джейвс, Иден Версио в итоге перешла на сторону повстанцев, правда, не в начале, а в середине игры.

Вся кампания Star Wars: Squadrons, пролог и 14 основных миссий, которые можно пройти за 4-5 часов, посвящена противостоянию Линдона Джейвса и Теризы Керилл, вот только шутка в том, что играете вы не за них самих, а за безголосых рядовых пилотов эскадрильи повстанцев «Авангард» и эскадрильи имперцев «Титан», соответственно. При этом, несмотря на то что в самом начале вас попросят создать пилота и даже дать ему имя, во всех брифингах и переговорах во время миссий вас будут называть исключительно по позывному: «Авангард-5» или «Титан-3».

Играете вы попеременно (чередование не через одну миссию, а чуть более хаотичное) за повстанцев и имперцев, а между миссиями можете «побродить» по своему крейсеру и «пообщаться» с другими членами эскадрильи и даже командирами. Вот только оба глагола в предыдущем предложении не случайно взяты в кавычки. Ни побродить, ни пообщаться здесь нельзя. Перемещение героя ограничено прыжками между опорными точками, ходить по ангару вам не позволят. Почему это сделано, я объясню чуть позже, но в целом ограничение выглядит глупым и крайне разрушительным для погружения в игру.

Что же до «общения», то назвать общением монологи говорящих голов, в которые вы не можете вставить и слова, как-то не получается. При этом если бы тексты, которые произносят ваши AI-товарищи, хотя бы отличались оригинальностью. Такое впечатление, что диалоги к игре писал школьник, причем руководствуясь старым принципом кыргызских акынов – «что вижу, о том и пою». Персонажи, даже рассказывая о собственной жизни, говорят исключительно штампами и буквально сыплют банальностями. Ну или пересказывают вам события, в которых вы только что сами участвовали. Сначала я подумал, что проблема в переводе, но нет, английский текст так же плох, как и русский.

Одним словом, никакого сочувствия и сопереживания герои игры не вызывают, привязываться здесь банально не к кому. Более того, никаких эмоционально сильных моментов в игре нет, все второстепенные герои и даже собачка Тузик доживут до финальных титров, а игра закончится… в прямом смысле слова ничем. Это «филлер» – совершенно бессмысленный и пустой заполнитель, искусственно вставленный между эпизодами «Звездных войн». Да даже «филлер» при желании можно сделать чем-то значительным, см. великолепный Rogue One: A Star Wars Story, но Star Wars: Squadrons – явно не тот случай.

Но что ты все о героях и сюжете, скажете вы, давай уже, полетели! Ок. Полетели, так полетели.

Как только игра переносится в кокпит X-Wing, TIE Fighter, A-Wing, TIE Bomber и других таких знакомых по фильмам и играм кораблей, она преображается. И действительно вызывает острый приступ ностальгии по старым добрым временам и трилогии Star Wars: X-Wing, последняя часть которой, X-Wing Alliance, вышла аж в 1999 г.

Все приборы вынесены на кокпит истребителя и находятся в разных его зонах, в зависимости от модели корабля. Большую часть занимает лобовое стекло и вид на космос. И он прекрасен. Здесь есть почти классический менеджмент щитов с перемещением защиты в разные полусферы и перекачкой энергии в двигатели, оружие или защиту. Само оружие, размещенное в трех слотах, можно заменять, ставя медленный лазер с самонаведением или что-то побыстрей, но менее мощное. То же самое и с ракетами. Плюс для бомбардировщиков есть еще самонаводящиеся мины, стационарные турели и ионные торпеды, вырубающие противнику электронику.

Для каждой из сторон в игре имеются четыре типа аппаратов, выполняющих ту или иную функцию – истребитель, бомбардировщик, перехватчик и корабль поддержки, раздающий напарникам дополнительные боеприпасы или щиты. Именно последний серьезно облегчает жизнь имперцев, у которых нет кораблей, защищенных щитами, или ремонтных дронов. Каждый боевой аппарат летает чуть иначе и по-своему ощущается в бою. Впрочем, в кампании вы будете летать на тех машинах, которые выдают по сюжету, только в некоторых миссиях можно выбрать истребитель из двух-трех вариантов.

Собственно, летать и стрелять в Star Wars: Squadrons действительно интересно, но есть пару весомых «но». Во-первых, сложность… Она не очень высокая. Большинство истребителей противника снимаются буквально одной очередью или торпедой, мало того, AI-пилоты любят летать плотным строем и буквально подставляться под выстрел, так что ракетами с мультинаведением можно выносить их пачками по четыре штуки. Чуть сложнее справиться с эсминцами и крейсерами противника, но при умелом менеджменте щитов и постоянном переводе энергии из системы в систему это тоже не особая проблема. Ну а хваленые тяжелые корабли хоть и ведут по вам достаточно плотный огонь, на самом деле очень уязвимы, особенно если вынести сначала ключевые системы, а не вколачивать все торпеды в достаточно прочную тушку.

Впрочем, больше, чем невысокая сложность, расстраивает однообразие миссий. Все они в итоге сводятся к… гринду. Расстреляй десять истребителей и получи право расстрелять еще десять истребителей. Теперь 5 штурмовиков. Теперь два крейсера. Еще порцию истребителей. И, наконец-то, завали вот этот линкор. И так из миссии в миссию, практически 14 раз. Нестандартных заданий буквально два, они очень странные и явно копируют знаменитый пролет Люка в Star Wars IV и Хана в Star Wars VI. Нет, серьезно, как можно было сделать настолько скучные миссии в космосе за штурвалом звездного истребителя?

Впрочем, те, кто играют в Star Wars: Squadrons с использованием VR-гарнитур, буквально в один голос хвалят игру за невероятный эффект присутствия и возможность ощутить себя в кабине настоящего X-Wing и TIE Fighter. И их не смущают ни однообразные миссии, ни деревянные напарники, ни невысокая сложность. За настоящее чувство полета можно простить многое. Именно владельцы VR-гарнитур оставляют в обсуждении игры самые восторженные отзывы, и именно VR-версия принесла этой игре такие высокие оценки прессы на Metacritics. Собственно, поддержка VR и объясняет запрет на прогулки по ангару между миссиями и пониженную сложность игры. Вот только проблема в том, что подавляющее число фанатов «Звездных войн» будет играть в Star Wars: Squadrons совсем не в VR, а на вполне традиционных консолях и ПК.

Мы уделили много внимания кампании Star Wars: Squadrons, но грустная правда состоит в том, что это в первую очередь сетевая игра. Кампания здесь нужна лишь для того, чтобы познакомить игроков с техникой и правилами боя, а основной упор сделан на мультиплеер. И… в нем все тоже не очень хорошо.

Не знаю, как Motive Studios это удалось, но многопользовательские бои в космосе в Star Wars: Squadrons получились хуже, чем в вышедшей три года назад Star Wars Battlefront II, хотя именно они вроде бы и вдохновили разработку Squadrons. По сути, здесь всего два режима, Deathmatch 5 на 5 и Бои флотилий 5 на 5. Вот только в той же Battlefront II в космических разборках принимали участие сразу 24 пилота, они были масштабнее, разнообразнее и просто интереснее. В режиме же 5 на 5, даже с участием некоторого количества AI-пилотов, бои получаются короче и… намного скучней.

По сути, это своеобразное перетягивание каната. Сначала настреляй N истребителей противника — и получишь право атаковать два фрегата, снесешь фрегаты – сможешь продвинуться к линейному кораблю (Звездный разрушитель или MC75 у Новой республики) и попытать счастья на нем. Вот только пока вы будете разбираться с фрегатами, противники успеют настрелять свою долю истребителей и тоже получить право на атаку. Так по очереди вы и будете пытаться продвинуться дальше. Честно говоря, исключений я за десяток боев не видел, все они проходят по одной и той же схеме и… очень быстро надоедают. И тут оказывается, что контента в игре, которая заявлена как игра без лутбоксов и DLC (да, это так) очень мало. После прохождения кампании и 5-10 схваток в режиме Бои флотилий здесь просто нечем заняться. На все про все у вас уйдет не больше 10 часов, если игра, конечно, не надоест вам раньше. Это печально.

И буквально пару слов о графике. Она по нынешним меркам совсем не впечатляет. Да, в космосе игра выглядит в целом неплохо, но это не next-gen, скорее начало текущего поколения. Та же уже несколько раз упомянутая Battlefront II, как по мне, выглядит лучше. Да, причина опять в VR и попытке сэкономить ресурсы. При этом игра, вполне сносно работающая даже на древней GeForce GTX 1060, иногда впадает в ступор, причем на совсем простых и несколько неожиданных вещах. Отлично просчитывая космические бои, взрывы и отсветы от лазеров, игра запинается на… кат-сценах на движке, причем только на тех, в которых участвуют имперские пилоты. Причем fps просаживается с вполне приемлемых 40-50 до совершенно катастрофических 3-5. Что? Почему? Нет ответа.

Итак, какое же из упомянутых в начале статьи утверждений точнее характеризует Star Wars: Squadrons? Как я и говорил – оба. Если у вас есть VR-гарнитура и мощный ПК, то Squadrons хотя бы на несколько часов станет для вас отличным аттракционом, билетом в мир «Звездных войн» и вы, скорее всего, простите игре все недостатки, о которых я так много написал выше. Если же у вас нет VR-гарнитуры, то игра, после непродолжительного «медового месяца» и приступа ностальгии по Star Wars: X-Wing, скорее всего разочарует вас. Здесь слишком мало контента, слишком невзрачные NPC и совершенно банальный сюжет. Да и сетевая часть вряд ли задержит вас надолго. Уже сейчас, через неделю после выхода, собрать 10 человек для полноценного боя становится проблематично, и боюсь, эта тенденция будет только усиливаться.

Увы, Squadrons – это не X-Wing. И даже не Battlefront II X-Wing Edition.

P.S. Хотелось бы сказать, что можно было бы полетать в мультиплеере Star Wars Battlefront II, но там сейчас тоже есть серьезные проблемы с числом играющих.