Стоит ли ожидать альтсезона в июле 2025 года?

После падение биткоина ниже психологической отметки в $100 тыс. начались панические настроения, поскольку снижение еще на 10% привело бы к ликвидации позиций на сумму более $2 млрд. Но все пошло против тренда: сейчас BTC растет и готов вот-вот побить исторический максимум, установленный 22 мая 2025 года: $111,970. Если это произойдет, то ликвидации достигнут колоссальных $15 млрд. Но также это может вернуть давно забытый вкус сезона альткоинов. Есть надежда, что произойдет это в июле.

Повторение тренда или против течения?

Биткоин уже много раз показывал, что может двигаться против тренда. Например, события последних дней спровоцировало то, что трастовый фонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock инвестировал в BTC $3,85 млрд, что вызвало повышенный интерес со стороны традиционных инвесторов. Данные Sosovalue показывают, что поступления в прошлом месяце увеличили общую стоимость активов IBIT до $73 млрд.

Кроме того, Botanix Labs представила Spiderchain, решение для второго уровня для сети Bitcoin совместимо с виртуальной машиной Ethereum, что позволяет делать пятисекундные транзакции и децентрализованные смартконтракты. Сеть, которая с декабря 2024 года обработала более 26 миллионов транзакций тестовых сетей, теперь поддерживает такие приложения, как GMX и Dolomite, со средней комиссией на уровне $0,02.

В июне биткоин-ориентированные ETF привлекли $4,6 млрд. Таким образом совокупное поступление составило примерно $49 млрд, а чистые активы — $134 млрд.

Все это способствовало тому, что доля рыночной капитализации биткойна достигла 65%. Это самый высокий показатель 2025 года. И поэтому цена пытается прорвать отметку в $100 тыс.

А что же альткоины?

Альтсезон (или сезон альткоинов) — период, когда другие криптовалюты демонстрируют значительный рост, опережая биткоин по темпам прироста стоимости. Исторически такие периоды наблюдались после значительных событий, например, халвинга биткоина.

Самые большие альтсезоны были: в 2017 году из-за бума ICO, и в 2021 году на фоне развития DeFi и популярности NFT. В 2025 году инвесторы надеются на очередной рост альткоинов, в частности из-за политических изменений и рыночного цикла после халвинга биткоина в апреле 2024 года.

На этот раз, считает аналитик под ником Danny, июльский альтсезон будет очень похож на тот, что был в 2021 году.

По его мнению, после альтсезона 2017 и 2021 годов стагнация альткоинов была вызвана доминированием BTC. А теперь волна глобальных экономических событий принесет свежую ликвидность в альткоины. Доминирование биткоина начнет уменьшаться, и это будет первым признаком нового сезона альткоинов.

Аргументы «за» альтсезон в июле 2025 года также предоставил трейдер Cryptowzrd. Он подчеркнул сходство текущих графиков капитализации альткоинов к биткоину с паттернами 2017 и 2021 годов.

Следите за движениями

Традиционно, как главный альткоин, именно Ethereum является флагманом. Если пара ETH/BTC начнет расти, это может стать сильным сигналом для других альткоинов. Аналитики считают, что если биткоин не преодолеет уровень доминирования в 71%, альткоины получат шанс на рост Последние данные указывают на стабильный интерес к Ethereum.

Также в конце 2024 года и в начале 2025 года мемкоины, такие как PEPE, FLOKI и TRUMP, показали значительный рост. Часто это было предвестником альтсезона. Эти монеты интересуют мелких трейдеров, создавая эффект домино для других альткоинов. Хотя мемкоины позже и подвинули ИИ-токены.

С другой стороны, высокое доминирование биткоина (65%) говорит о том, что альтсезон еще не скоро. В начале 2025 года доля рынка BTC достигла четырехлетнего максимума. Это означает, что большая часть капитала на рынке сосредоточена именно в биткоине. Если эта тенденция сохранится и в дальнейшем, шансы на альтсезон в июле почти нулевые.

Потенциальное падение также прогнозировали аналитики VanEck. Они ожидают падения летом BTC на 30%, а альткоинов — до 60%. Восстановление возможно лишь осенью, когда основные токены возобновят импульс. Вернуть предыдущие исторические максимумы удастся не раньше конца 2025 года.