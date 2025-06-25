У Ethereum — новый исторический рекорд

Блокчейн Ethereum обработал 24,69 млн транзакций за месяц. Это новый исторический максимум. Решения второго уровня (L2), блокчейны и более широкое принятие активно двигают экосистему вперед.
По мнению аналитика Леона Вайдманна это не просто случайный всплеск, а признак того, что Ethereum закрепляет свою позицию как основа децентрализованных финансов, NFT, проектов второго уровня и многого другого.
Он подчеркнул, что даже во время бычьего рынка 2021 года месячная активность не достигала таких уровней.
Согласно данные DeFiLllama, общее предложение стейблкоинов за последние 30 дней выросло на $5,671 млрд, причем более половины ($3,366 млрд) приходится на стейблкоины на блокчейне Ethereum. Общее предложение стейблкоинов сейчас превышает $251 млрд, с долей рынка USDT в 62,21% рынка.
Недавно 38 корпоративных игроков накопили более 1,19 млн монет на сумму $3 млрд. Таким образом, объем Ethereum (ETH) в стратегических резервах этих компаний достиг почти 1% от общего количества криптовалюты в обращении.
Источник: Leon Waidmann
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