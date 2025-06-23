Новости Крипто 23.06.2025 в 17:35 comment views icon

Биткоин упал ниже $100 тыс. — дальнейшее снижение приведет к ликвидациям на миллиарды

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Тетяна Нечет

Автор новостей

Биткоин упал ниже $100 тыс. — дальнейшее снижение приведет к ликвидациям на миллиарды

Биткоин опустился ниже $100 тыс. впервые с мая после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что нанесены удары по трем основным ядерным объектам Ирана. Это вызвало тревогу на рынке в течение выходных. Биткоин упал на 3,8% — до $98,904, Ethereum снизился до примерно $2,157. Зато больше внимания теперь приковано к рынку нефти и золота.

Общая ликвидация криптопозиций за последние 24 часа превысила $1 млрд: было закрыто длинных позиций на $915 млн и коротких — на $109 млн.

Аналитики прогнозируют $15 млрд, если BTC вырастет на 10%. И $2 млрд, если BTC упадет на 10%.

На прошлой неделе израильские хактивисты Gonjeshke Darande взломали криптовалютную биржу Ирана под названием Nobitex и вывели оттуда $90 млн. Эти активы потом уничтожили.

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