Тест-драйв Ford Kuga Hybrid: хамелеон среди кроссоверов

Знакомство с Ford Kuga Hybrid оставляет впечатление автомобиля, который не пытается быть лучшим во всем, но стремится быть лучшей версией себя. Этот кроссовер как хамелеон способен адаптироваться под твой стиль жизни, не теряя собственного характера. И в этом, возможно, его главное преимущество над конкурентами.

Последние обновления от Ford подарили Kuga такие преимущества, которые значительно повысили его шансы привлечь на свою сторону сторонников. Тех, что ранее выбирали между VW Tiguan и Toyota RAV4. В нем больше характера чем раньше. В меньшей степени благодаря измененной оптике, бамперов, дисков, а в большей обновлением мультимедиа и перехода на «зеленую» сторону.

Во время первой встречи обновленный Ford Kuga Hybrid как будто сказал: «Вот кроссовер, который знает о себе все и он быстро завоюет твое сердце». Не просто автомобиль, а настоящий собеседник, готовый поделиться своими секретами и принять все твои скрытые стороны. Достаточно только прислушаться.

Консервативная классика

«Смотри на меня внимательно», — кажется, говорит Ford Kuga Hybrid своими новыми фарами с интегрированной светодиодной полосой. И действительно, матричная оптика не просто освещает дорогу — она ведет диалог с асфальтом и окружающим миром. Это не просто поверхностное общение, а глубокий анализ: бережное сопровождение встречного транспорта с изоляцией лишнего света, полная подсветка обочины и пешеходов в темных углах. Только такая заботливость будет присуща только топовой комплектации ST-Line Plus, всем остальным достанется лишь обычный адаптивный свет и подсветка поворотов.

Передняя часть стала более выразительной после модернизации, но без излишней агрессивности. Диодная полоса подчеркивает взрослость и современность, сзади LED-фонари с такой же интересной подсветкой. И тут как раз и вспомнился VW Tiguan ну очень похожи они по стилистике. Но кузов Ford Kuga Hybrid очертаниями напоминает скорее о Porsche Macan. Только общий образ остается классическим для Kuga и не выделяет машину в потоке. Такой сглаженный, консервативный стиль для сторонников модерна.

Яркий травяной зеленый цвет добавляет немного шарма. В пасмурную погоду будет радовать своей свежестью, насыщенностью, а зимой напоминать о весне. Мне лично очень нравится такая тенденция производителей добавлять необычные цвета к гамме черно-бело-серых оттенков.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Свежие 19-дюймовые диски в ST-Line X Plus подчеркивают спортивный характер, однако не кричат об этом на всю округу. «Я стильный, но не навязчивый», — вот точная философия дизайна этой версии. И он действительно достаточно сдержанно выглядит на дороге, а рядом с Peugeot 3008 или Hyundai Tucson будет казаться даже скучным.

Только на такую стилистику найдется немало любителей, а может даже больше чем на экспрессивный Peugeot. Я рада даже тому, что просто убрали тот лишний гудок при запирании машины, который сопровождал представителей модельного ряда Ford много лет. Плюс здесь достаточно комфортный бесключевой доступ, но если машина сама открывается, то самостоятельно он запираться не будет и об этом стоит помнить.

Гибридное сердце с европейским темпераментом

Кажется это самая интересная глава истории общения с новым Ford Kuga Hybrid. Он не просто метит в статус одного из лучших семейных кроссоверов, но и имеет наглость радовать водителя драйверскими амбициями. Хотя в это легко поверить, потому что Ford всегда умели настраивать управление и вообще делать интересные и веселые машины, такие как Ford Focus. И не будем забывать о целой истории бренда в раллийных чемпионатах. Поэтому и здесь инженеры поработали, чтобы выделить свое творение среди достаточно плотной конкуренции.

Похоже «голубой овал» уже не такой и голубой. Ford твердо встал на тропу экологичности, а шаги делает достаточно успешные. Прощание с дизелями состоялось и на замену пришли гибридные версии и обычный бензин. А теперь добавили еще и гибрид PHEV, который подзаряжается и имеет запас хода около 69 км на электричестве благодаря аккумулятору на 14 кВт*ч.

Как по мне лучшая версия, которая способна раскрыть в полной мере характер Ford Kuga — это параллельный гибрид FHEV на базе 2,5-литрового бензинового двигателя в топовой комплектации ST-Line Plus. Потому что именно она направлена на более спортивное поведение, имеет упругую подвеску, достаточно жестко отрабатывающую на ухабах. Отчасти из-за 19-дюймовых дисков с низкопрофильной резиной, но комфорта оно не добавляет особенно задним пассажирам. И это похоже что-то новое в Kuga, потому что раньше она отличалась максимально комфортным и осторожным поведением.

Под капотом работает 2,5-литровый атмосферный двигатель по циклу Аткинсона в паре с электромотором. Общая мощность FHEV версии — 183 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 8,3 секунды.

Управляется Ford Kuga Hybrid отлично, легко вкручиваясь в повороты и прогнозируемо ведя себя на скорости. Мощности в 183 л.с. хватает с головой, чтобы удовлетворить потребности, а крутящие колеса электродвигатели гарантируют мгновенный разгон. Крутящий момент регулирует eCVT, наподобие тойотовской.

Принцип работы параллельной гибридной системы тоже очень похож на японский и в ничего экстраординарного в Ford пока больше не придумали. Благодаря алгоритмам работы, неплохой рекуперации, и езде на электричестве даже на скорости экономия топлива получается существенная. Большой кроссовер способен держаться в пределах 5,1-6,2 литра на 100 км в смешанном режиме работы, а если больше двигаться по городу и пробками можно еще больше экономить.

Kuga как будто не просто экономит топливо — а меняет подход к езде. И это правда. Система настолько сбалансирована, что переходы между электрическим и бензиновым режимами практически незаметны. Лишней графикой приборную панель в 13 дюймов не перегрузили и заметить переключение можно лишь по изменению цвета на иконках двигателя и батарейки. Есть шкала экономичной езды и бортовой компьютер.

Настраивать приборную панель Ford Kuga Hybrid можно под свой вкус, однако в ограниченных рамках. Куда эффективнее здесь отрабатывает небольшой, но функциональный проекционный дисплей. Если бы его сделали полной проекцией на стекло было бы еще лучше. Но он отображает много важных данных, имеет яркие цвета, графику, а управляется настройками в бортовом компьютере.

Мне нравится играть режимами езды в Ford Kuga. Они реально меняют ощущение руля, акселератор как будто становится острее, а коробка подкручивает обороты в режиме Sport. Или наоборот включается батарейка, усиливается рекуперация, а руль становится мягче и плавнее, если переключаться в режим Eco. В основном Normal справляется со всеми задачами, но добавить акцента иногда приятно.

Учитывая, что у нас в гибриде два электродвигателя, то они гарантируют работу полного привода, управляя крутящим моментом, вместо муфты. Конечно, это не внедорожник и рассчитывать на езду по грязи и песку надо осторожно. Он проедет не дальше чем переднеприводная версия под управлением опытного водителя. Однако режим Snow гарантирует более стабильное поведение на дороге в сложных погодных условиях, более прогнозируемое управление.

Есть здесь и дополнительный режим в работе коробки L, который позволяет ехать почти в одну педаль, значительно усиливает рекуперацию и использование электрического привода. Удобная вещь при толкании в пробке, когда можно почти не двигать ногой с педали на педаль.

Максимальная заботливость

В пробках удобно пользоваться адаптивным круиз контролем, который может полноценно начинать движение, тормозить и держать заданную дистанцию до предыдущих автомобилей. Система мониторит окружающую среду и предупреждает об опасности. Только она не даст вам сильно расслабиться, потому что будет о себе регулярно напоминать и просить держать руки на руле, а внимание на дороге.

Не менее выручает она и при движении по трассе, удерживая машину в середине полосы, контролируя дистанцию и скорость. Приятна на самом деле работа системы, незаметно присутствующая всегда и ненавязчиво защищающая от неожиданностей.

Конечно, здесь есть и все необходимые системы помощи при движении вверх, оповещения о слепых зонах, стабилизация движения и другие. И если адаптивный круиз, проекционный дисплей, матричные фары — это преимущество топовых комплектаций, то все остальные вспомогательные системы доступны со старта.

Камеры кругового обзора хоть и не отличаются качеством, но неплохо справляются с задачей. Выдают качественное изображение, которое можно приближать, а также смотреть ближе окружающую ситуацию под разными углами, приближая зоны сложных участков. Ну и апогей помощи — активный помощник в парковке: систему можно включать отдельной кнопкой и она будет искать подходящее место для парковки и сама запаркует машину. Это супербонус для тех, кто всегда боится парковки.

Салон: технологии в диалоге с комфортом: технологии в диалоге с комфортом

Ко всем характеристикам и впечатлениям Ford Kuga Hybrid имеет один из самых комфортных салонов в классе. Только здесь его самобытность немного теряется и если перекрыть логотип на руле будет не так просто определить на какой именно машине ты едешь. Кажется, и здесь, как в Ford Puma, на материалах сильно сэкономили. Сегодня даже китайцы из MG предлагают больше приятных на ощупь поверхностей чем Ford. Да и в архитектуре ничего вычурного и особенного нет. Просто, лаконично и консервативно. Похоже именно на это и была ставка.

Куда интереснее дизайн в Hyundai Tucson, что уж говорить о Peugeot 3008. И в VW Tiguan как-то больше интересностей и работы дизайнеров от подсветки до расположения мелких емкостей для хранения. Однако Kuga со своей консервативностью держится в топе европейских продаж именно благодаря такому сдержанному стилю, практичности и комфорту. Здесь есть все для удобства: куча мелких кармашков, выдвижные подставки под колени, удлиняющие сидушки, настройки кресел во всех направлениях, подогревы руля, кресел и даже задних.

А теперь в Ford добавили еще и движение для заднего ряда. Можно менять наклон спинок дивана и двигать отдельные части, чего не было у предшественника. И это без привязки к комплектации.

Несмотря на любовь к классическим ценностям этот автомобиль умеет разговаривать на современном языке. Теперь здесь 13,2-дюймовый экран с SYNC 4, пришедший на замену скромному 8-дюймовому монитору у предшественника. Современное программное обеспечение последнего поколения имеет понятные алгоритмы, быстрый доступ ко всем функциям и позволяет не путаться в лабиринтах настроек, как это происходит в VW Tiguan.

Беспроводное подключение смартфонов доступно будет в любой комплектации и соединение быстрое и цепкое. А вот беспроводная зарядка — прерогатива топовых версий, но пользы от нее немного. Скорее она поддерживает заряд в телефоне, чем заряжает его и иногда приходится подключаться через провод. Хорошо здесь оставили простой разъем USB наряду с современным Type-C.

Управление климатом перенесли на монитор, но выделили отдельную нижнюю панель, что оставило удобство управления. У Ford Kuga двухзонный климат, который неплохо справляется со своими задачами даже в автоматическом режиме.

Спортивные сиденья AGR из экокожи и замши с красными строчками в ST-Line X Plus с электрическими регулировками в 12 направлениях гарантируют удобную посадку. Обычная обивка и менее удобные кресла с механическим управлением будут в начальных комплектациях Titanium и Titanium Plus. Для топовых версий оставили и премиальную систему Bang & Olufsen с 10 динамиками, что создает особую атмосферу в салоне и позволяет в полной мере насладиться музыкой. В сочетании с неплохой шумоизоляцией это создаст атмосферу уюта без лишнего великолепия.

Единственное, что оставили неизменным и узнаваемым в Ford — это стук дверей. Почему-то они все еще закрываются как двери в старый подъезд. Даже несмотря на дополнительную выдвижную деталь, которая будет защищать двери при открывании. Вроде и мелочь, но довольно существенная.

Пространство: больше чем кажется

Несмотря на то, что Ford Kuga Hybrid самый большой в классе по размерам, сзади места не так уж и много, как можно было ожидать. Здесь пространство распределили между пассажирами и багажным отделением. В результате багажник почти такой же большой, как в Tiguan (652 л) и предлагает от 475 до 553 литров (в зависимости от положения задних сидений), докатку под полом с инструментами. Кресла заднего дивана легко складываются из багажника, есть свет и сеточки, а верхняя полочка мягкая и крепится к заднему стеклу. При необходимости ее легко можно сложить не теряя пространство для хранения.

Если сиденья второго ряда подвинуть, то можно освободить до 140 литров дополнительного багажного пространства. А сложенные спинки создают почти плоское основание. Спать возможно будет неудобно, а вот возить габаритные вещи можно с легкостью.

Тем более, что Kuga имеет максимальный в этом классе показатель для буксировки. Так что можно и багажник загрузить и прицеп с лодкой транспортировать весом в 2100 кг. Это больше, чем у многих конкурентов, включая модели высшего класса. Для семейного кроссовера с гибридной установкой это действительно удивительный показатель.

Несмотря на спортивный профиль кузова, пространства здесь достаточно даже для взрослых пассажиров. Головой не управишься, спинку регулируешь, длину тоже. Подогрев двух частей дивана есть, воздушные выходы тоже, как и выводы для зарядки гаджетов. Вроде бы все необходимое для путешествий присутствует.

Выводы и позиционирование

Ford снова доказал, что умеет делать машины для водителей, а не для дизайнеров или хипстеров. Все под рукой, все логично, все работает так, как ожидаешь. Удобно, комфортно, драйвово и не без удовольствия. Ну и пусть, что кое-где видна экономия, производитель предложил максимальные функции и технологии в конкурентную стоимость. И если по уровню отделки и драйва Ford Kuga ставить рядом с VW Tiguan, то конкуренция действительно интересная.

Немец более изысканный, мягкий и с устаревшим дизелем, когда Ford предлагает более экономичную систему, более насыщенную технологиями комплектацию и больше удовольствия от управления. А прайс у них близок друг к другу: 1 883 672 грн против 1 885 040 грн у Ford. И здесь уже выбирать надо сердцем и эмоциями.

В целом современный Ford Kuga демонстрирует уникальный подход. Где немецкие кроссоверы предлагают премиальность, японские — надежность, японские и корейские — эксцентричность, Ford предлагает сбалансированность с акцентом на водительские ощущения. Особенно это заметно в гибридных версиях, где конкуренты часто жертвуют динамикой ради экономии, а Kuga сохраняет баланс между эффективностью и эмоциями.

ПЛЮСЫ: управляемость, сбалансированность характеристик, экономичность, практичность.

МИНУСЫ: качество материалов, шумоизоляция могла бы быть и лучше.