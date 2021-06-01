Тест-драйв Peugeot Traveller Dangel 4×4: эксклюзив × практичность





Это автомобиль, который для Украины сейчас является более эксклюзивным, чем какой-либо суперкар. Однако в будущем он может стать более популярным, может найти свою нишу и своих покупателей. Потому что это едва ли не единственный крупный пассажирский вэн повышенной проходимости. Хотели полноприводный Peugeot? А вот он – Peugeot Traveller Dangel 4×4!

Х-м-м, Peugeot Traveller с полным приводом? Но как его опознать?

Внешне узнать Peugeot Traveller Dangel 4×4 можно лишь по нескольким характерным деталям: наклейки-логотипы на передних дверях и на крышке багажника, чуть более высокая посадка кузова, да приметные «А/Т»-шные шины у тестового автомобиля. Остальное уже знакомо для вэна Peugeot Traveller: короткий и высокий капот, распашные двери спереди и сдвижные сзади, вертикальная крышка багажника с вырезом под крупные фонари. Таких автомобилей становится все больше на украинских дорогах, поскольку Peugeot Traveller (а вместе с ним Citroen SpaceTourer и Opel Zafira Life) находит все новых и новых покупателей.

Внешность Peugeot Traveller Dangel 4×4 практически не отличается от стандартных автомобилей. Однако перед нами тот случай, когда внешность обманчива. Лишь пара деталей выделяют этот уникальный автомобиль: наклейки-логотипы да «зубастая» резина для бездорожья. Автомобиль Peugeot Traveller Dangel 4×4 предлагается в вариантах кузова L2 (4,96 метра, как тестовый автомобиль) или L3 (5,31 метра). Ширина и высота примерно сравнимы между собой: под два метра каждая.

Внутри версию с полным приводом и вовсе выдает лишь одна деталь – переключатель с надписью Dangel 4×4 и двумя позициями работы: 2WD и 4WD. Остальное в салоне известно и привычно. Но от этого не стало хуже, даже наоборот: огромная передняя панель позволила разместить много ниш для вещей, ее центральная часть приютила блок 2-зонного «климата» и систему мультимедиа (с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto), а для водителя и переднего пассажира приготовлены сиденья с отдельными подлокотниками.

Сзади как на втором, так и на третьем ряду сидений, вдоволь места для ног и над головой, предусмотрена возможность регулировки угла наклона спинки и смещения дивана вперед/назад. А отдельным бонусом является развитая система вентиляции на потолке. Плюс пара приятных «мелочей»: шторки от солнца, раскладные столики для пассажиров второго ряда… Хотя и замечания нашлись. К примеру, тут просятся вертикальные поручни на стойках дверей (для облегчения посадки в салон) и открывающиеся окошки-форточки в боковых сдвижных дверях, а еще нужен центральный подлокотник для пассажиров второго/третьего ряда. Автомобилю еще есть, куда расти. Причем такие мелочи не требуют глобального пересмотра конструкции, их можно реализовать в ходе какого-либо ближайшего планового рестайлинга.

Уже знакомый салон украшают синие вставки: на передней панели, на дверях, даже ткань обивки сидений с синими акцентами. Везде просторно, спереди имеются традиционные приборы со стрелками и сенсорный дисплей, сзади установлены регулируемые сиденья и радует система собственной вентиляции. Конечно, некоторые минусы в салоне есть, но это скорее мелкие замечания. Потому что главный недостаток скрыт не в салоне, а в багажнике – расположение запасного колеса. Что ж, такая установка «запаски» имеет свое объяснение: место в заднем свесе занял редуктор Dangel.

Стоп, а что такое Dangel?

Это французская компания, которая занимается производством автомобилей повышенной проходимости и еще с далекого 1980 года тесно сотрудничает с брендами Peugeot и Citroen (а с недавних пор еще и с Opel). Важно отметить, что речь идет именно об «автомобилях повышенной проходимости», ведь в гамме компании Dangel имеются варианты как с моноприводом (тогда увеличивается клиренс, ставится блокировка дифференциала, но привод по-прежнему передний), так и варианты с полным приводом (как представленный тестовый автомобиль). В данном случае у трансмиссии два основных режима работы: ЕСО – только передний привод; 4WD – полный привод с подключением задних колес через вискомуфту.

Именно поэтому на переключателе в салоне имеется две позиции, отвечающие за работу трансмиссии. Но может быть и три. Ведь доработка Dangel – это намного больше, чем только установка системы полного привода. К примеру, для вэна Peugeot Traveller пакет доработок Dangel изначально предполагает полный привод и защитные пластины по всему днищу (трансмиссия и топливный бак), а также увеличение клиренса до 205 мм при помощи проставок. Опционально доступна блокировка заднего дифференциала (вот тогда добавляется третья позиция R.Lock на переключателе в салоне), внедорожные шины класса M+S, фаркоп и различные аксессуары.

Полный привод оригинально устроен: в раздаточной коробке (около привода передних колес) имеется механическая зубчатая муфта для жесткого подключения кардана, что позволяет реализовать два режима работы: вышеупомянутые позиции ECO или 4WD. Далее, уже в приводе задних колес, установлена вторая муфта – это вискомуфта. Она имеет свойство самозамыкания при разности вращений двух осей: передние колеса буксуют, задние неподвижны, тогда муфта замыкает и включается полный привод. Недостаток виксомуфты в том, что она срабатывает «постфактум» (в отличие от фрикционной муфты, которую можно заблокировать превентивно при помощи электропривода). Однако ее плюс в том, что для вискомуфты нет такого понятия как «перегрев» (что характерно для фрикционных муфт). Даже наоборот: чем больше пробуксовок, тем сильнее нагревается и густеет жидкость. А значит, тем сильнее обе оси связываются между собой. Как результат, на заднюю ось может передаваться до 70% крутящего момента. При этом автомобиль можно постоянно эксплуатировать в режиме 4WD без риска для трансмиссии, либо и вовсе отключать полный привод для максимальной экономии топлива.

Глобальные отличия заметны при взгляде снизу: кроме карданного вала и редуктора привода задних колес, внимание сразу привлекают многочисленные защитные пластины. Также автомобили Dangel могут предложить увеличение клиренса (версии 2WD и 4×4), опциональную блокировку заднего дифференциала (4×4), другие аксессуары для бездорожья. Пакет доработок Dangel прибавляет 80-90 кг, однако все эти килограммы размещены снизу. В итоге общий центр тяжести опускается на 1 см, что должно способствовать повышению стабильности движения. Однако не забывайте о проставках в подвеске (пружины и амортизаторы остаются штатными): вот откуда 205 мм клиренса. (Использована иллюстрация АвтоРевю)

Как едет этот… вэн? Внедорожник? Кросс-бус?

Во многом поведение автомобиля определили специфические внедорожные шины и общая немалая высота автомобиля. При движении со скоростью выше 50-60 км/ч, салон наполняется характерным гулом от колес, который особенно заметен на трассовых скоростях. А еще «рыхлая» резина заставляет осторожничать с тормозами. Кроме того, автомобиль заметно раскачивается в поворотах, а «длинный» руль (почти четыре оборота от упора до упора) явно не способствует скорости реакций и точности управления. А еще…

Х-м-м, а ведь глобальных замечаний больше нет. Известный 2-литровый 150-сильный турбодизель в паре с 6-ступенчатой «механикой» наделяют автомобиль завидной бодростью духа. Знай только, успевай отщелкивать передачи рычагом (немного тугим, но зато четким в переключении). Сцепление по легковым меркам тяжеловато, но что же вы хотели для дизеля, который развивает 370 Нм момента? Что-что, говорите, хотели «автомат»? Нет, версии Dangel 4×4 идут только на «механике». Хотя полноприводный Peugeot Traveller с МКПП в городе потребляет топливо почти на уровне переднеприводного Traveller с АКПП: в среднем 9,5 литров на 100 км пути. Если будет много пробок-тянучек, что можно получить расход и больше 10 литров. Но стоит переключится в режим ЕСО и поехать максимально бережливо, как удается достичь расхода на уровне 7 л на 100 км (6,8-7,2 л, если быть точным). Кстати, на зачетной «трассовой сотне» расход топлива составляет 6,5-7 л на 100 км пути.

Но лучше всего автомобиль Peugeot Traveller Dangel 4×4 проявляет себя не в городе, и даже не на трассе. А там, где заканчиваются и город, и трасса. Чем больше лесных грунтовок, чем больше песка и грязи, тем больше уважение к подвеске и трансмиссии автомобиля. Идешь ходом, видишь перед собой яму или бугры, уже приготовился к удару, но подвеска и шины мягко отрабатывают неровности. Под покачивание кузова можно ехать дальше не особо сбавляя ход. Тем более, что если придется ехать «шепотом», то при диагональном вывешивании будет тяжело, ведь ход задних колес невелик и они быстро теряют контакт с дорогой. Поэтому один из ключевых выводов состоит в том, что для автомобиля Peugeot Traveller Dangel 4×4 блокировка заднего дифференциала прям является опцией must-have. Но даже без нее тестовый автомобиль заехал намного дальше любого кроссовера, ведь клиренс и резина дают дают о себе знать.

Турбодизель 2.0 BlueHDi (150 л.с. и 370 Нм) в паре с 6-ступенчатой «механикой» обеспечивают хорошую динамику пустому автомобилю (1-2 человека в салоне) и вполне достаточную при почти полной загрузке. Вот фото горки, на которую обычно заезжают пикапы или внедорожники, но не кроссы. Главное замечание на бездорожье в том, что автомобиль рано вывешивает колесо. Если все это сопровождается «диагоналкой», то переднее разгруженное колесо еще и любит ямы порыть. Словом, блокировка заднего дифференциала вам в помощь. А еще не бойтесь смелее жать на газ: под периодические пробуксовки и легкие рывки, автомобиль на двух колесах все-таки ползет вперед. В итоге полноприводный вэн Peugeot Traveller Dangel 4×4 – пусть не полноценный внедорожник, но намного больше, чем обычный кроссовер. Как по возможностям полного привода, так и по «всеядности» подвески.

А сколько стоит такой эксклюзив?

Больной вопрос. Когда-то выходила статья о бизнес-вэне Peugeot Traveller VIP. И если вы думаете, что автомобиль с кожаным салоном, выдвижным столиками, ксеноновыми фарами, проекционным дисплеем, камерой заднего вида и электроприводом боковых дверей был самым дорогим в гамме, то «нет». Именно полноприводный вэн Peugeot Traveller Dangel 4×4 является самой дорогой версией автомобиля Traveller: с кузовом L2 – цена от 1,46 млн грн. или порядка $52,5 тыс., с кузовом L3 – цена от 1,52 млн грн. или около $54,5 тыс.

При этом данный автомобиль предлагается только со 150-сильным турбодизелем, 6-ст. «механикой» и в комплектации Active: фронтальные и боковые подушки безопасности, круиз-контроль, тканевая отделка салона ASH blue, сенсорный 7-дюймовый дисплей, датчики света и дождя, система контроля давления в шинах, 2-зонный «климат», две сдвижные боковые двери, подогрев передних сидений и прочее. В качестве опций доступны: камера заднего вида и контроль «слепых зон» зеркал заднего вида, адаптивный «круиз», контроль рядности, автоматическое переключения света «ближний/дальний» и ксеноновые фары. Но кожаную обивку, раздельные сиденья-кресла в салоне, выдвижные крупные столики, боковые двери с электроприводом, 180-сильный дизель и 6-ступенчатый «автомат» все равно не получить, сколько не доплачивай. То есть Traveller Dangel 4×4 не превращается в «бизнес-вэн» Traveller VIP.

Помимо Peugeot Traveller, аналогичный вариант Dangel 4×4 доступен и для коммерческого фургона Peugeot Expert, который ожидаемо оказывается дешевле – от 1,16 млн. грн. или $42 тыс. Доплата за версию Dangel 4×4 немалая, что в случае Expert, что в случае Traveller: порядка 360 тыс. грн. Дорого на фоне обычных версий Traveller и Expert, однако все равно намного дешевле ближайших конкурентов. И еще учтите, что это доплата не только за полный привод, а за комплексную доработку автомобиля. При этом с сохранением фирменной гарантии и возможности облуживания у официальных дилеров Peugeot.

В итоге: для кого и для чего создан Peugeot Traveller Dangel 4×4?

Кажется, немецкие бизнес-вэны могут спать спокойно, да? Не без того: выигрыш в ездовых повадках на обычных дорогах, более роскошная отделка салона, мощные моторы в сочетании с «автоматом», полным приводом и больше оснащения. С точки зрения общих автомобильных ценностей, такие автомобили выглядят более понятным выбором: они предполагают меньше компромиссов и в целом позиционируются несколько выше. Но их ценник также заметно выше.

В тоже время, вэн Peugeot Traveller Dangel 4×4 выступает в роли этакой «рабочей лошадки» с рядом специфических особенностей: у него проще салон и оснащение, но зато ощутимо дешевле, а комплексная доработка от Dangel открывает новые грани понятия «проходимости». Нечто подобное предлагали лишь морально устаревшая «буханка» от УАЗа, да в прошлом известный, а сейчас почти забытый Mitsubishi Space Gear (и его аналог Hyundai Starex 4WD). Однако если посмотреть сейчас на автомобильный рынок Украины, то подобных пассажирских вэнов или грузовых фургонов с повышенной проходимостью не найти. Автомобиль Peugeot Traveller Dangel 4×4 – это отличный вариант, например, для аграриев и энергетиков, которым необходимо возить оборудование или людей по полям и лесам, но по ряду причин не подходит пикап (требуется перевозка 5-6-7 пассажиров, нужна защита вещей от непогоды и прочее). В итоге получилось вот такое сочетание эксклюзивной техники и максимальной практичности в виде полноприводного вэна Peugeot Traveller Dangel 4×4.