ТОП 7 самых практичных гибридов в Украине: лучшие авто 2025 года

Электрификация в мире развивается гигантскими шагами. Мы уже привыкли даже к ней и начали разбираться в новых электрических и гибридных технологиях. Интересный вопрос практичности встает всегда перед нами, когда приходится выбирать для себя. И сейчас расскажу вам свое непопулярное, но обоснованное, мнение.

На рынке сейчас существуют основные типы гибридов: мягкий гибрид (MHEV), полный гибрид (HEV) и гибрид с подзарядкой от сети (PHEV). Для простоты мы собрали самые дешевые полные гибридные автомобили для этого рейтинга, которые для нас наиболее актуальны. Мягкие гибриды малоэффективны в нашей стране потому что работают в основном на снижение выхлопов. Подзаряжаемые гибриды тоже мало актуальны потому что имеют небольшой пробег на электричестве, а затем теряют свою экономичность и эффективность, если батарея разрядилась, да и стоят значительно дороже.

Двигатель: 1.2 (бенз) 100 л.с. 205 Нм

Электродвигатель: 21 кВт (29 л.с.) 55 Нм

Емкость батареи: Li-ion 0,9 кВт*ч

Коробка: 6АТ

Разгон 0-100 кмч: 11 с

Расход топлива л на 100 км: 5.1-7.5

Стоимость: от 1 093 900 грн

Новенький и самый маленький в истории бренда представитель предлагается нам только в электрифицированных версиях: электрической и гибридной. Благо гибридная система довольно смышленая и имеет самобытную конструкцию ни на какую другую не похожую. Работает, как обычный гибрид без зарядок и долгого движения на электричестве. Только накатом и то не долго. Хорошо, что даже на скорости способен катиться на электричестве. Батарейка маленькая и расположена под креслом водителя.

6. Ford Kuga HEV

Двигатель: 2,5 л (180/92 кВт)

Электродвигатель: 125 л.с. (92 кВт)

Емкость батареи: Li-ion 1,1 кВт-ч

Коробка: e-CVT

Разгон 0-100 кмч: 9 с

Расход топлива л на 100 км: 5.1-5,4

Стоимость: 1 849 176 грн

Этот кроссовер новенький представитель гибридов в Украине и еще не набрал популярности, но обратить на него внимание все же стоит. В Ford Kuga HEV предлагают широкую гамму агрегатов с довольно приличной стоимостью и различными комплектациями. Насыщенный современными технологиями он получил более качественный салон, сдержанный дизайн и экономичную гибридную систему. И мы обязательно расскажем о нем подробнее в наших обзорах.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Двигатель: 1,5 л (158 л.с./116 кВт)

Электродвигатель: 190 л.с. (140 кВт) и 330 Нм

Емкость батареи: Li-ion 2.1 кВт-ч

Коробка: —

Разгон 0-100 кмч: 7,9 с

Расход топлива л на 100 км: 5.1-5.3

Стоимость: 1 541 840 грн

Этот культовый кроссовер когда-то задавал всем уровень и до сих пор остается примером успешности SUV и в плане гибридной системы он и сейчас может служить примером. Фирменная e-Power работает максимально именно на экологичность, поэтому бензиновый двигатель только питает электромотор и батарею, которые в свою очередь крутят колеса. Идеальная система с идеальной сбалансированностью. Он имеет все преимущества электромобиля и полностью лишен их недостатков. Мгновенный разгон, тишина движения накатом, экономичность, низкие показатели выхлопов. Еще и репутация бренда работает в его пользу.

Двигатель: 1.5 л (130 л.с./82 кВт)

Электродвигатель: 59 кВт

Емкость батареи: Li-ion 0,7 кВт-ч

Коробка: eCVT

Разгон 0-100 кмч: 10,7 с

Расход топлива л на 100 км: 4,3

Стоимость: от 1 088 780 грн

Ну о гибридной системе от Toyota не слышал только ленивый. Сейчас версии HEV предлагается почти в каждой модели бренда. Это параллельный гибрид, когда колеса может крутить как электродвигатель, так и обычный ДВС. Последнее поколение этой системы принесло мощную батарею и улучшенные настройки, а значит и большую экономичность. Машины способны дольше ехать на электричестве и предоставлять большую мощность на старте. Мы приводим пример именно Toyota Yaris Cross, потому что это хороший пример качества, комфорта, практичности, которые может предложить сегодня Toyota. Сюда можно смело отнести CH-R или RAV4.

Двигатель: 1,5 л (102 л.с./75 кВт) и 128 Нм

Электродвигатель: 136 л.с. (100 кВт)

Емкость батареи: Li-NMC 1,83 кВт-ч

Коробка: 3 ступеньки гибридная FWT

Разгон 0-100 кмч: 8,7 с

Расход топлива л на 100 км: 5.2-5.9

Стоимость: от 1 079 374 грн

Эта новинка от китайцев с британской пропиской на украинском рынке уже наделала шума, но на самом деле никаких технических прорывов MG ZS Hybrid не обещает. Это современная и достаточно продуманная гибридная система, которая имеет в основе те же самые составляющие, но немного более сложную программу. Она позволяет системе работать и как параллельный гибрид, и как последовательный за счет генератора и расположения основных агрегатов.

Более подробно мы уже рассказывали о ней и еще расскажем во время тест-драйва. Главную свою функцию система выполняет отлично. Она дарит ощущение электромобиля при отсутствии проблем с зарядкой. А самое главное, что это самый доступный гибрид на рынке.

2. Honda ZR-V e-HEV

Двигатель: 2.0 л (143 л.с./105 кВт)

Электродвигатель: 184 л.с. (135 кВт)

Емкость батареи: Li-ion 1,05 кВт-ч

Коробка: e-CVT

Разгон 0-100 кмч: 7.8 с

Расход топлива л на 100 км: 5.1-5.7

Стоимость: от 1 480 000 грн

Гибридную трансмиссию от Honda пока не опередил никто. Такой простой и эффективной одновременно техники нет ни у кого. Везде сложные конструкции и попытки достичь максимальной эффективности, а ZR-V пока остается единственной среди конкурентов, кто способен ехать на электричестве даже на скорости 120 кмч. Проверяла лично.

Здесь совмещена полная эффективность электромобиля с его мгновенным разгоном и максимальным движением на электричестве и эффективностью бензинового двигателя, который работает по циклу Аткинсона и питает электродвигатель или батарею. В новом поколении он способен и сам иногда крутить колеса, что достигли за счет интеграции двух передач. Поэтому экономичность еще улучшилась.

Двигатель: 1,6 л GDI (144 л.с./103,7 кВт)

Электродвигатель: 42 л.с. (31 кВт)

Емкость батареи: Li-ion polymer 1,56 кВт-ч

Коробка: 6АТ

Разгон 0-100 кмч: 10,9 с

Расход топлива л на 100 км: 4.1-4.7

Стоимость: от 1 338 200 грн

Третье поколение корейского кроссовера способно удивлять. Здесь соединили пространство за счет увеличенных габаритов и колесной базы, качество материалов и эргономику с достаточно надежной и эффективной гибридной системой. Конечно, они с Kia Niro почти брать, но почему-то именно Hyundai удается лучшая экономичность и хайповость. И пока среди всех гибридных систем именно Kona предлагает самый низкий расход топлива даже по трассе, где она показывает рекордные показатели в 4,9 литра.

Скорее всего, это именно благодаря заточенности модели на практичность, экономичность и эффективность. Она не будет дарить драйвовые эмоции, а максимально направлена на комфортную и неспешную езду. В большинстве случаев этого хватает. Поэтому ее смело можно считать лучшим предложением в категории цена/качество/практичность.

Сравнительная таблица