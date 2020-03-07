THE LONGING: приключение в четыре сотни дней





Классическими point-and-click адвенчурами сегодня никого уже не удивишь. Несмотря на то что явно преувеличенные слухи о смерти «квестового» жанра витают в воздухе уже пару десятилетий, только за последние несколько лет на свет появилось, наверное, больше адвенчур, чем за все 1990-е годы, заслуженно слывшие «золотым веком» жанра. Правда, едва ли не все такие вещи – незамысловатые инди-проекты, вдохновлённые шедеврами LucasArts или Sierra и призванные выразить любовь их авторов к классике, но продолжительностью не отличающиеся и ничего нового в плане игрового процесса предложить не способные. THE LONGING смотрится на их фоне, равно как и по отношению к упрощённым «саморостоидам» или «симуляторам ходьбы», весьма необычно – не каждый начинающий разработчик смеет бросать вызов канонам жанра и предлагать нечто невиданное: игру, вся суть которой заключается на первый взгляд в необходимости… просто прождать 400 дней. Сможет ли пользователь найти на этот срок занятие по душе, не будет ли скучно «наблюдать, как сохнет краска»? К счастью, практически всё здесь оказывается очень даже интересным…

:THE LONGING: Жанр Адвенчура / Симулятор ожидания

Платформы Windows / Mac / Linux

Разработчик Studio Seufz

Издатель Application Systems Heidelberg

Сайт, Steam

Studio Seufz была основана пару лет назад в Штутгарте тремя выпускниками Киноакадемии Баден-Вюртемберга – для создания мультипликаций и оригинальных компьютерных игр. При этом :THE LONGING: является детищем одного из этих разработчиков – Ансельма Питы, который трудился над ней ещё со студенческих времён. Идея пришла ему в голову в 2012 году во время посещения горы Кифхойзер в Тюрингии с её знаменитым мемориальным комплексом, включающим в себя памятник императору Фридриху Барбароссе, который – по одной из местных легенд, впрочем, повторяющей мотивы, присутствующие в фольклоре и многих других народов, – веками спит под этой самой горой, чтобы когда-нибудь проснуться и навести в стране порядок. Как раз такой вот король и встречается нам в самом начале игры: имени у него нет, а управляет он неким огромным подземным миром, – вот только устал и решил отдохнуть в течение тех самых четырёхсот дней. А нашему герою – своему единственному слуге по имени Тень, маленькому тёмному существу с большой головой, длинным носом и горящими глазами, – строго-настрого наказал: терпеливо ждать назначенного времени, никуда не отлучаться из пещеры и разбудить его, когда придёт срок.

С этого момента в верхней части экрана начинается обратный отсчёт оставшихся до конца игры дней, часов, минут и секунд, по умолчанию идущих в самом что ни на есть реальном времени, в том числе и при выключенном компьютере. В принципе, ничто не мешает сразу же выйти в систему, подождать год с небольшим и затем зайти снова, чтобы разбудить Спящего Короля и посмотреть, чем же всё закончится, – однако вряд ли такой способ решения главной задачки может вызвать интерес, да и никакой игры в этом заключаться не будет. Заметим, что и к трюку с переводом системного времени прибегать не рекомендуется, ибо при запуске :THE LONGING: сверяется с онлайн-таймером, и заподозренных в «обмане» помещают во внутриигровую тюрьму: авторы признают, что умелых хакеров эта уловка не остановит, но всё же заставит большую часть обычных пользователей отказаться от возможного «читерства». К счастью, в игре на самом деле есть чем заняться и помимо простого банального ожидания: Тень может сидеть в кресле в своей комнате и читать книги (к его услугам – несколько дюжин наименований классики мировой литературы, правда, исключительно в английских изданиях или переводах), украшать эту самую комнату разнообразными предметами меблировки, а главное – неторопливо гулять по многочисленным залам вверенной его попечениям пещеры, пусть и нарушая тем самым приказ Спящего Короля, но зато хоть как-то скрашивая свою тоску и одиночество, изучая окрестности и собирая уже упоминавшиеся книги, украшения для комнаты и многие другие полезные вещи. Которые, надо заметить, в конце концов позволяют и значительно ускорить ход времени, сокращая тем самым положенный по сюжету исполинский срок ожидания.

По способу управления :THE LONGING: представляет собой двухмерную адвенчуру от третьего лица, напоминающую привычную схему point-and-click, но всё же несколько отличающуюся по части интерфейса. Тень перемещается по экрану – надо признать, очень и очень медленно – в направлении курсора при зажатии левой кнопки мыши (или клавиши «пробел»); при желании можно также отдать ему команду передвинуться двойным щелчком без зажимания, однако при переходе к следующему экрану (а локации тут немаленькие) эту команду всё равно придётся повторять. В случае, если во время своего путешествия протагонист проходит мимо какой-то достойной внимания точки интереса, доступное действие активируется нажатием правой кнопки мыши или клавиши «Ctrl». Наименование этого действия – «исследовать», «взять», «зайти в дверь» и т.д. – прописывается в правом верхнем углу экрана; выше, на обрамлении основного окна расположена панель интерфейса: слева – неактивное название игры, по центру – упоминавшийся уже счётчик времени, а справа от него – управляющие кнопки-иконки. Значок песочных часов вызывает незамысловатое главное меню с переключением языков и напоминанием об управлении; голова Теня появляется в тех самых случаях доступных действий и дублирует активацию этих последних; свеча позволяет выбрать один из четырёх имеющихся уровней освещения, а следующие пункты – отключить музыку и звук, свернуть окно или выйти из игры (предоставив героя самому себе и позволив ему тосковать в одиночестве).

Дело навигации по пещерам призваны значительно упростить ещё два удобных значка на верхней панели, расположенные между названием игры и счётчиком дней: при их нажатии открывается список из пятнадцати ячеек, куда можно «сохранять» посещаемые помещения (стрелка «вниз»), чтобы затем отправлять туда своего героя из любого местоположения (стрелка «вправо»), – всё столь же медленно, но хотя бы уже автоматически, т.е. без ручного маневрирования по экранам. Ещё одна, шестнадцатая локация таким образом уже задана изначально: это наш дом – маленькая пещерка, находящаяся прямо у королевского тронного зала. Именно здесь логичнее проводить больше всего времени, особенно в фоновом режиме: с самого начала у нас имеются удобное кресло, книжный шкаф и стол для рисования, а в дальнейшем сюда будут перемещаться все подбираемые Тенем в других местах пещеры предметы (инвентаря у героя, строго говоря, нет: дабы полюбоваться своими новыми пожитками, следует вернуться домой – и посмотреть, что изменилось после наших последних находок). По мере того, как обиталище протагониста благодаря нашим усилиям становится всё более уютным и украшенным картинами, книгами, коврами, мебелью и др. (нечто подобное можно было наблюдать ещё в «URU» – первой, но так и не взлетевшей «онлайн-адвенчуре»), простое пребывание в «домашней» локации ускоряет неумолимый ход времени, так что за одну реальную секунду может проходить три, пять, восемь или даже одиннадцать условно-игровых, оставшихся до того момента, когда нам предстоит будить Спящего Короля.

Чтение книг также немало ускоряет время, – поначалу их у нас всего несколько, включая «Мысли» самого Теня, куда герой записывает намёки на то, чем именно он мог бы заняться под нашим чутким руководством: например, сколотить себе из сподручных материалов кровать, развести в очаге огонь, собрать из деталей музыкальный инструмент или заняться разведением грибов. Разумеется, для всего этого необходимо сначала исследовать многочисленные соседние помещения – на первый взгляд скорее однообразные, тёмные и легко позволяющие заблудиться. А потому стоит как можно быстрее разыскать карту: ввиду упоминавшегося отсутствия инвентаря она тут реализована не самым удобным образом, т.е. полюбоваться на неё можно лишь в одном-единственном месте пещеры, – тем не менее, кое-какое представление о сложной структуре здешнего подземного мира она получить очень даже помогает.

Из подбираемых полезных предметов чаще всего будут попадаться угольки: они просто падают с потолка и, если их не успеть вовремя взять, могут вскоре рассыпаться. Из пяти таких камней можно развести дома обычный огонь (исключительно для уюта, и если найти ещё и пару кусочков кремня), – используют уголёк и для рисования (пока что только одноцветного, – но с постепенным обретением красного, белого, синего и жёлтого камушков Тень получает возможность создавать множество разноцветных вариантов шедевров живописи для украшения своего жилища (для каждого такого творения потребуется ещё и листок бумаги). Едва ли не самой полезной в подземном хозяйстве вещью оказывается кирка, но её найти будет уже не так просто: потребуется проявить какую-никакую смекалку. Вообще, несмотря на отсутствие привычных манипуляций с инвентарём или бесед с другими персонажами, квестовые загадки в :THE LONGING: вполне себе имеются, пусть и сводятся по большей части к использованию какого-либо ранее подобранного предмета на том же экране или к активации в нужном месте того или иного «события» с последующим непременным ожиданием. Например, для открытия какой-нибудь очередной двери Теню может потребоваться пара часов, о чём он обязательно скажет в «разговоре с самим собой», появляющемся на экране в виде текстового окна, – можно как оставить игру в одиночестве в фоновом режиме, так и выйти и запустить её снова спустя положенное время. Другие же явления способны происходить и того медленнее, занимая целые недели (естественно, внутриигровые: как уже замечалось, благодаря созданному уюту и чтению книг – в том числе в фоновом режиме – ход такого времени можно ускорить практически на порядок).

В этом плане творение Ансельма Питы и его коллег отчасти напоминает казуальные проекты – но только способом использования (зашёл на часок в день, погулял по пещере – и вернулся домой, усадив героя коротать время за «Илиадой» или «Графом Монте-Кристо»), а не увлекательностью погружения в самобытный мир или простотой головоломок (некоторые из последних тут на самом деле весьма замысловаты). Другое дело, что практически все местные развлечения оказываются глубоко опциональными, и каждый игрок должен сам изобретать себе развлечение по вкусу и оптимальный способ «убийства свободного времени», – задача, которая, возможно, понравится не каждому современному пользователю, привыкшему к тому, что его чаще всего «ведут за руку». В любом случае, заставить игроков ждать именно что четыре сотни дней в намерения авторов никак не входило: если сразу же помочь Теню обзавестись всем необходимым для комфортной подземной жизни, то дождаться времени пробуждения короля можно где-то так за месяц-другой, проведя в решении здешних загадок никак не менее двадцати-тридцати часов, – показатель по сегодняшним меркам весьма впечатляющий, особенно для далеко не самого высокобюджетного проекта. Разработчики говорят о четырёх альтернативных концовках, и некоторые из них действительно предполагают «досрочное» завершение сюжета, – к сожалению, оригинальный подход к игровому процессу оборачивается невозможностью начать всё дело ожидания заново (впрочем, возможность скопировать и затем при желании восстановить файлы автоматического сохранения тоже никто не отменял). Так что остаётся только настоятельно порекомендовать :THE LONGING: всем любителям необычных приключенческих и исследовательских проектов. Определённо «Наш выбор!»: вряд ли вам приходилось видеть нечто подобное – и нескоро ещё удастся.