Самые интересные новые игры марта 2026 года

После относительно компактного, но насыщенного февраля март 2026-го выглядит еще масштабнее. Здесь и громкие AAA-релизы вроде новой игры от Bungie и долгожданного Crimson Desert, и неожиданный инди-проект 1348: Ex Voto в стиле Kingdom Come Deliverance, и большие спортивные ежегодники вроде MLB The Show 26, которые традиционно задают тон весеннему сезону. Также в первый месяц сезона нашлось место для продолжения уже знаменитой серии подростковой драмы Life is Strange. А на закуску нас ждет долгожданное украинское PVPVE-приключение с открытым миром SAND: Raiders of Sophie от студий из Львова и Киева





The Legend of Khiimori

Жанр: Action-adventure

Дата: 3 марта

Платформы: PC (ранний доступ)

The Legend of Khiimori — амбициозная инди-игра с открытым миром, черпающая вдохновение из монгольской мифологии и степной культуры. Визуально проект отличается минималистичной, почти акварельной стилизацией, которая контрастирует с суровостью открытого мира игры.

В раннем доступе игрокам откроют часть мира с базовыми механиками выживания, крафтом и конным боем. Разработчики обещают постепенно расширять карту и сюжетные ветки, ориентируясь на отзывы сообщества.Если команда сможет удержать темп обновлений, у Khiimori есть шанс стать заметным проектом в нише исторического экшна вне привычных европейских или восточных декораций.





Planet of Lana II: Children of the Leaf

Жанр: Puzzle-platformer, adventure, indie

Дата: 5 марта

Платформы: PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch 2, Switch

Продолжение атмосферного приключения снова делает ставку на визуальный стиль. Первая часть запомнилась минималистичной подачей и рисованными ландшафтами, и сиквел сохраняет эту эстетику.

После появления новых технологий родная планета Ланы начинает стремительно меняться, ведь прогресс приносит развитие, но одновременно провоцирует жадность и конфликты между племенами. Когда борьба за власть заходит слишком далеко, Лана и ее верный спутник Муи отправляются в путешествие, которое открывает скрытую историю их мира и тайны происхождения самого Муи.

Мир игры рисованный, персонажи общаются на вымышленном языке, а смыслы передаются через музыку, атмосферу и визуальное повествование. Путешествуя по заснеженным вершинам, океанским глубинам и руинам древних цивилизаций, игрок постепенно составляет собственную интерпретацию событий.

Marathon

Жанр: FPS

Дата: 5 марта

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

Bungie возвращает Marathon, но не как сюжетный шутер 90-х, а как PvP extraction-проект. Студия, известная благодаря Halo и Destiny, пытается адаптировать собственный опыт в сервисных играх к новой формуле.

Игроки выступают в роли кибернетических раннеров, которые исследуют опасные зоны, собирают лут и пытаются эвакуироваться живыми. Сочетание PvP и PvE создает постоянное напряжение, а визуальный стиль игры тяготеет к яркому sci-fi с чистыми формами и контрастными цветами.

Marathon — одна из самых рискованных ставок весны. Если Bungie попадет в яблочко и найдет свою аудиторию, игра может стать новым долгосрочным сервисом. Если нет, то конкуренция в сфере сервисных игр и общая нетерпимость игроков к подобным играм может привести к быстрому краху, как случилось с январской Highguard





Timberborn

Жанр: City-builder

Дата: 12 марта

Платформы: PC

После нескольких лет в раннем доступе Timberborn наконец выходит в полноценный релиз. Градостроительная стратегия о цивилизации бобров в обществе, где люди уже история, давно перестала быть шуткой на одну механику. За время разработки она превратилась в один из самых системных градостроительных симуляторов последних лет.

Главной особенностью игры является водная инженерия. Здесь нужно не просто строить дома и оптимизировать производство, а буквально перекраивать ландшафт, возводить дамбы, резервуары и каналы, чтобы пережить периоды засухи. Климатические циклы создают постоянное давление, а каждое решение имеет долгосрочные последствия.

Полный релиз обещает расширенную кампанию, новые фракции и более глубокую систему автоматизации. Timberborn может стать примером того, как инди-проект может годами шлифовать механики и выйти в релиз уже сформированной, зрелой игрой.





1348: Ex Voto

Жанр: Action-adventure, indie

Дата: 12 марта

Платформы: PC, PS5

Кто здесь соскучился по историческому европейскому средневековью? Инди-проект 1348: Ex Voto переносит игрока в средневековую Европу времен Черной смерти. Это не экшн в традиционном понимании, а скорее атмосферный выживастик с сильным историческим подтекстом.





События игры разворачиваются в Италии позднего Средневековья. Мир здесь не романтизирован, потому что это время политических интриг, локальных войн и постоянной угрозы болезней, где человеческая жизнь легко становится разменной монетой.

Игрок берет на себя роль юной рыцарки Аэты, которая оказывается перед личной трагедией. Ее самого близкого человека, Бьянку, похищают, и это событие становится точкой невозврата. То, что начинается как попытка спасти подругу, постепенно превращается в изнурительное путешествие сквозь разорванную конфликтами Италию.





WWE 2K26

Жанр: Sports

Дата: 13 марта (6 марта для владельцев премиум-изданий)

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

После восстановления доверия к серии в последние годы WWE 2K26 выглядит как попытка закрепить успех. Visual Concepts продолжает развивать боевую систему, которая стала более техничной и менее аркадной по сравнению с провальным перезапуском многолетней давности.

Нынешний акцент делается на расширенный режим карьеры и более глубокий контроль над созданием собственного реслера. Обещают больше вариативности в истории игрока и меньше ощущения коридорности в режиме MyRise. Кроме того, серия продолжает активно работать с онлайн-режимами, что для спортивных игр уже давно критично.





MLB The Show 26

Жанр: Sports

Дата: 18 марта

Платформы: PS5, Xbox Series X|S, Switch 2

MLB The Show 26 традиционно открывает бейсбольный игровой сезон. Серия, которую разрабатывает San Diego Studio, уже давно пользуется огромной популярностью за океаном и считается эталоном спортивной симуляции.





Основные изменения в этом году касаются ИИ и физической модели. Разработчики обещают улучшенное поведение игроков в защите и более реалистичные траектории ударов. Также ожидаются обновления режима Franchise, где управление клубом стало глубже и ближе к реальному менеджменту.

Для европейской аудитории это все еще нишевый продукт, но в жанре бейсбольных симуляторов MLB The Show остается безоговорочным лидером. Если вы хотите попробовать заинтересоваться этим видом спорта со сложными правилами, лучшей попытки не найти.





Crimson Desert

Жанр: Action-adventure

Дата: 19 марта

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

Crimson Desert — один из самых ожидаемых релизов года. Проект от Pearl Abyss долго находился в производственном цикле, меняя концепцию с MMO на одиночную RPG с открытым миром. Игра делает ставку на масштаб, здесь будут большие города, политические интриги, конные бои и динамичные погодные условия. Боевая система выглядит более приземленной и физической, чем в Black Desert.

События проекта разворачиваются в открытом мире континента Пайвел — мрачном фэнтезийном регионе, раздираемом войнами и влиянием загадочных сил. Игрок управляет Клиффом, членом отряда Греймейнов, который оказывается в эпицентре борьбы между фракциями и внешними угрозами. В открытом игроки могут заниматься рыбалкой, охотой, крафтом и кулинарией.





Изначально проект задумывался как приквел к Black Desert Online, однако в процессе разработки Pearl Abyss изменила концепцию, превратив его в полноценную отдельную игру в той же вселенной. Теперь Crimson Desert позиционируется исключительно как одиночный опыт без планов на мультиплеер.

Первые превью встретили игру положительно, а критики отмечают детализированный мир, амбициозный масштаб и глубину игровых механик. Crimson Desert уже называют одним из самых ожидаемых фэнтези-проектов в открытом мире 2026 года и потенциально важной вехой для жанра. Если техническое состояние на старте будет стабильным, Crimson Desert имеет все шансы стать главным весенним релизом и серьезной заявкой на игру года.

Life is Strange: Reunion

Жанр: Adventure

Дата: 26 марта

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2

Reunion возвращает серию к более камерной истории. После экспериментов с новыми героями разработчики снова делают акцент на темах памяти, потери и взросления.

Новая игра впервые в серии позволяет играть сразу за двух героинь Макс Колфилд и Хлою Прайс. К Макс возвращается ее способность отматывать время из первой части и теперь она может отменять действия и даже возвращаться в прошлое через поляроидные фотографии. Механика стала более гибкой, поэтому ее можно использовать почти в любое время, но только в пределах нескольких минут и только в тех местах, где Макс уже находилась. Хлоя же снова имеет свою способность влиять на события, находясь на заднем фоне, что она делала в Before the Storm. То есть через диалоги она может давить на собеседников и открывать доступ к зонам, недоступным для Макс.

Важно, что решения игрока из оригинальной игры и Double Exposure влияют на диалоги и развитие отношений, формируя различные варианты взаимодействия между персонажами. Reunion позиционируют как завершение истории Макс и Хлои и своеобразную точку в их многолетней сюжетной арке.

Разработкой занимается Deck Nine, которая уже работала над Before the Storm. Оригинальная актриса озвучки Хлои, Эшли Берч, не вернулась к роли и узнала об игре только во время официального анонса.

Игра обещает нелинейные диалоги и решения, которые имеют долгосрочные последствия. Визуально стиль стал более сдержанным, а мимика персонажей — более детализированной благодаря обновленной технологии захвата движений.

SAND: Raiders of Sophie

Жанр: Action-adventure

Дата: март

Платформы: PC, PS5

Игра от украинских разработчиков SAND: Raiders of Sophie переносит игроков в постапокалиптическую пустыню, где главной валютой являются ресурсы. Проект сочетает PvPvE-элементы, базостроение и кооператив.

События которого разворачиваются среди постапокалиптических дюн Софи. Ключевой особенностью игры также выступают гигантские механические «трамплеры», передвижные шагающие базы, которые издали напоминают машины из фильма «Смертельные машины«. Они выполняют сразу несколько ролей: транспорт, штаб, склад, защита от стихии и главное орудие экипажа. Игрок может собрать свой трамплер с нуля, определяя его размер, внутреннюю планировку, расположение двигателей, отсеков, складов и орудий, фактически создавая персонализированную боевую крепость на ногах.

Мир игры представлен как альтернативная индустриальная версия 1910 года. Выходцы из Галичины, региона в пределах Австро-Венгерской империи, возвращаются в опустошенный регион в поисках богатств и попытки восстановить справедливость Хотя игра заточена под кооперативное прохождение, ее можно играть и в соло.

Также достойны внимания: