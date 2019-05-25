Titan Quest: Atlantis – нестареющая классика





Полтора года назад нас несказанно удивил и обрадовал неожиданный релиз DLC Ragnarök к вышедшей еще в 2006 г. action/RPG Titan Quest. Что ж, классика, похоже, не устареет никогда, встречайте еще одно дополнение к игре, разменявшей второй десяток – Titan Quest: Atlantis.

Titan Quest: Atlantis Жанр action/RPG

Платформы Windows

Разработчики Pieces Interactive

Издатель THQ Nordic

Сайты thqnordic.com , Steam

В этот раз мы, пожалуй, пропустим часть, посвященную взлетам и падениям Iron Lore Entertainment, THQ и THQ Nordic. За исторической справкой отсылаем вас к рецензии на Titan Quest: Ragnarök. Давайте сразу о DLC.

Разработкой Titan Quest: Atlantis занималась все та же шведская Pieces Interactive, авторы Magicka 2, и, похоже, в этот раз они «мали час та натхнення». DLC и в целом обновленная Titan Quest Anniversary Edition выглядят просто отлично. Игра переехала на DirectX 11 и обзавелась поддержкой SSAO, улучшилось освещение, особенно в ночное время. Значительно сократилось время загрузки карты, впрочем, по мере продвижения по сюжету оно опять начинает расти. Вот, правда, проблемы с кешированием, притормаживание и ускорение персонажа в момент загрузки нового сегмента карты, никуда не делось, здесь все точно так же как в Ragnarök.

Зато уровни стали невероятно красивыми, детальными и многомерными, благодаря перепаду высот и грамотному использованию камеры. Финикийский город Гадир и его окрестности, это современный Кадис на Атлантическом побережье Испании, – однозначно красивейшие локации игры. Отлично смотрятся так же заросшие руины, мостки и хитроумные механизмы самой Атлантиды.

Итак, Titan Quest: Atlantis добавляет в игру дополнительную сюжетную линию – это не полноценный шестой акт, а именно добавка. Получить квест на поиск Атлантиды можно в четвертом акте основной части игры, на Родосе, то есть еще до событий «Рогнарёка». Впрочем, если вас интересует новое DLC, то вы, скорей всего, уже прошли предыдущие. Для того, чтобы найти Атлантиду, сначала придется выполнить несколько квестов на материке. В окрестностях Гадира, на острове Гаулос (Мальта), в Атласных горах (это Север Африки) и только потом отправиться на легендарный и, как оказывается, так и не затонувший континент.

Естественно, в новом DLC вас ждут тонны нового оружия и брони, причем, в отличие от Ragnarök, в этот раз художники из Pieces Interactive постарались на славу. Амуниция и вооружение, сделанные с оглядкой на природную и морскую тематику, выглядят действительно оригинально и красиво, вот только… как и в случае предыдущего дополнения, вы вряд ли примерите эту красоту, если будете играть уже прокаченным персонажем. Как правило в случае возвращения в четвертый акт у вас будут уже более крутые кельтские и германские «шмотки». Я пробегал весь DLC в броне и с оружием, найденным еще в середине «Рогнарёка». Если проходить дополнение сразу после четвертого акта оригинальной игры таких проблем быть не должно. Но, стоит учитывать, что в DLC наблюдается определенный перекос в сторону копий и трезубцев, которые подойдут далеко не всем персонажам.

В Titan Quest появился кооперативный режим на 6 игроков, правда поиска серверов здесь по-прежнему нет, так что придется звать друзей и создавать собственную игру. Скажу честно, кооперативный режим я не опробовал, так что судить о его стабильности и необходимости в этой игре не могу.

Опять-таки, вы сможете опробовать новую линейку навыков лишь проходя всю игру заново. Вряд ли те два уровня, которые вы успеете заработать за 10 часов, необходимых для завершения атлантической квестовой линейки, позволят вам оценить новые заклинания.

10 часов – это примерно в двое меньше, чем требовалось на прохождение Titan Quest: Ragnarök. В качестве дополнительной активности нам предлагают побороться за серьезные награды убивая волны противников в специальной локации Тартар. Честно говоря, развлечение на любителя.

Учитывая, что деньги в DLC тратить особо некуда, нам предлагают поиграть в казино, покупая сферы со случайными магическими предметами. Что ж, потратив 10 млн. я не получил у этого торговца ничего стоящего.

Кроме всего перечисленного Titan Quest: Atlantis принес в игру много мелких улучшений. Облегченный доступ к складу, ускоренные заклинания, новые уровни умений в каждом мастерстве и т.д. Нельзя сказать, что это так уж много, но в целом играть стало приятней, да и сама игра перестала быть столь вызывающе старомодной.

THQ Nordic просит за Titan Quest: Atlantis 229 грн. при том, что намного более продолжительное DLC Ragnarök стоит 279 грн. Что ж, каждый сам для себя решает, нужен ли ему еще один кусочек старой игры, но лично мне было приятно снова вернуться в Titan Quest и провести еще 10 часов в этой классической action/RPG.

P.S. Для тех, кто любит посовременней, напоминаем о существовании action/RPG Grim Dawn от авторов оригинальной Titan Quest.