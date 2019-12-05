Обзор роутера TP-Link Archer C4000





В современных домах появилось уже достаточно много разных устройств, которые требуют подключение к интернету. К примеру, вместе с банальным набором из нескольких компьютеров, смартфонов и, возможно, планшета, дополнительно к Сети подключаются игровые консоли, телевизоры или приставки для них, сигнализации, разные IoT-устройства и прочие гаджеты. Еще в этой локальной сети могут быть акустические системы, накопитель и, скажем, принтер. Для всего этого набора устройств мало иметь просто роутер, ведь кроме того, что покрыть помещение сетью Wi-Fi, ему нужно будет справиться с наплывом всех этих устройств и обеспечить им комфортный доступ к интернету или взаимодействия между собой. На подобный случай у TP-Link есть старшие модели, и сегодня мы знакомимся с TP-Link Archer C4000.

Комплектация TP-Link Archer C4000

Те, кто давно следит за устройствами в этой категории, узнают дизайн. Комплект вместе с Archer C4000 отличается от предыдущих моделей только более скромным блоком питания. В остальном, даже упаковка устройства такая же, как у остальных маршрутизаторов компании.

Если пользователь будет апгрейдиться с более простых моделей TP-Link, процедура настройки окажется максимально знакома, ведь внешний вид административной панели и мобильного приложения тут точно такой же, как и у других роутеров производителя, разве что возможностей соответственно побольше. Для всех остальных пользователей тут не будет «темного леса», в настройках все очень просто и доступно.

Дизайн и удобство использования

Внешность новых моделей TP-Link может полностью повторять уже давно существующие устройства. Так получилось и с C4000. До этого у нас бывали модели C3200 и C5400, которые даже три года назад были практически идентичны (разве что у C5400 есть 8 антенн, а не 6, и он побольше).

Как и C3200, размеры корпуса у сегодняшнего гостя составляют 200×200×39 мм. Такому роутеру нужно найти место, либо есть вариант установить его на стену. Но выглядеть он будет все равно массивно. Устройство сделано из того же черного матового пластика, что очень практично на фоне более дешевых «Арчеров», которые бывают полностью глянцевые.

Довольно необычным моментом все еще остаются раскладывающиеся антенны, которые в сложенном состоянии прячутся в верхней крышке. У них фиксированные позиции и они максимум открываются чуть больше, чем на 90° и никак не поворачиваются. С учетом всего остального оформления корпуса, выглядит роутер все еще довольно строго, особенно на фоне новых Mesh-систем, которые легче вписываются в домашнюю обстановку и вовсе могут быть незаметны среди прочих вещей.

Набор разъемов также остался без изменений, где есть USB 3.0, WAN-порт, четыре LAN-порта, USB 2.0, кнопки сброса и включения, а также разъем питания. Все это размещено сзади, а на лицевой стороне остались синие диоды состояния сетей и подключения, а также три кнопки для включения Wi-Fi, активации WPS и отключения индикаторов.

Конечно, хотелось бы как-то освежить внешний вид конструкции, ведь от предыдущей модели его действительно не отличить, а для некоторых квартир он может стать черным пятном, которое придется куда-то спрятать, а не просто установить в любом удобном месте. Благо, на возможностях это практически не сказывается.

Функциональность TP-Link Archer C4000

Когда дома большое количество устройств, качество работы которых может напрямую зависеть от скорости и стабильности подключения к сети, простенького роутера может не хватить. К примеру, нетривиальная задача стриминга видео с компьютера на телевизор может испортить вечер, если производительности роутера не хватит. Именно на такой случай и есть марштуризаторы более высокого класса, которые не должны подвести при высокой нагрузке.

Так, TP-Link Archer C4000 поддерживает работу трех диапазонов, создавая одну сеть в 2,4 ГГц, и две в 5 ГГц. Скорость при этом тоже заявлена немаленькая — 750 и по 1625 Мбит/с в соответствии с диапазонами. Для большего удобства, с помощью SmartConnect пользователь может видеть одну сеть, а распределением подключенных клиентов по подходящим диапазонам маршрутизатор будет разбираться сам (но уверен, что более продвинутые владельцы будут сами выбирать, к какой сети подключать свои гаджеты). Естественно, тут же есть поддержка MU-MIMO, Beamforming, Airtime Fairness, RangeBoost и NitroQAM.

Для подключения по проводу предусмотрены 4 гигабитные порта. В отличии от базовых устройств, тут есть поддержка технологии Link Aggregation, что будет полезно для владельцев NAS.

Общий вид административной панели и приложения TP-Link Tether не меняли. Кроме настроек сети тут можно найти гостевые сети, настройки подключенных накопителей (есть поддержка Time Machine для компьютеров Apple), профили родительского контроля, QoS, функции безопасности от Trend Micro, VPN и прочее. Любителям автоматизации могут быть интересны варианты подключения к сервисам Amazon Alexa и IFTTT.

Мобильное приложение как и раньше не такое функциональное, как классическая «админка» в браузере, но основные настройки в нем есть, как и контроль подключенных устройств.

Таким образом, TP-Link Archer C4000 занял место посредине уже упомянутых роутеров этой же линейки, у которого основным отличием стала пропускная способность, ведь все остальные возможности этих моделей глобально ничем не отличаются.

В работе

Роутер тестировался в домашней обстановке небольшой квартиры с парой комнат. Такое помещение, естественно, является не очень тяжелой задачей для подобного устройства. Но даже с учетом этого, не стоит ожидать заявленную скорость более полутора гигабит в Wi-Fi, ведь есть очень много факторов, которые в итоге повлияют на возможности соединения.

Начнем с простеньких показателей. 100-мегабитное подключение от провайдера даже в диапазоне 2,4 ГГц было доступно практически на максимальной скорости по всей квартире (обычно в этом диапазоне роутеры редко демонстрируют такие цифры). На пару Мбит больше было в сетях диапазона 5 ГГц. С более слабыми роутерами в удаленных точках можно видеть потерю 20-60% скорости, тогда как с TP-Link Archer C4000 все обстоит получше, он практически не теряет мощности.

Тестирование скорости передачи данных между клиентами осуществлялось с помощью ультрабука Acer Swift 7 и игрового ноутбука ROG Zephyrus G. В реальных условиях именно подобные клиенты и встретятся такому маршрутизатору. В диапазоне 2,4 ГГц между ними исключительно по Wi-Fi можно было видеть достаточно скромные 35-40 Мбит/с, тогда как оставив один из них подключенным через Lan скорость поднялась до более интересных 100-110 Мбит.

В обеих сетях диапазона 5 ГГц результаты замеров ожидаемо были похожи. Так, когда оба клиента не «привязаны» к роутеру, в зависимости от удаленности ноутбуков от точки, скорость может составлять 140-200 Мбит. Подключив один из клиентов к Ethernet, скорость выросла до 300 Мбит в отдаленных местах, и до 500-550 в более приближенных.

Скорость проводного подключения соответствует заявленной.

За время использования Archer C4000, в домашних условиях со 100-мегабитным подключением и довольно скромным набором гаджетов (2-3 смартфона, до четырех компьютеров, Apple TV и парой «умных» устройств), не нашлось такой задачи, с которой роутеру было сложно. Конечно, все зависит от конкретного случая, но для небольших квартир или домов, в которых есть стандартный набор гаджетов, развлекательных устройств и часто бывают гости, такого роутера явно должно хватать с запасом.