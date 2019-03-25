Умная бытовая техника Samsung 2019: Family Hub 3.0, робот-пылесос POWERbot VR7200 и стиральные машины с Bixby

С 2020 года Samsung планирует сделать все свои устройства подключаемыми, тем самым объединив их в одну экосистему. По крайней мере о таких планах говорили представители компании, показывая новую умную бытовую технику на выставке Samsung Forum 2019. Давайте посмотрим, что интересного подготовил производитель на этот год.

SmartThings как основа умного дома

Но для начала стоит рассказать, на основе чего умный дом от Samsung должен работать, тем более, что до 2020 года осталось не так много времени.

Ещё в 2014 году компания приобрела стартап SmartThings, разрабатывающий хаб, облачную платформу и мобильное приложения для устройств умного дома и интернета вещей. Этот шаг позволил Samsung в дальнейшем интегрировать решения SmartThings в свои продукты, и на сегодняшний день под этим брендом компания выпускает ряд аппаратных и программных решений, которые позволяют собрать систему умного дома. В линейке SmartThings сегодня есть умные розетки, датчики и сенсоры. При этом пользователю также доступно огромное количество устройств, которые умеют подключаться к хабам SmartThings.

Благодаря интеграции платформы SmartThings в продукты Samsung, управлять устройствами умного дома можно, например, с телевизора, смартфона и даже с помощью умных часов. Собственно, даже без хаба, через одно только приложение SmartThings пользователь может управлять умной электроникой в доме, подключённой к домашней сети.

В итоге у Samsung уже есть платформа, которая может послужить основой для экосистемы умных устройств, производителю осталось только реализовать в них возможность подключения и удалённого управления.

Умный холодильник Family Hub 3.0

В этом году компания Samsung представила третье поколение умных холодильников, получившее название Family Hub 3.0. Как и в прошлые годы, флагманом линейки является двухдверный холодильник.

Данная модель оснащается 21,5-дюймовым сенсорным экраном с HD разрешением, а также видеокамерами внутри охлаждающих камер.

Последние позволяют с помощью дисплея или удалённо через смартфон заглядывать внутрь холодильника, чтобы посмотреть, какие продукты остались.

Работает Family Hub 3.0, как и прежде, на основе операционной системы Tizen, но её интерфейс при этом повторяет оболочку Samsung Experience, которая ранее использовалась в смартфонах компании. В ней пользователям точно так же доступны рабочие столы с иконками программ и виджетами, знакомая всем пользователям Android панель навигации, а также меню с приложениями. Последние, к слову, включают браузер, календарь, галерею, заметки, напоминания, а также массу сторонних программ для интернет-радио, рецептов и заказа еды из супермаркетов и ресторанов. В целом, разобраться в этом интерфейсе пользователям смартфонов будет не сложно.

Как и прошлые поколения Family Hub, новая версия так же поддерживает SmartThings и с её помощью можно управлять другими умными устройствами в доме, например, запустить робот-пылесос. Кроме этого, холодильник умеет ретранслировать на свой экран изображение с телевизора, так что можно продолжить смотреть фильм или телепередачу, если захотелось перекусить на кухне.

С помощью приложения для смартфона пользователь может просматривать информацию, которая хранится на Family Hub 3.0 и синхронизировать её со своим устройством. Например, можно посмотреть расписание членов семьи, а также списки дел или покупок.

Если говорить о самом холодильнике, то его объём составляет 593 литра, в нём используются технологии Metal Cooling (позволяет быстрее восстановить температуру внутри холодильной камеры), Twin Cooling (раздельная температура для каждой камеры), а также инверторный компрессор с технологией Digital Inverter Technology, обеспечивающей меньше шума во время работы.

В целом, как и прошлые умные холодильники Samsung, Family Hub 3.0 выглядит интересно. И хотя многие его функции выглядят избыточными, есть и такие, которые бы хотелось видеть в каждой модели холодильника, особенно встроенные камеры с возможностью удалённого доступа.

Робот-пылесос POWERbot VR7200

В прошлом году компания Samsung представила робота-пылесоса POWERbot VR7070, который даже попал к нам на тест. В этом же году вышло обновление данной модели, получившее название POWERbot VR7200.

Новый робот-пылесос внешне похож на предыдущую версию, но отличается от неё функционально. Он получил поддержку системы навигации Visionary Mapping 2.0 с использованием цифровой камеры и оптического сенсора, что, по словам Samsung, позволяет создавать более точные карты помещения и сократить время уборки до 30%. Также в VR7200 появилась голосовая озвучка режимов уборки, оповещения о её завершении, а также ошибок. Теперь если робот-пылесос затянет что-нибудь габаритное или где-нибудь застрянет, то он буквально не будет молчать.

Мощность всасывания POWERbot VR7200 составляет 20 Вт, пылесос оснащается самоочищающейся щёткой, на которую не должны наматываться волосы и шерсть животных. Кроме этого, устройство поддерживает уборку в углах и имеет относительно тонкий корпус высотой 97 мм.

Стиральные машины с Bixby

В прошлом году компания Samsung выпустила стиральные машины с возможностью удалённого управления через Wi-Fi и поддержкой приложения QRator, которое подсказывало режимы стирки.

В этом же году новая линейка стиральных машин обзавелась не только поддержкой Wi-Fi, но и виртуального помощника Bixby. И нет, это пока не означает, что можно будет поговорить со своей стиральной машиной. Bixby будет работать с ней удалённо через смартфон, что позволит управлять стиральной машиной, получать рекомендации про оптимальные режими стирки, оповещения о её завершении и запускать стирку по расписанию.

Из других нововведений в стиральных машинах Samsung появилась защита от протечек AquaProtect, ну и никуда не делись уже существующие возможности, такие как AddWash — дверца для добавления вещей уже во время стирки, а также Quick Drive — барабан, который сокращает время стирки до 50%.