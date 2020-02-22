Умная бытовая техника на Samsung Forum 2020: паровой шкаф AirDresser, модульный холодильник Bespoke, беспроводные пылесосы Jet Wallmount





Кроме телевизоров и акустических систем, на Samsung Forum 2020 были представлены и обновленные линейки умной бытовой техники – холодильники, пылесосы, стиральные машины и т.д.

Холодильники

Из премиум-новинок 2020 года стоит отметить отделанную черным стеклом старшую модель Side-by-Side RS5000, многодверный RF5500 с настраиваемой зоной свежести, а также более привычные для широкого потребителя модели с нижней морозильной камерой – RB7000 и чуть меньшая по объему RB7300 с системой разделения зоны свежести на две части (Cool Select Duo+), в каждой из которых может поддерживаться свой температурный режим.

На нынешнем форуме также присутствовал представленный в прошлом году холодильник «ультра премиум-класса» Family Hub, с огромным сенсорным экраном на дверце, который позволяет управлять другими устройствами, входящими в эко-систему «умного дома» — например, он умеет показывать видео с «дверного звонка», когда к вам пришли гости, и даже откроет входную дверь, а также может демонстрировать содержимое холодильной камеры благодаря установленным в ней веб-камерам.

Но главным анонсом в этой категории продуктов стал, безусловно, холодильник с модульной конструкцией Bespoke. Его можно собрать, как конструктор, из «мелких деталей» в ту конфигурацию, которая нужна именно вам – двухдверный или однодверный (можно даже соорудить целую стену из полудесятка модулей), с произвольным размещением морозильной камеры (отсек Flex Zone может выполнять функции как холодильника, так и морозильника). А чтобы холодильник лучше вписался в интерьер, производитель предлагает сменные панели из разных материалов и цветов. Компания особо отмечает, что Bespoke стал обладателем дизайнерской премии iF Design Awards.

Стиральные машины

Новые модели стиральных машин Samsung обладают максимальной загрузкой до 10,5 кг и способны стирать на скорости вращения барабана до 1400 об/мин, предлагают режимы ускоренной стирки, когда небольшое количество белья проходит полноценный цикл всего за четверть часа, а также позволяют добавить забытые вещи в уже запущенную стиральную машину через дополнительную «дверцу в дверце» — с помощью функции AddWash. Кроме того, новыми моделями «стиралок» можно управлять удаленно, с помощью установленного на смартфоне приложения Smart Things. Также работу с этим приложением поддерживает флагманская модель в новой линейке сушильных аппаратов – DV8800VN.

Паровой шкаф AirDresser

Одним из самых необычных, по крайней мере, для нашего потребителя, продуктов, представленных на Samsung Forum 2020, стала новая модель парового шкафа для одежды – AirDresser. Он предназначен для чистки вещей, слишком деликатных для обычной стирки – через встроенные в вешалки сопла он подает пар, который освежает вещи, выполняет гигиеническую чистку, разглаживает складки, устраняет бактерии и вирусы, после чего высушивает одежду при низкой температуре. На выставке его работа демонстрировалась на примере мужских рубашек, однако, по словам представителя компании, чистить в нем можно любую, даже самую деликатную одежду, включая кожу и меха. Работает он при этом практически бесшумно — никаких движущихся частей, вибрации и т.д.

Беспроводные пылесосы Jet

По словам компании, объемы продаж беспроводных пылесосов неуклонно растут, и на ряде рынков их доля в денежном эквиваленте в этом году должна достигнуть 25%. Samsung предлагает линейку вертикальных пылесосов Jet, которая в 2020 году дополнится моделями Jet Wallmount (предыдущее поколение «парковалось» на специальную подставку, которая занимала относительно много места, новинки же, как видно из названия, получили возможность настенного крепления). Характеристики флагманской модели Jet: мощность всасывания до 200 Вт, автономная работа до одного часа, 5-ступенчатая фильтрация HEPA, также есть более компактная модель Jet Light с более скромными характеристиками (мощность до 150 Вт, автономность до 40 минут). Для людей, страдающих от аллергии на пыль (или просто не любящих взаимодействовать с пылью при очистке контейнеров), опционально предлагается специальная «базовая станция» в виде небольшого столбика: после уборки в нее устанавливается контейнер, и весь мусор из него переправляется в одноразовый мешок, без контакта с окружающей средой.

Техника для кухни

Сложно придумать что-то новое в таких прозаических вещах, как микроволновки или посудомоечные машины, но Samsung в своих новых моделях не только обновляет дизайн ручек и тип покрытия, но и добавляет полезные, пусть порой и кажущиеся мелкими, новые функции. Например, посудомоечная машина RTS W7 автоматически подберет режим очистки в зависимости от загрязненности посуды, а по ее завершении приоткроет дверцу, сигнализируя об окончании процесса и заодно ускоряя сушку посуды.

Новая модель встраиваемого духового шкафа NV8300T отличается лаконичным дизайном фронтальной панели с минимумом управляющих элементов и благодаря технологии Dual Cook позволяет готовить два разных блюда одновременно – причем одно из них может запекаться, а другое при этом — готовиться на пару. Опять-таки, управлять «духовкой» также можно удаленно, с помощью мобильного приложения Smart Things.