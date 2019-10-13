Untitled Goose Game – симулятор гуся-террориста





Untitled Goose Game – игра-феномен. Небольшая stealth-головоломка с агрессивным и очень надоедливым гусем стала медийным феноменом, породив тысячи мемов, разошлась тиражом более 100 тыс. экземпляров за пару недель и выскочила на первое место в топе продаж Nintendo Switch. Мы не могли пройти мимо этого проекта.

Untitled Goose Game Жанр stealth, головоломка

Платформы Windows, macOS, Nintendo Switch

Языки английский, русский

Разработчик House House

Издатель Panic

Сайт Epic Games Store, Nintendo eShop

Если в детстве вы бывали в селе у бабушки, где кто-то держит гусей, то наверняка знаете, насколько вредной, противной и агрессивной может быть эта птица. Хороший гусь может запросто запугать ребенка 7-10 лет, а некоторые уникумы гоняют даже взрослых. Гуси крупные, громкие, наглые и жутко больно щипаются. Кстати, вы знали, что у гусей есть достаточно острые зубы? Причем не только в клюве, но и на языке? Теперь знаете.

В Untitled Goose Game вам предстоит влезть в шкуру, в данном случае в перья, такого гуся-террориста. Ваш персонаж имеет собственное мнение насчет того, как хорошо провести время в деревне. Он донимает население маленькой, похоже, английской, деревушки – громко гогочет, машет крыльями, ворует разные вещи, делает гадости людям и даже заманивает их в ловушки. Это не гусь, а просто дьявол в белых перьях.

По геймплею Untitled Goose Game – это смесь квеста с головоломками на комбинацию предметов и действий, и stealth в духе Metal Gear Solid. На каждом из уровней, а это пять дворов и площадей той самой некогда тихой деревеньки, вам необходимо выполнить ряд простых на первый взгляд заданий. Украсть у жителей какой-то предмет, сломать определённую вещь, заманить кого-то из людей в ловушку. На самом деле это не так просто, как может показаться. Во-первых, люди, особенно вооружённые какими-нибудь граблями или шваброй, сильнее гуся и могут прогнать его. Во-вторых, заметив гуся с украденной вещью, они будут гнаться за вами, пока не отберут предмет. В-третьих, активных предметов на уровне масса и вы будете постоянно попадать в какие-то смешные и странные ситуации, но, увы, не в те, которые помогут вам с выполнением заданий. Ну и в-четвертых, некоторые задания требуют выполнения нескольких последовательных и порой не очевидных действий.

Чтобы, например, попасть на ТВ, необходимо загнать ребенка в будку, подождать, пока он позвонит владельцу магазина и тот выскочит, оставив открытой дверь, быстро войти внутрь и включить камеру наблюдения. Чтобы заставить ребенка надеть чужие очки, нужно сначала подкрасться к нему сзади, развязать шнурки на ботинках, и когда он наклонится их завязывать – украсть у него с носа очки и унести куда-то подальше, потом пойти на гаражную распродажу, обмануть продавщицу, украсть другие очки со стенда и отнести их ребенку. И это только два из десятков имеющихся здесь заданий. А ведь есть еще задачи: подготовка к пикнику, шопинг, стирка и т.д., в которых вам нужно собрать в одном месте кучу предметов, которые сначала нужно украсть или найти. При этом жители не будут стоять на месте, а начнут активно искать свои пропавшие вещи и гоняться за вами, если вы пытаетесь утащить еще что-нибудь.

Untitled Goose Game — маленькая игра; если вы уже знаете, что нужно делать и не допускаете помарок, ее можно пробежать за час. В нормальном режиме проб и ошибок вы потратите на завершение всех заданий от двух до четырех часов, на протяжении которых вам гарантирована масса смешных моментов.

На текущий момент Untitled Goose Game вышла на Nintendo Switch, причем, по словам разработчиков, чуть ли не случайно, и на Windows/macOS в Epic Games Store по цене в 279 грн. Релиз на Steam, Itch и в Mac App Store планируется на конец 2020 г. Кстати, в данном случае авторы откровенно сказали – если бы не договор с Epic Games, игра, скорее всего, вообще не состоялась. Условия сделки позволили сотрудникам House House, а это всего четыре человека, занимавшиеся созданием игр в свободное от основной работы время, уволиться и полностью посвятить себя проекту гусиного stealth-action.

Untitled Goose Game – простенькая, но очень милая игра с очень обаятельным, хотя и ужасно вредным, персонажем. Маленький инди-шедевр. Не пропустите.

P.S. Кстати, в Украине Гусь был мемом еще до того, как это стало мейнстримом.