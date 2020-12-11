vivo TWS Neo — обзор беспроводных наушников





vivo TWS Neo — это очень интересные беспроводные наушники. В них сочетается хороший звук, удобная конструкция и ряд программных особенностей. При этом, цена наушников не столь высокая как могла бы быть. Но, как обычно, без нюансов не обошлось.

Комплектация

Комплект поставки vivo TWS Neo не радует особым богатством. Вместе с наушниками и краткой документацией поставляется только короткий кабель USB Type-C.

Дизайн, конструкция

Внешний вид vivo TWS Neo вызывает очень противоречивые чувства. С одной стороны, и кейс, и сами наушники получились красивыми. Благодаря плавным формам, кейс напоминает гальку и хорошо лежит в руке. Но, к сожалению, он выполнен из глянцевого пластика и очень, очень маркий и скользкий. Кейс легко выскальзывает из сухих рук, быстро покрывается отпечатками и царапинами.

К сожалению, аналогичные претензии и к самим наушникам. Открыв крышку кейса, достать наушники не так уж и просто — пальцам не за что ухватиться. Наушники такие же скользкие и маркие. К счастью, для тех, кто хотел бы чуть более практичный вариант предусмотрена белая расцветка. Этот вариант также глянцевый, но отпечатки и царапины на нем будут видны значительно меньше.

Во всем дизайне vivo TWS Neo ощущается минимализм. На самих наушниках нет органов управления. Единственная механическая кнопка находится на кейсе. Она включает режим сопряжения. Рядом с ней есть светодиод активности. Крышка надежно закрывает наушники и легко открывается одной рукой. К сожалению, достаточно быстро в ее креплении к корпусу появился люфт.

Сами наушники также являются эталоном минимализма. Их корпус глянцевый, скользкий, но красивый. Конструктивно — это наушники-вкладыши. В ушах они держатся хорошо, но предварительная примерка рекомендуется. К сожалению, в комплект поставки не входят дополнительные амбушюры. Они бы не помешали для более надежного удержания наушников в ушах. Но, в повседневной жизни они не выпадают и не обременяют ухо благодаря весу в 4,7 грамма для каждого модуля.

Управление и автономность vivo TWS Neo

Наушники оснащены сенсорной панелью и для управления воспроизведением доступны не только постукивания, но и свайпы, например, для регулировки громкости, что очень удобно. Также наушники оснащены датчиками приближения, благодаря чему при извлечении одного или двух наушников из ушей воспроизведение музыки будет приостановлено. Если вы хотите продолжить пользоваться одним из наушников, то для этого достаточно положить один из них в кейс, и в этот момент воспроизведение во втором будет продолжено.

Дополнительные настройки можно выполнить в приложении от vivo, но оно предусмотрено только для Android.

Время автономной работы для vivo TWS Neo заявлено на уровне 4,5 часов, что по результатам тестирования примерно соответствует действительности (на среднем уровне громкости). Полностью зарядить наушники вы сможете примерно 4 раза. Это неплохие, но не выдающиеся показатели.

Для подключения используется Bluetooth 5.2. К устойчивости соединения претензий не возникло. При прямой видимости до, примерно, 15 метров никаких проблем не возникало. Список кодеков включает — SBC, AAC и Apt-X Adaptive.

Звучание

Звук vivo TWS Neo порадовал чистотой и хорошей максимальной громкостью, но наушникам ощутимо не хватает низких частот. Но, ввиду особенностей конструкции, этот момент очень зависит от того, как направлен динамик в ушную раковину и от посадки наушников. Если приблизить наушники максимально к ушному каналу, то бас появляется. Он умеренный, не затмевающий другие частоты и очень аккуратный. Но все равно его мало. Разумеется, ввиду особенностей формы ни о какой шумоизоляции говорить не приходится, ее нет и к этому нужно быть готовым.

Микрофон

Качество передачи речи неплохое, но не более. Есть система шумоподавления для микрофона, но в шумных местах она не очень хорошо справляется со своими обязанностями.