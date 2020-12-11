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vivo TWS Neo — обзор беспроводных наушников

vivo TWS Neo — обзор беспроводных наушников

vivo TWS Neo — обзор беспроводных наушников


vivo TWS Neo — это очень интересные беспроводные наушники. В них сочетается хороший звук, удобная конструкция и ряд программных особенностей. При этом, цена наушников не столь высокая как могла бы быть. Но, как обычно, без нюансов не обошлось.

vivo TWS Neo Starry Blue
Наушники, гарнитуры на
от 2 719 грн
Предложений: 5
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Комплектация

Комплект поставки vivo TWS Neo не радует особым богатством. Вместе с наушниками и краткой документацией поставляется только короткий кабель USB Type-C.

vivo TWS Neo - обзор беспроводных наушников

Дизайн, конструкция

Внешний вид vivo TWS Neo вызывает очень противоречивые чувства. С одной стороны, и кейс, и сами наушники получились красивыми. Благодаря плавным формам, кейс напоминает гальку и хорошо лежит в руке. Но, к сожалению, он выполнен из глянцевого пластика и очень, очень маркий и скользкий. Кейс легко выскальзывает из сухих рук, быстро покрывается отпечатками и царапинами. 

vivo TWS Neo - обзор беспроводных наушников

К сожалению, аналогичные претензии и к самим наушникам. Открыв крышку кейса, достать наушники не так уж и просто — пальцам не за что ухватиться. Наушники такие же скользкие и маркие. К счастью, для тех, кто хотел бы чуть более практичный вариант предусмотрена белая расцветка. Этот вариант также глянцевый, но отпечатки и царапины на нем будут видны значительно меньше.

vivo TWS Neo - обзор беспроводных наушников

Во всем дизайне vivo TWS Neo ощущается минимализм. На самих наушниках нет органов управления. Единственная механическая кнопка находится на кейсе. Она включает режим сопряжения. Рядом с ней есть светодиод активности. Крышка надежно закрывает наушники и легко открывается одной рукой. К сожалению, достаточно быстро в ее креплении к корпусу появился люфт.

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Сами наушники также являются эталоном минимализма. Их корпус глянцевый, скользкий, но красивый. Конструктивно — это наушники-вкладыши. В ушах они держатся хорошо, но предварительная примерка рекомендуется. К сожалению, в комплект поставки не входят дополнительные амбушюры. Они бы не помешали для более надежного удержания наушников в ушах. Но, в повседневной жизни они не выпадают и не обременяют ухо благодаря весу в 4,7 грамма для каждого модуля.

vivo TWS Neo - обзор беспроводных наушников

Управление и автономность vivo TWS Neo

Наушники оснащены сенсорной панелью и для управления воспроизведением доступны не только постукивания, но и свайпы, например, для регулировки громкости, что очень удобно. Также наушники оснащены датчиками приближения, благодаря чему при извлечении одного или двух наушников из ушей воспроизведение музыки будет приостановлено. Если вы хотите продолжить пользоваться одним из наушников, то для этого достаточно положить один из них в кейс, и в этот момент воспроизведение во втором будет продолжено.

vivo TWS Neo - обзор беспроводных наушников

Дополнительные настройки можно выполнить в приложении от vivo, но оно предусмотрено только для Android. 

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Время автономной работы для vivo TWS Neo заявлено на уровне 4,5 часов, что по результатам тестирования примерно соответствует действительности (на среднем уровне громкости). Полностью зарядить наушники вы сможете примерно 4 раза. Это неплохие, но не выдающиеся показатели.

vivo TWS Neo - обзор беспроводных наушников

Для подключения используется Bluetooth 5.2. К устойчивости соединения претензий не возникло. При прямой видимости до, примерно, 15 метров никаких проблем не возникало. Список кодеков включает — SBC, AAC и Apt-X Adaptive.

Звучание

Звук vivo TWS Neo порадовал чистотой и хорошей максимальной громкостью, но наушникам ощутимо не хватает низких частот. Но, ввиду особенностей конструкции, этот момент очень зависит от того, как направлен динамик в ушную раковину и от посадки наушников. Если приблизить наушники максимально к ушному каналу, то бас появляется. Он умеренный, не затмевающий другие частоты и очень аккуратный. Но все равно его мало. Разумеется, ввиду особенностей формы ни о какой шумоизоляции говорить не приходится, ее нет и к этому нужно быть готовым.

vivo TWS Neo - обзор беспроводных наушников

Микрофон

Качество передачи речи неплохое, но не более. Есть система шумоподавления для микрофона, но в шумных местах она не очень хорошо справляется со своими обязанностями.

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: хороший звук, удобная форма, неплохая автономность, USB Type-C для зарядки
Минусы: скользкая и маркая поверхность кейса и наушников
Вывод: vivo TWS Neo — это очень интересные полностью беспроводные наушники. Да, они не идеальные и могут подойти не всем. Но хорошо звучат, удобно управляются и обладают достаточным уровнем автономности. Примерка перед покупкой лишней не будет. Но, в целом, за свои деньги это хороший вариант.

Технические характеристики

vivo TWS Neo — обзор беспроводных наушников vivo TWS Neo Starry Blue
2 719 − 2 999 грн
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ТипНаушники TWS ("полностью беспроводные")
Способ подключениябеспроводной
Тип беспроводного подключенияBluetooth
Возможность проводного подключения-
Тип конструкциивкладыши
Тип акустического оформлениязакрытые
Тип креплениявнутриканальное
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр)-/пластик/-
Вес, г4,7
Цветсиний
Складная конструкция-
Поворотные чаши-
Водостойкий корпусIP54
Подсветка-
Шейный обод-
NFC-
Вибромотор-
Конструкция излучателядинамические
Количество излучателей в одном наушнике1
Минимальная воспроизводимая частота, Гц20
Максимальная воспроизводимая частота, Гц20000
Сопротивление, Омнет данных
Чувствительность, дБнет данных
Максимальная входная мощность, мВтнет данных
Диаметр динамиков, мм14,2
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), %нет данных
Тип магнитанет данных
Активное шумоподавление+
Встроенный усилитель / ЦАП-
Hi-Res сертификация-
Поддержка объемного звука-
Спецификация BluetoothA2DP, AVRCP, HSP, HFP
Версия BluetoothBluetooth 5.2
Подключение к нескольким Bluetooth-устройствам-
AAC+
aptX-
aptX Adaptive+
aptX HD-
aptX Low Latency-
LDAC-
LHDC-
SBC+
Элемент питанияаккумулятор
Время работы4,5 ч в режиме прослушивания музыки на средней громкости
Беспроводная зарядка-
Быстрая зарядка-
Пульт ДУ-
Сенсорная панель+
Регулятор громкости+
Вызов голосового ассистента+
Длина шнура, м-
Тип кабеля-
Подключение кабеля-
Несимметричный кабель-
Съемный кабель-
Тип разъема-
Форма штекера-
Тип микрофона по принципу действиянет данных
Съемный микрофон-
Конструкция микрофонавстроенный в наушник
Направленностьнет данных
Шумоподавление микрофона+
Частотный диапазон, Гцнет данных
Чувствительность микрофона, дБнет данных
Амбушюры-
Аудио кабель-
Переходники / сплитеры-
Чехол / кейсзарядной кейс
ДругоеUSB кабель для зарядки
Игровая гарнитура-
Наушники для мониторинга-
Apple-совместимость+
Android-совместимость+
Дополнительно-
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