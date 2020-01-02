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Обзор TWS-наушников Whizzer TP.1

Обзор TWS-наушников Whizzer TP.1

Обзор TWS-наушников Whizzer TP.1


Whizzer – это молодой китайский производитель Hi-End наушников, и как большинство подобных компаний, он решил разбавить свой ассортимент полностью беспроводной моделью, получившей незамысловатое название TP.1. С ней мы и познакомимся в этом обзоре.

Whizzer TP1
Наушники, гарнитуры на
от 1 499 грн
Предложений: 7
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Комплектация

Whizzer TP.1 поставляются в небольшой белой коробке с их изображением. При открытии коробки виднеются сами наушники и кейс на белой подложке, все минималистично и без изысков. Все аксессуары Whizzer решил спрятать вглубь коробки, видимо производитель не хотел делать акцент на том, что в комплекте нет дополнительных бонусов, а только всё необходимое — кабель зарядки, инструкция и несколько пар силиконовых насадок. Думаю, знакомые с брендом пользователи разочаруются в таком комплекте, так как в проводных версиях он на порядок лучше.

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Внешний вид Whizzer TP.1

Whizzer TP.1 выпускаются только в одном цвете – это темно-серый матовый пластик с золотыми вставками, но очень маркий, буквально при каждом прикосновении на нём остаются следы. Хотя они и вытираются без особых проблем. Наушники имеют форм-фактор внутриканальных затычек и хорошо держатся в ушном канале, не вызывая чувства дискомфорта. Шумоизоляция приличная, если подобрать хорошо амбушюры, но есть одна проблема. Если использовать не комплектные насадки с эффектом памяти, то кейс закрывается не до конца. 

На торцах каждого из наушников находится логотип Whizzer в золотом кольце, он глянцевый и кроме декора выполняет роль сенсорной площадки пульта управления. Последняя воспринимает короткие и длинные нажатия, которые принимают или отклоняют вызов, включают следующий и предыдущий трек, а также выключают Whizzer TP.1 при длительном удержании. Забавная особенность касается включения и выключения устройства, она заключается в том, что наушники при длительном нажатии выключаются оба, а включаются отдельно. Не в паре может работать только правый.

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Комплектный кейс тоже сделан из матового пластика, на котором разместилась золотая вставка с надписью Whizzer и золотой ободок зарядки USB-C. Интересным решением в дизайне было использовать не прямоугольную, а круглую форму кейса. С одной стороны, это удобно, так как он хорошо ложиться в руку и с лёгкостью помещается в карман. Но с другой, кейс прокручивается на ровной поверхности, из-за чего со временем на нём могут появиться царапины. Еще один существенный минус заключается в том, что кейс очень маркий, как и наушники, но на последних следы не так заметны благодаря небольшому размеру. Из плюсов же стоит отметить хорошую сборку кейса, в нём используется качественный шарнир, который вместе с магнитом хорошо удерживают крышку в закрытом состоянии. Наушники также фиксируются внутри с помощью магнитов, поэтому при открытой крышке они не выпадут.

Звук и микрофон

Наушники построены с использованием фирменного динамического излучателя Tesla диаметром 10 мм и чувствительностью 93 дБ. За беспроводную передачу звука отвечает модуль Bluetooth 5.0, но увы, без кодеков aptX, а только с SBC и AAC.

Звук у Whizzer TP.1 отличается от других моделей этого производителя. Он более музыкальный и направлен на массовость, поэтому низкие частоты лучше акцентированы, средина с хорошей прорисовкой и детальностью, а вот высокие показались мне агрессивными, а иногда и чересчур звонкими. Воображаемая звуковая сцена средняя по ширине, но для повседневного прослушивания без завышенных требований наушники подойдут хорошо.

Очень расстроил микрофон, у него плохая чувствительно. При разговоре на улице приходится громче говорить, а если вокруг шум выше среднего, то чуть ли не кричать, чтобы собеседник вас услышал.

Автономность Whizzer TP.1

В каждом из наушников установлен аккумулятор ёмкостью 55 мАч, которого достаточно на 4- 4,5 часа использования. Это довольно неплохой результат, учитывая, что пользователю доступна зарядка от кейса, в котором установлен аккумулятор на 450 мАч, способный подзарядить наушники ещё на 25 часов работы.

4
Оценка ITC.UA
Плюсы: Внешний вид; звучание; автономность
Минусы: Маркий пластик; микрофон мог быть лучше
Вывод: Whizzer TP.1 – интересные полностью беспроводные наушники с приятным дизайном и хорошим, универсальным звучанием. Общее впечатление от этой модели портит только маркий пластик, а также слабый микрофон.

Технические характеристики

Обзор TWS-наушников Whizzer TP.1Whizzer TP1
1 499 − 2 099 грн
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ТипНаушники TWS ("полностью беспроводные")
Способ подключениябеспроводной
Тип беспроводного подключенияBluetooth
Возможность проводного подключения-
Тип конструкциивакуумные ("затычки")
Тип акустического оформлениязакрытые
Тип креплениявнутриканальное
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр)-/пластик/силикон
Вес, гнет данных
Цветчерный
Складная конструкция-
Поворотные чаши-
Водостойкий корпусipx5
Подсветка-
Шейный обод-
NFC-
Конструкция излучателядинамические
Количество излучателей в одном наушнике1
Минимальная воспроизводимая частота, Гц 20
Максимальная воспроизводимая частота, Гц 20000
Сопротивление, Омнет данных
Чувствительность, дБ98
Максимальная входная мощность, мВтнет данных
Диаметр динамиков, мм10
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), %нет данных
Тип магнитанет данных
Активное шумоподавление-
Встроенный усилитель / ЦАП-
Hi-Res сертификация-
Поддержка объемного звука-
Спецификация BluetoothA2DP, AVRCP, HSP, HFP
Версия BluetoothBluetooth 5.0
Подключение к нескольким Bluetooth-устройствамнет данных
AAC+
aptXнет данных
aptX Apaptiveнет данных
aptX HDнет данных
aptX Low Latencyнет данных
LDACнет данных
LHDCнет данных
SBC+
Элемент питанияаккумулятор
Время работыдо 5 ч.
Беспроводная зарядка-
Быстрая зарядка-
Пульт ДУ-
Сенсорная панель-
Регулятор громкости-
Вызов голосового ассистента-
Длина шнура, м -
Тип кабеля-
Подключение кабеля-
Несимметричный кабель-
Съемный кабель-
Тип разъема-
Форма штекера-
Тип микрофона по принципу действиянет данных
Конструкция микрофонавстроенный в наушник
Направленностьнет данных
Шумоподавление микрофона-
Частотный диапазон, Гцнет данных
Чувствительность микрофона, дБнет данных
Амбушюры3 пары(S,M,L)
Аудио кабель-
Переходники / сплитеры-
Чехол / кейсзарядной кейс (450 mAh)
ДругоеUSB кабель для зарядки
Игровая гарнитура-
Наушники для мониторинга-
Apple-совместимость+
Android-совместимость+
Дополнительно-

Редакция выражает благодарность интернет-магазину SoundMag за предоставление Whizzer TP.1 на обзор

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