Обзор TWS-наушников Whizzer TP.1

Whizzer – это молодой китайский производитель Hi-End наушников, и как большинство подобных компаний, он решил разбавить свой ассортимент полностью беспроводной моделью, получившей незамысловатое название TP.1. С ней мы и познакомимся в этом обзоре.
Комплектация
Whizzer TP.1 поставляются в небольшой белой коробке с их изображением. При открытии коробки виднеются сами наушники и кейс на белой подложке, все минималистично и без изысков. Все аксессуары Whizzer решил спрятать вглубь коробки, видимо производитель не хотел делать акцент на том, что в комплекте нет дополнительных бонусов, а только всё необходимое — кабель зарядки, инструкция и несколько пар силиконовых насадок. Думаю, знакомые с брендом пользователи разочаруются в таком комплекте, так как в проводных версиях он на порядок лучше.
Внешний вид Whizzer TP.1
Whizzer TP.1 выпускаются только в одном цвете – это темно-серый матовый пластик с золотыми вставками, но очень маркий, буквально при каждом прикосновении на нём остаются следы. Хотя они и вытираются без особых проблем. Наушники имеют форм-фактор внутриканальных затычек и хорошо держатся в ушном канале, не вызывая чувства дискомфорта. Шумоизоляция приличная, если подобрать хорошо амбушюры, но есть одна проблема. Если использовать не комплектные насадки с эффектом памяти, то кейс закрывается не до конца.
На торцах каждого из наушников находится логотип Whizzer в золотом кольце, он глянцевый и кроме декора выполняет роль сенсорной площадки пульта управления. Последняя воспринимает короткие и длинные нажатия, которые принимают или отклоняют вызов, включают следующий и предыдущий трек, а также выключают Whizzer TP.1 при длительном удержании. Забавная особенность касается включения и выключения устройства, она заключается в том, что наушники при длительном нажатии выключаются оба, а включаются отдельно. Не в паре может работать только правый.
Комплектный кейс тоже сделан из матового пластика, на котором разместилась золотая вставка с надписью Whizzer и золотой ободок зарядки USB-C. Интересным решением в дизайне было использовать не прямоугольную, а круглую форму кейса. С одной стороны, это удобно, так как он хорошо ложиться в руку и с лёгкостью помещается в карман. Но с другой, кейс прокручивается на ровной поверхности, из-за чего со временем на нём могут появиться царапины. Еще один существенный минус заключается в том, что кейс очень маркий, как и наушники, но на последних следы не так заметны благодаря небольшому размеру. Из плюсов же стоит отметить хорошую сборку кейса, в нём используется качественный шарнир, который вместе с магнитом хорошо удерживают крышку в закрытом состоянии. Наушники также фиксируются внутри с помощью магнитов, поэтому при открытой крышке они не выпадут.
Звук и микрофон
Наушники построены с использованием фирменного динамического излучателя Tesla диаметром 10 мм и чувствительностью 93 дБ. За беспроводную передачу звука отвечает модуль Bluetooth 5.0, но увы, без кодеков aptX, а только с SBC и AAC.
Звук у Whizzer TP.1 отличается от других моделей этого производителя. Он более музыкальный и направлен на массовость, поэтому низкие частоты лучше акцентированы, средина с хорошей прорисовкой и детальностью, а вот высокие показались мне агрессивными, а иногда и чересчур звонкими. Воображаемая звуковая сцена средняя по ширине, но для повседневного прослушивания без завышенных требований наушники подойдут хорошо.
Очень расстроил микрофон, у него плохая чувствительно. При разговоре на улице приходится громче говорить, а если вокруг шум выше среднего, то чуть ли не кричать, чтобы собеседник вас услышал.
Автономность Whizzer TP.1
В каждом из наушников установлен аккумулятор ёмкостью 55 мАч, которого достаточно на 4- 4,5 часа использования. Это довольно неплохой результат, учитывая, что пользователю доступна зарядка от кейса, в котором установлен аккумулятор на 450 мАч, способный подзарядить наушники ещё на 25 часов работы.