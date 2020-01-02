Обзор TWS-наушников Whizzer TP.1





Whizzer – это молодой китайский производитель Hi-End наушников, и как большинство подобных компаний, он решил разбавить свой ассортимент полностью беспроводной моделью, получившей незамысловатое название TP.1. С ней мы и познакомимся в этом обзоре.

Комплектация

Whizzer TP.1 поставляются в небольшой белой коробке с их изображением. При открытии коробки виднеются сами наушники и кейс на белой подложке, все минималистично и без изысков. Все аксессуары Whizzer решил спрятать вглубь коробки, видимо производитель не хотел делать акцент на том, что в комплекте нет дополнительных бонусов, а только всё необходимое — кабель зарядки, инструкция и несколько пар силиконовых насадок. Думаю, знакомые с брендом пользователи разочаруются в таком комплекте, так как в проводных версиях он на порядок лучше.

Внешний вид Whizzer TP.1

Whizzer TP.1 выпускаются только в одном цвете – это темно-серый матовый пластик с золотыми вставками, но очень маркий, буквально при каждом прикосновении на нём остаются следы. Хотя они и вытираются без особых проблем. Наушники имеют форм-фактор внутриканальных затычек и хорошо держатся в ушном канале, не вызывая чувства дискомфорта. Шумоизоляция приличная, если подобрать хорошо амбушюры, но есть одна проблема. Если использовать не комплектные насадки с эффектом памяти, то кейс закрывается не до конца.

На торцах каждого из наушников находится логотип Whizzer в золотом кольце, он глянцевый и кроме декора выполняет роль сенсорной площадки пульта управления. Последняя воспринимает короткие и длинные нажатия, которые принимают или отклоняют вызов, включают следующий и предыдущий трек, а также выключают Whizzer TP.1 при длительном удержании. Забавная особенность касается включения и выключения устройства, она заключается в том, что наушники при длительном нажатии выключаются оба, а включаются отдельно. Не в паре может работать только правый.

Комплектный кейс тоже сделан из матового пластика, на котором разместилась золотая вставка с надписью Whizzer и золотой ободок зарядки USB-C. Интересным решением в дизайне было использовать не прямоугольную, а круглую форму кейса. С одной стороны, это удобно, так как он хорошо ложиться в руку и с лёгкостью помещается в карман. Но с другой, кейс прокручивается на ровной поверхности, из-за чего со временем на нём могут появиться царапины. Еще один существенный минус заключается в том, что кейс очень маркий, как и наушники, но на последних следы не так заметны благодаря небольшому размеру. Из плюсов же стоит отметить хорошую сборку кейса, в нём используется качественный шарнир, который вместе с магнитом хорошо удерживают крышку в закрытом состоянии. Наушники также фиксируются внутри с помощью магнитов, поэтому при открытой крышке они не выпадут.

Звук и микрофон

Наушники построены с использованием фирменного динамического излучателя Tesla диаметром 10 мм и чувствительностью 93 дБ. За беспроводную передачу звука отвечает модуль Bluetooth 5.0, но увы, без кодеков aptX, а только с SBC и AAC.

Звук у Whizzer TP.1 отличается от других моделей этого производителя. Он более музыкальный и направлен на массовость, поэтому низкие частоты лучше акцентированы, средина с хорошей прорисовкой и детальностью, а вот высокие показались мне агрессивными, а иногда и чересчур звонкими. Воображаемая звуковая сцена средняя по ширине, но для повседневного прослушивания без завышенных требований наушники подойдут хорошо.

Очень расстроил микрофон, у него плохая чувствительно. При разговоре на улице приходится громче говорить, а если вокруг шум выше среднего, то чуть ли не кричать, чтобы собеседник вас услышал.

Автономность Whizzer TP.1

В каждом из наушников установлен аккумулятор ёмкостью 55 мАч, которого достаточно на 4- 4,5 часа использования. Это довольно неплохой результат, учитывая, что пользователю доступна зарядка от кейса, в котором установлен аккумулятор на 450 мАч, способный подзарядить наушники ещё на 25 часов работы.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: Внешний вид; звучание; автономность Минусы: Маркий пластик; микрофон мог быть лучше Вывод: Whizzer TP.1 – интересные полностью беспроводные наушники с приятным дизайном и хорошим, универсальным звучанием. Общее впечатление от этой модели портит только маркий пластик, а также слабый микрофон. Технические характеристики Whizzer TP1

1 499 − 2 099 грн

Сравнить цены Тип Наушники TWS ("полностью беспроводные") Способ подключения беспроводной Тип беспроводного подключения Bluetooth Возможность проводного подключения - Тип конструкции вакуумные ("затычки") Тип акустического оформления закрытые Тип крепления внутриканальное Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) -/пластик/силикон Вес, г нет данных Цвет черный Складная конструкция - Поворотные чаши - Водостойкий корпус ipx5 Подсветка - Шейный обод - NFC - Конструкция излучателя динамические Количество излучателей в одном наушнике 1 Минимальная воспроизводимая частота, Гц 20 Максимальная воспроизводимая частота, Гц 20000 Сопротивление, Ом нет данных Чувствительность, дБ 98 Максимальная входная мощность, мВт нет данных Диаметр динамиков, мм 10 КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % нет данных Тип магнита нет данных Активное шумоподавление - Встроенный усилитель / ЦАП - Hi-Res сертификация - Поддержка объемного звука - Спецификация Bluetooth A2DP, AVRCP, HSP, HFP Версия Bluetooth Bluetooth 5.0 Подключение к нескольким Bluetooth-устройствам нет данных AAC + aptX нет данных aptX Apaptive нет данных aptX HD нет данных aptX Low Latency нет данных LDAC нет данных LHDC нет данных SBC + Элемент питания аккумулятор Время работы до 5 ч. Беспроводная зарядка - Быстрая зарядка - Пульт ДУ - Сенсорная панель - Регулятор громкости - Вызов голосового ассистента - Длина шнура, м - Тип кабеля - Подключение кабеля - Несимметричный кабель - Съемный кабель - Тип разъема - Форма штекера - Тип микрофона по принципу действия нет данных Конструкция микрофона встроенный в наушник Направленность нет данных Шумоподавление микрофона - Частотный диапазон, Гц нет данных Чувствительность микрофона, дБ нет данных Амбушюры 3 пары(S,M,L) Аудио кабель - Переходники / сплитеры - Чехол / кейс зарядной кейс (450 mAh) Другое USB кабель для зарядки Игровая гарнитура - Наушники для мониторинга - Apple-совместимость + Android-совместимость + Дополнительно -

Редакция выражает благодарность интернет-магазину SoundMag за предоставление Whizzer TP.1 на обзор