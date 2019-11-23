Woven: приключения в большом вязаном мире





Если бывают игры, слепленные из пластилина, как знаменитый The Neverhood или Armikrog, сложенные из бумаги или попросту сконструированные из самых разных сподручных материалов, как недавний Trüberbrook, то почему бы не быть играм, в которых и персонажи, и декорации выглядят так, как будто бы все они были полностью связаны из шерстяной пряжи? Нет, о ручной работе на этот раз речи не идёт: для Woven такой оригинальный внешний вид – не более чем особенность текстур на обычном движке Unity. Впрочем, в какой-то мере это даже не недостаток, а преимущество: «кукольная» игра, скрупулёзно снятая методом стоп-кадров, не смогла бы обеспечить и сотой доли того масштаба и разнообразия, которым может похвастаться герой нашего сегодняшнего обзора – при всей своей нарочито несерьёзной и отчасти «детской» внешности.

Woven Жанр Адвенчура

Платформы Windows / Mac OS X / Linux

Разработчик Alterego Games

Издатель StickyLock Studios

Сайт, Steam

Голландская инди-студия Alterego Games, насчитывающая в своём составе всего трёх постоянных сотрудников, ещё осенью 2016 года представила проект «вязаной адвенчуры» на платформе Kickstarter – и потерпела поражение в попытке заполучить «народное финансирование», собрав меньше половины из запрошенных 85 тыс. евро. К счастью, авторы в отчаяние не впали, работу свою не бросили – и уже в 2019 году смогли найти издателя, которым стала голландская же компания StickyLock (кстати говоря, такой же дебютант в мире электронных развлечений, по основному роду деятельности занимающаяся приложениями в стиле «дополненной реальности» для профессиональных архитекторов – или же для тех, кто желает распланировать у себя в доме расстановку мебели).

Изюминкой Woven является прежде всего её уже упомянутый необычный антураж: действие происходит в огромном и красочном мире, все объекты которого связаны или сшиты из шерсти, хлопка и других видов разноцветной ткани или пряжи, а населяют его, соответственно, мягкие игрушки, набитые разнообразным подходящим случаю материалом. Играть предстоит за одного из таких местных обитателей – прямоходящего слонёнка по имени Стаффи; практически сразу после начала своих приключений он обзаводится и маленьким спутником – неожиданно металлическим, одноглазым и летающим роботом-светлячком, которого зовут Глитч. В окрестностях, помимо мирных тканевых и шерстяных животных, действительно вскоре обнаруживаются какие-то чуждые им по духу железные насекомые, некоторым образом связанные с нашим компаньоном и его историей (как водится, поначалу неясной из-за потери Глитчем памяти), но стремящиеся при этом разрушать связанные и сшитые растения и прочие элементы окружающей среды. В прояснении сути происходящего, в том числе путём поиска и сбора разбросанных в окрестностях обрывков воспоминаний Глитча, и заключаются элементы сюжетной линии. Кстати сказать, все персонажи, включая обоих наших главных героев, немы и изредка «разговаривают» разве что при помощи пиктограмм; зато их мысли и все происходящие с ними события щедро озвучиваются англоязычными комментариями ведущего – зачем-то в рифму и без возможности пропускать такого рода монологи и вообще внутриигровые сценки.

Зато по визуальной части у Woven всё очень даже недурно: яркий и вязаный мир ожидаемо выглядит весьма привлекательно и кажется как будто бы мягким и тёплым на ощупь; трава, деревья, цветы, животные, камни и скалы, реки и озёра, Луна в небе – всё это радует глаз разноцветными стежками и заплатками, в обилии украшающими и внешность самого нашего протагониста. Более того: особенностью здешнего игрового процесса оказывается возможность практически в любой момент переодеть – а точнее, «перешить» или «перевязать» – Стаффи, изменяя не только цвет и узор ткани одной из пятнадцати его доступных для этого частей тела (заплатки или фоны на голове, туловище и т. д.), но и полностью «переконфигурировать» из слонёнка в какое-либо другое животное или даже сложное сочетание из нескольких таковых. Дело в том, что различные персонажи обладают и разными умениями (если слон может топать ногами, то прыгать, например, не способен – в отличие от оленя, кота или козла), а потому, комбинируя разные головы и лапы, можно создавать необычные модификации собственного протагониста, отличающиеся не только эстетически, но и функционально.

Поначалу, впрочем, нам мало что доступно: игра начинается с того, что Стаффи откуда-то падает, а потому не то что не бегает, но даже и не ходит, а медленно ковыляет по экрану под рифмованные комментарии, поясняющие и завязку истории, и местную систему управления. В настройках можно выбрать один из трёх режимов: геймпад, мышь (в этом случае курсор в виде следов указывает на пункт назначения, куда герой отправляется при нажатии левой клавиши) и сочетание «клавиатура+мышь». Последний вариант – пожалуй, наиболее удобный: за перемещение протагониста при этом отвечают привычные W, A, S и D, а правая кнопка при нажатии позволяет осматриваться; колёсико мыши способно приблизить или отдалить вид от третьего лица, тогда как нажатие Shift отдаёт команду перейти на бег. Для того, чтобы это весьма полезное (ибо размеры мира Woven отнюдь не маленькие) действие стало доступным, требуется перетерпеть начальное обучение – и встретиться с Глитчем, который станет нашим неизменным спутником и помощником: как только мы оказываемся возле какого-нибудь потенциально интересного объекта, светлячок сообщает нам об этом при помощи пиктограммы с изображением рекомендуемого действия.

Интерфейс на экране по умолчанию не виден, но появляется при подведении курсора в один из углов: слева вверху расположено меню в виде шестерёнок для настроек или выхода из системы (к сожалению, сохранения здесь исключительно автоматические, пусть и происходят достаточно часто); внизу справа отображаются иконки действий, доступных для данной конфигурации Стаффи (то есть для тех вариантов головы или «верхних» и «нижних» лап, которые к нему в данный момент пришиты): спеть (ну или просто «подать голос», – как ни странно, вокализации что у слона, что у кабана и других наших возможных ипостасей практически одинаковые, но всё же позволяют, скажем, привлечь внимание какого-нибудь встречного существа), ударить кулаком, топнуть ногой, прыгнуть, взлететь и др. Все подобные операции используются для решения игровых «загадок», пусть таковые и являются скорее предельно простыми: к примеру, прыгать можно исключительно в специально отведённых для этого местах, обозначенных – помимо подсказки от Глитча при приближении – симметрично расположенными камнями; топать ногами следует возле какого-нибудь дерева или цветка, чтобы заставить его сбросить нам один из плодов или раскрыть бутоны; лапами ударяют, например, в очередной валун, преграждающий нам путь, – ну и так далее.

Разумеется, для того, чтобы воспользоваться упомянутыми – и всеми прочими – «умениями», их необходимо сначала отыскать: собственно, игровой процесс и заключается в исследовании мира с целью сбора «узоров» (тех самых образцов ткани, отличающихся цветом и фактурой, содержащихся в большом количестве из 28–30 фрагментов на каждый из пяти уровней и позволяющих не только изменить внешний вид Стаффи, но и решить некоторые несложные головоломки), «чертежей» (собственно, форм других животных – их уже только 4 или 5 в каждой из секций здешнего мира), а также фрагментов воспоминаний Глитча и потайных пещер (встречающихся реже и играющих исключительно сюжетную роль). Ткани и их оттенки собирать проще всего: за это действие отвечает крайняя левая функция Глитча из числа отображающихся в виде пиктограмм в левом нижнем углу экрана, в виде лупы, – при её нажатии возле подходящего объекта (раскрывшегося цветка, яркой заплатки прямо на текстуре горы или земли, нового встречного животного и др.) наш спутник на несколько мгновений сосредоточится – и соответствующая разновидность ткани или шерсти пополнит собой нашу «библиотеку».

А вот для доступа к последней нужно будет использовать периодически встречающиеся нам в наших странствиях металлические швейные машины: для этого предусмотрена ещё одна функция Глитча, изображённая на крайней правой из его иконок, – после её активации перед нами откроется интерфейс смены узоров (правая половина экрана) и частей тела (левая половина) для протагониста, видного по центру между ними. Для сбора чертежей, обеспечивающих ассортимент левой части швейного аппарата, потребуется решить особые головоломки – впрочем, также совсем не мудрёные, своего рода «музыкальные шкатулки», у которых нужно будет регулировать положение рычажков, дабы те попадали на движущиеся кружки. Наконец, третьим особым действием нашего спутника является «лампочка» – то есть применение природных способностей светлячка, позволяющих осветить окрестности (например, тёмную пещеру, на стенах которых может скрываться какая-нибудь полезная сюжетная информация – естественно, в виде рисунков, а не надписей).

Помимо простейших механических головоломок, встречаются и аркадные: например, «пропев» голосом Стаффи в одной локации, тем самым привлекая внимание птицы, мы должны будем быстро добежать (и допрыгать) до её на время опустевшего гнезда, дабы позаимствовать там очередной цвет или узор для нашей коллекции, – с другой стороны, такое собирательство оказывается в значительной степени опциональным, в отличие от нахождения чертежей с умениями других животных, которые необходимы нам для дальнейшего путешествия. Всего мы посетим пять различных миров: первыми будут пасторальные луга, с реками и лесами, вторыми – скалистые горы (к этому времени прыгать наш герой уже точно научится); затем же нас ждут пляж, джунгли и пустыня. Путь, как правило, линеен, однако масштабы, как уже замечалось, здесь не такие уж и маленькие, и какую-нибудь укромную пещерку или побочную тропинку вполне можно и пропустить. К сожалению, возвращение назад после определённых и ничем не обозначенных контрольных точек (случающихся не только между пятью уровнями, но и посередине таковых) оказывается недоступным (в том числе по причине одного-единственного автоматического сохранения).

Прохождение всей истории Woven займёт в среднем где-то так часов шесть или восемь – однако если вы твёрдо вознамерились собрать все узоры с воспоминаниями, посетить все потайные пещеры и заполучить все достижения, то готовьтесь провести в вязаном мире до двадцати и более часов. Хотя авторы и утверждают, что юмор, повороты сюжета и загадки больше подходят для взрослой аудитории, общая стилистика – яркая и разноцветная, – неторопливое (по большей части) исследование спокойных и умиротворяющих локаций при, естественно, полном отсутствии насилия, а также несерьёзные по внешнему виду персонажи явно куда больше понравятся детям. Ну а также всем, кому по душе мягкие игрушки – и кто не прочь поиграть с переделками и перекрасками главного героя в конструкторе с большим выбором цветов, узоров и частей тела, немного напоминающем соответствующий режим Spore.