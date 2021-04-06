Обзор смартфона Xiaomi Mi 11





В свое время компания Xiaomi очень долго и громко заявляла, что флагманские смартфоны А-брендов сильно переоценены, а гаджеты такого же уровня могут быть значительно дешевле. С ходом времени и ее творения понемногу поднимали стоимость. Да, в линейке производителя очень много действительно недорогих устройств, но те, которые призваны бороться с лучшими из лучших, уже стоят не намного дешевле. Правда, и возможности гаджетов из Поднебесной с каждым годом выглядят все лучше. Что интересного получилось в этот раз с Xiaomi Mi 11 мы покажем в сегодняшнем обзоре.

Комплектация Xiaomi Mi 11

Новые флагманские устройства разных брендов уже поставляются не просто без чехлов или наушников, но и блоков питания. Так должно было случиться и с Mi 11, но попавший к нам экземпляр сопровождается и силиконовым кейсом, и мощным блоком питания, который по желанию компания добавляла в коробку бесплатно. Еще в коробке должны были быть «скрепка» и адаптер для проводных наушников, но до нас они не добрались.

Еще обратило на себя внимание отсутствие защитной пленки на экране. Многие модели производителя сразу на заводе получают такую, но с нашим образцом ее нет и если пользователю такая нужна, вероятно, придется заниматься этим вопросом уже после (или во время) покупки.

Дизайн и удобство использования

Xiaomi Mi 11 получился симпатичным, хотя и не без спорных решений. С обеих сторон смартфон стеклянный, а рамка у него из алюминия — классический вариант для этого сегмента. Но в целом существуют версии с кожаной «спинкой», что намного реже встречается у смартфонов. Отдельно есть модификация Lei Jun Signature Edition с, как видно из названия, подписью основателя компании и рифленой задней крышкой. Так что покупателю предоставляют приличный выбор дизайнов, как для одной модели смартфона.

К тому же, набор цветов оформления тоже интересный. Стеклянные модели Midnight Gray, Cloud White и Horizon Blue (как тестовый экземпляр) все слегка меняют оттенки под разными углами падения света и получили матовую поверхность. Выбор среди кожаных опций состоит из Honey Beige и Smoke Purple.

Ожидаемо, флагманский смартфон компании получился крупным. И габариты разных версий незначительно отличаются между собой. Так, размер стеклянных моделей получился 164,3×74,6×8,1 мм при весе в 196 грамм, а с кожей толщина увеличится до 8,6 мм, но с весом 194 грамма. В любом случае это слишком крупный для одной руки гаджет, полноценно им пользоваться куда удобнее обеими руками. И само собой, с чехлом, пусть даже очень тонким, ситуация никак не улучшится. Разве что модели со стеклом сзади будет проще удержать, ведь стекло как всегда скользкое.

Зато благодаря формам и материалам корпуса, работать с устройством очень приятно. Боковые грани аккуратно вливаются в рамку, которая сама заметно сужается от верхнего и нижнего торцов к боковым. И выглядит это все довольно приятно, пусть и особой новизны в таком оформлении нет. И, честно говоря, прятать это все в чехол не хочется, ведь тактильные ощущения меняются и неплохая внешность устройства тоже портится.

Но без чехла довольно большой трехуровневый «постамент» блока камер будет создавать сильный дисбаланс, когда смартфон будет лежать на столе. Это типичная особенность для многих устройств. Из-за камер, тапая по экрану, когда смартфон лежит на столе, левым углом можно стучать по поверхности. Вроде и мелочь, но иногда все же создает лишний дискомфорт. Хотя выглядит сам блок вполне неплохо.

Все элементы управления расположены на стандартных позициях и хорошо попадают под пальцы во время использования. Среди них хочется отметить только инфракрасный порт (служит для управления домашней техникой), который не так часто можно встретить на смартфонах других производителей. Маленькой ложкой дегтя стал люфт кнопок, которые немного «гуляют» в прорезях рамки. Хотелось бы верить, что это не массовый случай, поэтому перед покупкой данный момент стоит проверить.

В целом, Mi 11 хочется похвалить за материалы. Он действительно ощущается отнюдь не дешевым. Разве кроме только что упомянутых кнопок. В остальном смартфон выглядит хорошо, еще у производителя есть немало опций цветов и вариантов исполнения. Поругать тоже есть за что, ведь по каким-то причинам в спецификациях отсутствует даже упоминание о защите от воды и пыли. Как мне кажется, для смартфона с таким ценником и желанием конкурировать с топами рынка, это довольно серьезное упущение.

Дисплей Xiaomi Mi 11

Поводом для крупного корпуса, конечно же, стал дисплей, диагональ которого у Mi 11 составляет 6,81 дюйма. Защищает его Gorilla Glass Victus. Разрешение матрицы выше стандартного — 3200×1440 точек (515 ppi), а соотношение сторон 20:9. При желании сэкономить немного заряда, можно переключиться в режим 2400×1080, либо задать автоматическое переключение (но как оно работает система не уточняет). Честно говоря, сразу сложно сказать, есть ли между ними существенная разница, но на время тестирования я все равно оставил максимальное разрешение.

Боковые грани дисплея слегка загнуты, а углы сглажены под форму корпуса. Смотрится это все также красиво, как на других смартфонах с такими приемами. И тут есть пара моментов, которые минимально влияют на работу. Загнутые боковины не так удобны для фотографии, ведь снимая в «альбомной» ориентации, бывают ситуации, когда не очень удобно следить за геометрией снимка. На обычных экранах получается лучше.

А с закруглением углов бывают «нестыковки» с приложениями. Например, в проигрывателе Poweramp, нижняя панель в интерфейсе цепляет углы экрана. Это особо не мешает, но перфекционистам явно не понравится. Да и наверняка пользователи с большим количеством приложений рано или поздно встретят что-то подобное и у себя.

И еще один повод для негодования некоторых энтузиастов — вырез в дисплее. Фронтальная камера у Mi 11 размещена в небольшом вырезе в левом верхнем углу. Мне как обычно легко к ней адаптироваться и во время подготовки обзора она не мешала. Программно ее можно «спрятать», но тут есть только одна опция с остающимися индикаторами и традиционно она сделает верхнюю грань слишком большой.

А вот однозначно приятным моментом будет поддержка высокой частоты обновления картинки. Тут доступен диапазон от 30 до 120 Гц, хотя в настройках, опять же, только две опции — 60 и 120. Интересно, что изначально в смартфонах Xiaomi включен режим 60 Гц. И в список высокой скорости добавили и частоту опроса сенсора — 480 Гц.

Флагманские смартфоны производителя обычно предлагают более широкий вариант цветовых профилей, чем модели подешевле. Mi 11 оснащен матрицей AMOLED. К стандартным опциям Auto, Saturated и Original color добавлено отдельное меню Advanced settings, где есть еще четыре опции: Enhanced, Original, P3 и sRGB. В основных профилях пользователю оставили возможность подкорректировать цветовую температуру, а в дополнительных есть более широкие возможности корректировки изображения под свои предпочтения. Я остановился на профиле Original color, у которого и цветовое пространство, и гамма, и температура очень близки к эталонным значениям, что не требует дополнительных манипуляций.

Цветовые профили:

Замеры профиля Auto:

Замеры профиля Saturated:

Замеры профиля Original color:

В недавнем обзоре Xiaomi Mi 10T Lite я отметил интересную особенность вечернего режима Reading mode, которая называется Paper. К обычному «фильтру холодных оттенков» смартфон добавит «бумажную текстуру» на сплошных цветах. Как и в прошлый раз, опция понравилась и что-то подобное хотелось бы видеть и в других смартфонах.

И дисплей яркий. Производитель заявляет 1500 кд/м² пиковой яркости. Такой она будет под ярким солнцем. И действительно, днем экран остается отлично читаемым в любых условиях. В помещении наш колориметр показал максимум 519 кд/м², а минимум — 2,3 кд/м². Датчик освещения иногда может слегка задержаться, но за секунду-две «приходит в чувства» и находит комфортный уровень подсветки. Пару раз, конечно, я его немного корректировал, но критичного ничего в этом нет.

Безопасность Xiaomi Mi 11

В компании пошли проверенным путем и для быстрого доступа к системе ничего нового не изобретали. Первый способ быстро «добраться» до рабочего стола — сканирование лица. Осуществляется это с помощью фронтальной камеры. Получается быстро, но есть привычные условия — освещение и открытые глаза. Большие солнцезащитные очки уже станут помехой. Интересно, что один раз смартфон разблокировался, когда мое лицо было закрыто маской. Так что сильно рассчитывать на безопасность такого метода разблокировки все еще не стоит (о чем предупреждают многие производители).

Второй популярный вариант — дактилоскопический датчик. В Mi 11 он оптический и спрятан под дисплеем. Его расположение легко запомнить, к тому же на дисплее можно включить отображение соответствующей иконки над ним, чтобы было проще привыкнуть. А в его память можно добавить до четырех отпечатков.

Как и все сканеры подобного типа, срабатывает он медленнее емкостных или ультразвуковых, еще и может быть более чувствительным к влаге на пальцах. Но с легким нажатием и совсем небольшой задержкой, разблокировать систему все же получится относительно быстро.

Датчик сердечного ритма

А вот достаточно необычной функцией стала возможность замерять с помощью сканера отпечатков пальца пульс. Правда, для этого понадобилось скачать приложение Health от Xiaomi, которого нет среди предустановленных и на момент написания обзора не было в Play Market.

Так, запустив приложение, действительно можно сделать замер пульса. При сканировании отпечатков пальцев датчик подсвечивается белым цветом, а при замере сердечного ритма — зеленым. За 15 секунд смартфон делает замер и отображается результат, который относительно соответствует действительности. Сравнение с показателями пульсоксиметра и «аналогового» замера на запястье показали разницу в 2-5 ударов в минуту.

Звук Xiaomi Mi 11

Было бы странно, если бы топовый смартфон линейки не получил поддержку стереозвука. Но этим уже удивить было бы сложно. Тут в дело вступил маркетинг, поэтому на корпусе красуется небольшой логотип Harman/Kardon. И звук динамиков действительно хорош, может посоревноваться с другими флагманами. Например, сравнительно с Samsung Galaxy S21 тут больше низких частот, но в середине и в верхах S21 звучит ощутимо чище. Максимальной громкости немало и звук на таком уровне практически не искажается.

Как у большинства новых флагманов, разговорный динамик у Mi 11 практически незаметен. Прорезь для него настолько маленькая, что даже ногтем ее сложно найти. Но на разговорах это не сказывается, собеседника хорошо слышно. Он тоже будет неплохо слышать владельца этого смартфона, но от работы системы шумоподавления будут слышны небольшие искажения, а также легкий фоновый шум.

Так как комплектного переходника для наушников у нас не оказалось, рассказать о впечатлениях о передаче звука в них возможности нет. Но с учетом популярности и доступности беспроводных наушников, есть подозрение, что пользователи подобного смартфона скорее всего уже давно владеют гарнитурой и не факт, что переходник им вообще когда-либо понадобится.

Производительность и ПО

И куда же флагману без Qualcomm Snapdragon 888, который как раз и установлен в Mi 11. В роли видеоускорителя тут Adreno 660. Основные комбинации памяти включают в себя 8 ГБ ОЗУ и накопители емкостью 128 или 256 ГБ, еще в природе существуют варианты с 12 ГБ «оперативки» и 256 ГБ постоянной памяти. Увеличить накопитель с помощью карты памяти тут нельзя. Но есть поддержка 5G, два слота для SIM-карт, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC и разных навигационных систем. В общем, все, что нужно хорошему смартфону.

Мощности Mi 11 с запасом хватит на несколько лет. Отзывчивость интерфейса, скорость запуска приложений и перехода между ними, производительность в играх и скорость работы камеры — все это полностью соответствует ожиданиям и нет никаких намеков на то, что перед нами что-то дешевое и неповоротливое. Это же подтверждается как личным опытом, так и показателями синтетических тестов.

В повседневном использовании корпус может нагреваться только во время игр, долгого использования камеры и во время зарядки. Да и то нельзя назвать существенным. Стресс-тест не показывал потери более 20% после короткого времени бездействия, но после остальных тестов, когда устройство было разогрето, могло не стать более трети производительности.

MiUi 12.0.3 на Android 11 выглядит довольно интересно. Всевозможных настроек и кастомизаций интерфейса достаточно, есть интересные анимации и довольно оригинальные функции. Да и в работе все ощущается очень неплохо. Но есть былая проблема с уведомлениями, которую мы совсем недавно наблюдали на Mi 10T Lite. Смартфон получает уведомления намного позже, чем должен был бы. Так происходит не со всеми приложениями и не всегда, но достаточно часто входящее письмо в Outlook или что-то из Instagram, например, появится в «шторке» намного позже, чем на другом смартфоне. И это не проблема Android или приложений, а ошибка в MiUi. Когда же ее исправят, больших претензий к работе Mi 11 не останется.

Камеры Xiaomi Mi 11

По сравнению с предыдущей моделью, цифры в основном блоке камер заметно поменялись только у макро, а количество камер вовсе стало меньше. Сенсора для определения глубины на портретных фото больше нет, и теперь их набор выглядит вот так:

основной широкоугольный с разрешение 108 МП и значение диафрагмы ƒ/1,85 (а было ƒ/1,69);

ультраширокоугольный 13-мегапиксельный с углом захвата 123° и апертурой ƒ/2,4;

а макро теперь 5 МП и ƒ/2,4.

Несмотря на прогресс в снимках макро, от этой камеры можно было бы смело избавиться, ведь в реальной жизни для львиной доли пользователей это все еще игрушка. А вот остальные две камеры явно будут задействованы гораздо чаще. Да и результаты у них все еще очень неплохие.

Как и для всех камер с высоким разрешением, в стандартном режиме фотографии получаются не в полном размере (12032 × 9024), а 27 МП (6016 × 4512). Хорошая детализация, ненавязчивая работа AI и уверенная работа HDR по прежнему позволяют без особых усилий остаться с хорошим снимком. Конечно, на них все равно будет оставаться что-то, что захочется подправить (подкорректировать цвета или тени, например), но и без этого они будут выглядеть отлично. (Посмотреть снимки в полном разрешение можно перейдя по этой ссылке.)

Ночной режим в Mi 11 теперь делает фото немного темнее, чем было в Mi 10. Но ничего непоправимого в этом нет. А вот с резкостью могут быть легкие промахи. Вероятнее всего, подобные недочеты будут исправлены в будущих апдейтах. Правда, и без них можно получить хороший снимок, главное, просматривать готовые кадры, чтобы убедиться, что получилось правильно навестись.

Возможности ультраширокоугольной камеры сильно не поменялись. Тут неплохая детализация, но все также могут меняться оттенки, если сравнивать с основной камерой. Зато такой угол и все его преимущества явно не раз пригодиться любителям мобильной фотографии.

И в Mi 11 ультраширокоугольной камере тепер доступен ночной режим. Да, основной она во многом проигрывала, но реже промахивалась с фокусировкой. Еще в ночном режиме на снимках более заметны смазанные края. В любом случае, уже наличие поддержки режима Night у этой камеры является хорошим дополнением к возможностям.

Зато у макролинзы все заметно улучшилось. Ею довольно сложно навестись и не всегда получается с первого раза получить нужный результат, но теперь эта камера не так зависима от освещения (большинство подобных нужен чуть ли солнечный свет) и позволяет поближе снять желаемый объект. Тем не менее, на большом экране, например, ноутбука, будут более заметны недостатки снимка. Но для, скажем, социальных сетей, такого качества будет достаточно.

С видео история тоже очень похожая на прошлую модель — чем ниже разрешение, тем лучше стабилизация. Тестовые записи сложно назвать впечатляющими, с топовыми устройствами А-брендов такому явно нелегко конкурировать. Но если пользователь оставит Full HD-разрешение, то можно будет и стабилизацию сохранить, и снимать ультраширокоугольной камерой. Еще в меню припрятали несколько эффектов, которые обычный пользователь даже если и найдет, то вряд ли будет с ними разбираться, а некоторые из них даже предложат воспользоваться штативом, что не облегчает задачу. В общем, видео — не сильная сторона камер этого смартфона, но тем не менее, они могут больше, чем многие другие.

Пример записи видео в 8К:

Пример записи видео в 4К:

Пример записи Ultra-Wide:

20-мегапиксельная фронтальная камера по сравнению с предшественницей глобальных апгрейдов не получила. Зато все равно отлично снимает, не промахиваясь с балансом белого даже при «теплом» домашнем освещении, может размыть фон и выравнивает кожу.

Автономность Xiaomi Mi 11

В Mi 11 аккумулятор стал немного меньше, чем в предыдущей модели и теперь это 4600 мА•ч, а не 4780. В тесте автономности этого хватило на 8 часов 15 минут, тогда как прошлая модель продержалась немного больше 12. И в использовании это тоже сказалось, ведь у Mi 10 в моем привычном режиме работы ночью оставалось 30-40% заряда, а вот у Mi 11 — не более 25%. Это все без каких-либо попыток сэкономить заряд за счет понижения частоты обновления или разрешения экрана, также и без энергосберегающего режима.

Что очень впечатлило — это скорость зарядки. Комплектным блоком с мощностью 55 Вт получилось зарядить совершенно пустую батарею всего за 53 минуты. В моем случае это первый смартфон, который зарядился менее, чем за час. И само собой смартфон можно зарядить на индукционной станции (только во время зарядки он выключает NFC). А функция реверсивной зарядки, с помощью которой можно слегка зарядить другой смартфон или какой-либо гаджет с поддержкой стандарта Qi, никуда не пропала.