OLED телевизоры LG 2024 года ─ упор на искусственный интеллект и улучшение изображения

В прошлом году во время выставки CES 2023 компания LG акцентировала внимание на высокой яркости изображения своих OLED телевизоров. Но уже в 2024 году компания переключила свое внимание на искусственный интеллект. Хотя это не единственное улучшение.

Обновленная линейка OLED телевизоров LG теперь поддерживает переменную частоту обновления изображения до 144 Гц (ранее 120 Гц), что должно порадовать игроков. В новой серии G4 впервые реализована технология Micro Lens Array на большом 83-дюймовом экране. Между тем, в линейку OLED M 2024 года добавляется 65-дюймовая модель меньшего размера.

Но все же главная тема в телевизорах LG 2024 года ─ это ИИ. Новый процессор LG a11, установленный в моделях M4 и G4 (но не в более массовых C4 и B4), предлагает улучшение графической производительности на 70% и прирост скорости обработки на 30% по сравнению с предшественником.

Масштабирование с помощью ИИ не является новшеством в OLED телевизорах LG, но компания рекламирует улучшения этого года как более мощные и всеобъемлющие, чем когда-либо прежде. По словам LG, ИИ теперь понимает творческий замысел и может соответствующим образом корректировать настройки изображения телевизора. Чип a11 использует «точный анализ изображения на уровне пикселей, чтобы эффективно повысить резкость объектов и фона, которые могут показаться размытыми». Кроме того, «процессор искусственного интеллекта умело уточняет цвета, анализируя часто используемые оттенки, которые лучше всего передают настроение и эмоциональные элементы, задуманные режиссерами и создателями контента». Технология Dynamic Tone Mapping Pro разбивает изображения на блоки и точно настраивает яркость и контрастность, анализируя изменения яркости в тех местах, где свет попадает в сцену, создавая изображения, которые выглядят более трехмерными. Сторонники чистоты изображений могут отключать эти режимы искусственного интеллекта.

Теперь между возможностями линейки G4, оснащенной технологией ИИ, и C4, у которой ее нет, будет более существенный разрыв, чем между прошлогодними G3 и C3, отличия которых в основном сводились к яркости. На серии M4 и G4 по-прежнему предоставляется пятилетняя гарантия LG на любые дефекты изображения, включая выгорание.

Серия начального уровня B4 также имеет некоторые примечательные улучшения. Теперь телевизоры имеют по 4 полнополосных порта HDMI 2.1, каждый из которых поддерживает игры с разрешением 4K и частотой 120 Гц. Это стало возможным благодаря новому чипу a8. LG также пообещала в течение 5 лет выпускать обновления webOS для своих телевизоров, начиная с 2022 года.

LG еще не раскрыла цены на линейку OLED телевизоров 2024 года, но предоставила информацию по размерам экранов:

LG Signature OLED M

97 дюймов

83 дюйма

77 дюймов

65 дюймов

LG G4 OLED

97 дюймов

83 дюйма

77 дюймов

65 дюймов

55 дюймов

LG C4 OLED

83 дюйма

77 дюймов

65 дюймов

55 дюймов

48 дюймов

42 дюймов

LG B4 OLED

77 дюймов

65 дюймов

55 дюймов

48 дюймов

Источник: The Verge