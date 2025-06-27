Первый геймплей Resident Evil 9 — агент Грейс исследует Раккун-Сити через 30 лет после удара

Capcom представила первый геймплей Resident Evil Requiem — и мы видим знакомый огромный кратер из Раккун-Сити. Именно из-за него игра называется «Requiem».

Короткие фрагменты геймплея показали во время Capcom Spotlight 2025. Разработчики дали представление о ключевых особенностях игры: новой героине и возвращении в локации, связанные с третьей частью серии. Действие игры происходит через 30 лет после уничтожения Раккун-Сити мощным оружием, где все напоминает о трагедии.

«Эта игра — реквием, панихида по тем, кто был до нас. Серия Resident Evil родилась из трагедии, вызванной Umbrella и взрывом инфекции в Раккун-Сити. И мы выбрали название «Requiem», чтобы отметить ключевой момент в истории серии», — говорит режиссер игры Коши Наканиши.

Главная героиня Requiem — агент ФБР Грейс Эшкрофт, которая не похожа на ветеранов серии по типу Леона Кеннеди. В предыдущие разы ее называли книжным червем, который спотыкается даже через собственные ноги. Capcom сознательно сделала неуверенного и напуганного персонажа, чтобы игрок испытывал страх вместе с ней.

Первые геймплейные кадры показывают, как Грейс передвигается по темным коридорам. Скорее всего, она ищет выход из отеля, где проснулась привязанной вниз головой. Сначала у нее нет какого-либо оружия или фонаря, поэтому она освещает себе путь зажигалкой. В нескольких сценах она сталкивается с громоздким человекоподобным существом, которое выходит из тени — вероятно, наш новый Немезис или Демитреску.

Но несмотря на неуклюжесть Грейс, назвать ее беззащитной будет преувеличением. В видео показали сцену, где она анализирует ящик с инструментами, используя логику и дедукцию. При этом хорошо владеет оружием, как полагается для агента ФБР. Но главное отличие, что на этот раз мы будем играть не за «машину для убийств» Леона, а за рядового агента.

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Кстати, о Леоне Кеннеди — фанаты ждали новостей о нем во время Capcom Spotlight 2025. Однако команда создателей лишь намекнула на его возможную роль в игре, но без деталей. Вероятно, его участие (если оно будет) прибережено как сюрприз для следующего анонса.

Кроме того, в Requiem можно переключаться между видом от первого и третьего лица в любой момент через меню настроек. Capcom описала это как способ дать игрокам выбор: от первого лица — это напряжение и реализм, а от третьего — больше экшен.

Resident Evil Requiem выходит 27 февраля 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Источник: IGN