Ghost of Yotei получит самую большую карту и свободу среди всех игр Sucker Punch, — креативный директор

Ghost of Yotei — следующая игра Sucker Punch — будет иметь самую большую карту и наибольшую свободу действий среди всех игр с открытым миром, которые студия создавала ранее.

Креативный директор Нейт Фокс и сокреативный директор Джейсон Корнелл поделились новыми деталями о сюжете, исследованиями культуры айну и сеттингом игры. Новая часть вращается вокруг главной героини по имени Ацу, которая сосредоточена на путешествие ради мести после тяжелой детской травмы.

Кампания будет нелинейной — игрок сам будет решать, в каком порядке разбираться с целями. Основными врагами станут «Шестерка Йотей» — группа воинов, несущая разрушения по всей Японии. Имена этих врагов изображены на специальном поясе Ацу — что-то вроде персонального списка мести, который будет с ней всю игру. Что касается масштаба, то команда обещает ощутимый скачок по сравнению с предыдущими проектами.

«Ghost of Yotei имеет самую большую свободу и самую большую карту среди всех игр с открытым миром, которые мы когда-либо создавали», — говорит Фокс.

События игры будут происходить на территории современной префектуры Хоккайдо. И для этого команда потратила немало времени на изучение локаций.

«Мы сотрудничали с различными советниками по изображению народа айну и культуры айну того времени. Как и в предыдущей игре, мы также тщательно исследовали японскую культуру и включили ее в этот проект», — добавляет креативный директор.

Например, для этого Джейсон Корнелл познакомился поближе с музеями и народными ремеслами, которые я включил в мировоззрение для Ghost of Yotei. Еще вместе с людьми, которые разбираются в культуре айну, он ходил в горы и имел опыт сбора дикорастущих овощей.

В игре появится новое оружие ближнего боя. На создание проекта повлияли как японское кино, так и западные драмы. Несмотря на некоторое сходство с Assassin’s Creed Shadows — обе игры имеют сюжет о преследовании нескольких врагов — Ghost of Yotei должен существенно отличаться геймплейно.

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Ghost of Yotei выйдет 2 октября 2025 года эксклюзивно для PS5. Вместе с анонсом Sucker Punch также показала трейлер и открыла предзаказ. Коллекционное издание будет включать цифровую копию игры, все содержимое Digital Deluxe Edition и другие бонусы.

Источник: Wccftech