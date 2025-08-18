В Resident Evil Requiem будет три игровых персонажа, — инсайдер

Resident Evil Requiem будет иметь не одного геймплейного персонажа, а целых трех. Среди них любимец серии, говорит инсайдер.

AestheticGamer подтвердил, что Capcom не случайно назвала часть Requiem. По его данным, главными героями станут агент ФБР Грейс Эшкрофт (тот самый «книжный червь») и Леон Кеннеди. Последний уже много лет ключевая фигура франшизы, а Грейс — главная героиня Resident Evil Outbreak, которая теперь вышла на передний план и стала центральной фигурой сюжета Requiem. Инсайдеры уже поговаривали, что появление Леона станет последним большим для него в играх.

Однако неожиданно будет третий игровой персонаж — репортер Алисса Эшкрофт, мать Грейс. По словам инсайдера, она будет «немного» грабельной, что логично, поскольку она умерла 30 лет назад. Очевидно, что ее сцены будут поданы через флешбеки или другие сюжетные способы. Подобная механика уже появлялась в Resident Evil 7, где историю частично рассказывали через видеозаписи.

Дискуссии вокруг роли Леона Кеннеди продолжаются уже несколько месяцев. В слухах постоянно звучало, что он станет главным героем Requiem, однако Capcom решила сделать акцент на Грейс. Это вызвало немало удивления среди фанатов, ведь серия традиционно держится на известных персонажах. В то же время появление Алиссы как грабительского героя открывает новый пласт истории, который может объяснить происхождение Грейс и ее связь с главным антагонистом.

AestheticGamer также намекал, что монстр, который преследует Грейс в Requiem, на самом деле может быть связан с Алиссой. Если эта информация подтвердится, то сюжет может раскрыть неожиданную семейную драму, которая станет движущей силой игры. Ранее создатели представили высокого и ужасного ксеноморфа, который имеет идеальный слух — Интересно, будет ли это мутировавшая версия ее мамы?

В целом Resident Evil Requiem может оказаться значительно богаче на сюжетные линии, чем ожидалось. Игроки получат возможность управлять Леоном и Грейс и, по крайней мере частично, за Алиссой. Теперь остается дождаться официального подтверждения от Capcom, ведь компания до сих пор избегает прямых ответов о роли Леона и других персонажей.

