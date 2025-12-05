Игры, трейлеры и анонсы с PC Gaming Show: что показали на презентации

Большая игровая презентация PC Gaming Show: Most Wanted 2025 завершилась и принесла с собой кучу анонсов. Организаторы представили ТОП-25 самых ожидаемых игр по версии The Council и поделились новыми трейлерами будущих проектов.

Если вы пропустили трансляцию или не видели «всей» картины — в статье собрано все, что показали на PC Gaming Show: Most Wanted 2025. Советуем запастись бутербродами и терпением, потому что здесь действительно много всего. Начнем путешествие в мир игровой презентации с рейтинга.

ТОП-25 самых ожидаемых игр

№25. Reanimal : Открывает ТОП новый проект разработчиков Little Nightmares 1 и 2. В кооперативном хорроре брат и сестра отправляются на заброшенный на остров своего детства, чтобы спасти друга. Но теперь место превратилось в место ужаса. Игра выйдет 13 февраля 2026 года.

: Открывает ТОП новый проект разработчиков Little Nightmares 1 и 2. В кооперативном хорроре брат и сестра отправляются на заброшенный на остров своего детства, чтобы спасти друга. Но теперь место превратилось в место ужаса. Игра выйдет 13 февраля 2026 года. №24. Grave Seasons : Симулятор фермерства, который может понравиться фанатам Grave Keeper, Stardew Valley, Moonstone Island, Potion Permit и других в этом жанре. Игрок исследует милый и уютный мир, ухаживая за своими растениями. Небольшой нюанс: вы также расследуете магическое убийство. Релиз ориентировочно в 2026 году.

: Симулятор фермерства, который может понравиться фанатам Grave Keeper, Stardew Valley, Moonstone Island, Potion Permit и других в этом жанре. Игрок исследует милый и уютный мир, ухаживая за своими растениями. Небольшой нюанс: вы также расследуете магическое убийство. Релиз ориентировочно в 2026 году. №23. Lego Batman: Legacy of the Dark Knight рассказывает историю Брюса Уэйна от детства до становления как Бэтмена, защитника Готэма. Игра будет сочетать легкий юмор и жестокие бои, напоминающие серию Arkham. Дата релиза пока неизвестна.

рассказывает историю Брюса Уэйна от детства до становления как Бэтмена, защитника Готэма. Игра будет сочетать легкий юмор и жестокие бои, напоминающие серию Arkham. Дата релиза пока неизвестна. №22. Clockwork Revolution: новая RPG от студии inXile, которую создал экс-основатель Interplay Entertainment (Baldur’s Gate 1998-го, Fallout 1, 2) Брайан Фарго. Ролевая игра от первого лица в стиле стимпанк переносит игрока исследовать прошлое мира, ключевые события и переписывать историю мира. И персонажи там попадаются неприятные. Дата релиза будет объявлена позже.

№21. Recur . Главный герой здесь обычный почтальон. В мире на грани апокалипсиса он внезапно получает власть над временем. Его шаг вперед двигает время, шаг назад наоборот все перематывает. Если он остановится, то ставит катастрофу «на паузу». Но не стоит заходить далеко, потому что столкнетесь с концом света, который должны были бы остановить. Дата релиза неизвестна.

. Главный герой здесь обычный почтальон. В мире на грани апокалипсиса он внезапно получает власть над временем. Его шаг вперед двигает время, шаг назад наоборот все перематывает. Если он остановится, то ставит катастрофу «на паузу». Но не стоит заходить далеко, потому что столкнетесь с концом света, который должны были бы остановить. Дата релиза неизвестна. №20. PVKK . Это игра о слепом выполнении приказов и абсурдности ситуаций. Игрок получает полный контроль над пушкой планетарной защиты. Персонаж остается в бункере, выполняя приказы режима и решает: быть хорошим солдатом или сомневаться в правильности приказов. Дата релиза пока неизвестна.

. Это игра о слепом выполнении приказов и абсурдности ситуаций. Игрок получает полный контроль над пушкой планетарной защиты. Персонаж остается в бункере, выполняя приказы режима и решает: быть хорошим солдатом или сомневаться в правильности приказов. Дата релиза пока неизвестна. №19. Deep Rock Galactic: Rogue Core : кооперативный шутер, где каждая миссия начинается с базовым снаряжением и вы должны найти лучшее снаряжение. Если, конечно, не хотите погибнуть почти сразу. Самая сложная задача игры — эффективно взаимодействовать с друзьями, которые точно будут заниматься непонятно чем или «втыкать». Релиз запланирован на первый квартал 2026-го.

: кооперативный шутер, где каждая миссия начинается с базовым снаряжением и вы должны найти лучшее снаряжение. Если, конечно, не хотите погибнуть почти сразу. Самая сложная задача игры — эффективно взаимодействовать с друзьями, которые точно будут заниматься непонятно чем или «втыкать». Релиз запланирован на первый квартал 2026-го. №18. Thick As Thieves: Игрок своего рода Робин Гуд, который ворует и все отдает бедным (самому себе). Наш «герой» живет (или скорее выживает) в мегаполисе 1910-х годов. Персонаж прячется в тени, рыщет в переулках и грабит богатых жителей города. В многопользовательской PvPvE игре-стелс предстоит подняться в воровской иерархии и соревноваться с другими игроками. Игра, вероятно, выйдет в 2026 году.

№17. Студия-разработчик проекта имеет офис в рф, поэтому пропускаем.

Студия-разработчик проекта имеет офис в рф, поэтому пропускаем. №16. Marvel’s Blade : Охотник на вампиров Эрик Брукс сражается с нашествием кровопийц в Париже. Одиночную приключенческую игру с темной атмосферой разработали создатели Dishonored (Arkane Lyon), а издает Bethesda Softworks. Проект ожидается в 2026 году, но точная дата еще не объявлена.

: Охотник на вампиров Эрик Брукс сражается с нашествием кровопийц в Париже. Одиночную приключенческую игру с темной атмосферой разработали создатели Dishonored (Arkane Lyon), а издает Bethesda Softworks. Проект ожидается в 2026 году, но точная дата еще не объявлена. №15. Marvel Tōkon: Fighting Souls : Новый файтинг в мире Marvel, где Капитан Америка и Человек-паук или другие дуэты могут сражаться до последнего. Релиз запланирован на 2026 год.

: Новый файтинг в мире Marvel, где Капитан Америка и Человек-паук или другие дуэты могут сражаться до последнего. Релиз запланирован на 2026 год. №14. Arma 4 — это реалистичный военный симулятор от чешской студии Bohemia, подарившей нам — DayZ и Operation Flashpoint.

— это реалистичный военный симулятор от чешской студии Bohemia, подарившей нам — DayZ и Operation Flashpoint. №13. Star Wars Zero Company. Новая пошаговая тактическая игра во вселенной «Звездных войн», которая выйдет в 2026 году. Игрок берет на себя роль бывшего офицера Республики Хоукса, который возглавляет отряд разношерстных наемников. Сможете ли вы спасти галактику?

Новая пошаговая тактическая игра во вселенной «Звездных войн», которая выйдет в 2026 году. Игрок берет на себя роль бывшего офицера Республики Хоукса, который возглавляет отряд разношерстных наемников. Сможете ли вы спасти галактику? №12. Warhammer 40,000: Dawn of War 4 — стратегия в реальном времени, которая стремится возродить классическую магию RTS, добавив современные возможности. В игре впервые появляется фракция Adeptus Mechanicus, поэтому можно будет управлять их техножрецами и боевыми машинами.

стратегия в реальном времени, которая стремится возродить классическую магию RTS, добавив современные возможности. В игре впервые появляется фракция Adeptus Mechanicus, поэтому можно будет управлять их техножрецами и боевыми машинами. №11. Light No Fire: разработчик No Man’s Sky, которая стала одной из лучших космических игр за огромный процедурный фэнтезийный мир, меняет тактику. Теперь вместо необъятной галактики геймплей будет происходить на одной планете размером с Землю. В многопользовательской фэнтези-игре от Hello Games предстоит исследовать мир, выживать, строить и даже летать на драконах. Дата релиза неизвестна.

№10. Nioh 3: новая экшн-RPG в стиле souls-like от Team Ninja, запланированная на 6 февраля 2026 года для PS5 и ПК. В центре сюжета Токугава Такэчио, который сражается с йокаями и сверхъестественными существами, стремясь стать сёгуном. Здесь можно плавно переключаться между стилями самурая и ниндзя.

новая экшн-RPG в стиле souls-like от Team Ninja, запланированная на 6 февраля 2026 года для PS5 и ПК. В центре сюжета Токугава Такэчио, который сражается с йокаями и сверхъестественными существами, стремясь стать сёгуном. Здесь можно плавно переключаться между стилями самурая и ниндзя. №9. Big Walk: кооперативное приключение от House House, где вы с друзьями отправляетесь исследовать огромный мир. Здесь нет оружия или сражений, а только загадки и препятствия. Тайтл может понравиться пользователям, которые получили удовольствие от недавнего хита Peak.

кооперативное приключение от House House, где вы с друзьями отправляетесь исследовать огромный мир. Здесь нет оружия или сражений, а только загадки и препятствия. Тайтл может понравиться пользователям, которые получили удовольствие от недавнего хита Peak. №8. Onimusha: Way of the Sword. Новое творение Capcom, которое в следующем году тоже движется в японском сеттинге: главный герой — самурай Миямото Мусаши. Это возвращение культовой серии, но с современной графикой, чтобы массово убивать демонов.

Новое творение Capcom, которое в следующем году тоже движется в японском сеттинге: главный герой — самурай Миямото Мусаши. Это возвращение культовой серии, но с современной графикой, чтобы массово убивать демонов. №7. Resident Evil Requiem, которую кажется не надо особо представлять. Продолжение культовой франшизы с возвращением в разрушенный Раккун-Сити, где агент ФБР Грейс разыскивает свою мать — знакомую фанатам как журналистка Алисса Эшкрофт. Релиз — 27 февраля 2026 года.

№6. Control 2. Возвращение в Старейший дом или другая история, которая происходит во вселенной игр Remedy: хитовые Alan Wake и FBC: Firebreak. На данный момент игра активно разрабатывается, даты релиза или страницы в Steam нет.

Возвращение в Старейший дом или другая история, которая происходит во вселенной игр Remedy: хитовые Alan Wake и FBC: Firebreak. На данный момент игра активно разрабатывается, даты релиза или страницы в Steam нет. №5.GTA 6 или заочно претендент на «Игру года», которую игроки активно ждут последние несколько лет. Что тут сказать? Будущая история Люсии и Джейсона заставляет конкурентов нервничать и переносить собственные релизы. Несмотря на немало слухов о прошлом персонажей или внутриигровыхсервисах, мы многого не знаем о возвращении в Vice City. Релиз во второй раз отложили на 19 ноября 2026 года.

или заочно претендент на «Игру года», которую игроки активно ждут последние несколько лет. Что тут сказать? Будущая история Люсии и Джейсона заставляет конкурентов нервничать и переносить собственные релизы. Несмотря на немало слухов о прошлом персонажей или внутриигровыхсервисах, мы многого не знаем о возвращении в Vice City. Релиз во второй раз отложили на 19 ноября 2026 года. №4. Stranger Than Heaven. Будущий боевик от авторов Yazuka и Like a Dragon, который «бросает» игрока на улицы Осаки, Япония. Геймплей охватит три временных периода: 1915, 1929 и 1943 годы.

Будущий боевик от авторов Yazuka и Like a Dragon, который «бросает» игрока на улицы Осаки, Япония. Геймплей охватит три временных периода: 1915, 1929 и 1943 годы. №3. Haunted Chocolatier. Фанаты Stardew Valley давно «молятся» на новую игру от Эрика Барони. Прошло почти 10 лет с релиза лучшей инди-игры в жанре симулятора с элементами RPG. Новый проект заменяет симулятор фермера на Петра Порошенко производителя вкусных шоколадных конфет. Дата релиза неизвестна, но для фанатов этого жанра она такая же ожидаемая, как и GTA 6.

Фанаты Stardew Valley давно «молятся» на новую игру от Эрика Барони. Прошло почти 10 лет с релиза лучшей инди-игры в жанре симулятора с элементами RPG. Новый проект заменяет симулятор фермера на производителя вкусных шоколадных конфет. Дата релиза неизвестна, но для фанатов этого жанра она такая же ожидаемая, как и GTA 6. №2. 007 First Light. Будущее сочетание Uncharted и Hitman, созданное IO Interactive, которое раскроет молодость Джеймса Бонда. Игрок увидит, как мужчина становится агентом 007 и овладевает важнейшими навыками, необходимыми для такой сверхсекретной работы.



№1. Slay the Spire 2. Если вы удивлены, что на первом месте не GTA 6 — ничего, мы тоже. Это продолжение rogue-like игры, где ты собираешь колоду карт и проходишь случайно сгенерированные уровни, сражаясь с врагами и боссами. События происходят через тысячу лет после первой части. Релиз запланирован на март 2026 года.

После этой «летописи» самых желанных игр, которую составило сообщество экспертов и журналистов, можно перейти к новеньким трейлерам и анонсам. Готовьтесь к еще большему количеству названий игр, среди которых вы, возможно, немало услышите впервые. Мы только начинаем.

Все анонсы и трейлеры PC Gaming Show: Most Wanted 2025

Роуглайт RPG Night Swarm

Игра создана для фанатов Vampire Survivors, где игрок управляет молодым вампиром-лордом. Он прорывается сквозь бесконечные волны врагов и ищет союзников. Каждый уровень дает новые способности, союзников и вызовы, чтобы добраться до власти различными путями.

Разработчик: Fubu Games

Дата релиза: 4 декабря 2025 года (Steam, Xbox)

Шутер Blood: Refreshed Supply

Уже вышел ремастер культового шутера 1997 года, который предлагает 42 уровня, наполненные атмосферой Лавкрафта и ужасными существами. Ремастер добавляет поддержку модов и режимы до 8 игроков. Почему-то пока в Steam нельзя приобрести игру, но уже отзывы преимущественно «смешанные».

Разработчик: Nightdive Studios в сотрудничестве с Monolith Productions

Дата релиза: 4 декабря 2025 года (ПК, PS5, Xbox Series XS и Nintendo Switch)

Самурайская космическая action-RPG SOL Shogunate

Впервые анонсирована самурайская космическая опера, которая сочетает жестокие бои на мечах, научную фантастику и эстетику феодальной Японии. При чем здесь опера? Это не о музыке, а жанр научной фантастики, сочетающий приключения и будущее, что-то типа «фэнтези в космосе». SOL Shogunate — это история об альтернативном будущем, где человечество колонизировало Солнечную систему, но власть принадлежит самурайскому сёгунату. Игроку предстоит прорываться сквозь враждебные кланы и сражаться с боссами.

Разработчик: Chaos Manufacturing

Дата релиза: ориентировочно 2027 год (ПК, PS5 и Xbox Series XS)

Автомотизированная стратегия Substructure

На PC Gaming Show впервые анонсировали автоматизированную стратегию в стиле Factorio, созданную автором популярного мода Ultracube. События происходят на загадочной планете, где игрок строит производственные линии, копает глубже сквозь слои мира и постепенно открывает его тайны. Кстати, если нравится Factorio, попробуйте прошлогоднюю Core Keeper, которая до 15 декабря продается за ₴249 (-40%).

Разработчик: Dubious Design

Дата релиза: не объявлена (ПК)

Боевые гонки Carmageddon: Rogue Shift

Возвращение легендарной серии через 30 лет после релиза первой части. Разработчики 34BigThings анонсировали жестокие гонки и боевые машины с элементами роуглайт, оружием и монстрами.

Разработчик: 34BigThings

Дата релиза: начало 2026 года (ПК, PS5, Xbox Series XS и Nintendo Switch)

Кооперативный шутер от первого лица Rogue Point

PvE-игра от первого лица, где команда выполняет миссии с меняющимися целями и возможностью прокачивать снаряжение. Сюжет построен вокруг корпоративных войн, где после смерти самого богатого CEO мира конгломераты нанимают частные армии через приложение MERX. Игроки не часть система, а противостоят наемникам.

Разработчик: Crowbar Collective (авторы Black Mesa)

Дата релиза: ранний доступ в 2025 году (ПК) (ПК)

Метроидвания МИО: Memories in Orbit

Андроид MIO внезапно просыпается на огромном космическом корабле The Vessel без памяти. Когда-то им занимался ИИ, но теперь место превратилось в руины с дикими машинами и растениями. Задача игрока — вспомнить свое прошлое, исследовать корабль и спасти его от уничтожения.

Разработчик: Douze Dixièmes

Дата релиза: 20 января 2026 года (ПК, PS5, Xbox Series XS, Nintendo Switch)

Шутер с динозаврами Ferocious

Что лучше, чем просто шутер? Шутер с динозаврами, с которыми можно подружиться, чтобы они помогали вам уничтожать вражеские форпосты. Но отзывы не слишком обнадеживающие, по состоянию на момент написания статьи только 53% положительных рецензий.

Разработчик: OMYOG

Дата релиза: 4 дек. 2025 (ПК), на консолях в 2026-м

Симулятор строительства города с животными Animalkind

Если вы хотите отдохнуть от ужасов, шутеров и стратегий — это для вас. Выбирайте свою милую зверушку, а затем управляйте неуклюжим роботом, чтобы построить собственное поселение.

Разработчик: Uncommon Games

Дата релиза: 2026 год, уже доступна «демка«

Пошаговая готическая стратегия Ex Sanguis

Следующий трейлер рассказывает об отряде воинов Stillae, которые сражаются против демонических сил, желающих все живое. Ключевым ресурсом выступает кровь, которая нужна для активации способностей и восстановления мира. Игра сочетает жанры роуглайт, тактическую RPG и пошаговую стратегию.

Разработчик: Lightbulb Crew

Дата релиза: ранний доступ «в скором времени»

Тактическая RPG Neath

Еще один новый анонс! Игрок попадает в перевернутую башню, где прихоти божества меняют законы реальности. По описанию игра напоминает атмосферой Darkest Dungeon, но в другой интерпретации. Здесь на пошаговые бои влияет божественная сила с искривлением времени, пространства и судьбы.

Разработчик: Cellar Door Games (авторы Rogue Legacy)

Дата релиза: 2026 год (ПК)

Симулятор альпиниста Cairn

В Cairn вы играете за альпинистку Ааву, которая отправляется на смертельно опасное восхождение. Игрок должен покорить вершину Ками, чего еще никто не делал.

Разработчик: The Game Bakers (авторы Furi, Haven)

Дата релиза: 29 января 2026 года (ПК, PS5)

Нарративное космическое приключение Lunar Strike

Научно-фантастическая игра рассказывает о том, как вам нужно сохранить прошлое, чтобы спасти будущее. В 2119 году молодого архивариуса отправили на Южный полюс Луны, чтобы задокументировать последнюю человеческую колонию. Спокойная миссия оказывается под риском из-за саботажа, из-за чего колония оказывается на грани краха.

Разработчик: Cognition

Дата релиза: май 2026 года (ПК, PS5, Xbox Series XS)

2-й сезон кооперативного хоррор-шутера с выживанием Killing Floor 3

Авторы представили второй сезон под названием Operation Breakout. В игре вы присоединяетесь к повстанцам Nightfall, чтобы в составе отряда из шести игроков противостоять волнам биоинженерных монстров.

Разработчик: Tripwire Interactive

Дата релиза: 24 июл. 2025 (ПК, PS5, Xbox Series XS)

Стратегия Battlestar Galactica: Scattered Hopes

Игрок берет на себя роль капитана Gunstar, который управляет флотом беглецов после уничтожения 12 Колоний. Вам предстоит разрешать кризисы на борту, нехватку ресурсов и преследования, чтобы попытаться вернуться к последнему бастиону человечества: Battlestar Galactica.

Разработчик: Alt Shift

Дата релиза: 1-й квартал 2026 (ПК)

Eteo — и это не игра, а новая студия

Креативный директор Sable Грегориос Китреотис объявил о создании новой студии. Дебютный проект запланирован на 2027 год.

Разработчик: Eteo

Дата релиза: неназванная игра в 2027 году

Дополнение для выживания Soulmask: Shifting Sands

Разработчики анонсировали новое DLC о египетских богах. Игра переносится из джунглей Америки в суровую пустыню. Героям дарят божественные способности, а антигравитационные технологии позволяют строить собственные небесные корабли.

Разработчик: CampFire Studio

Дата релиза: весна 2026 (вместе с выходом Soulmask v1.0)

Нарративное аниме приключение Epoch Reset

Новый анонс имеет немного деталей, но он позволит исследовать Гонконг и Токио 2069 года. Вы берете на себя роль за создателя машины времени, которого преследуют убийцы из будущего.

Разработчик: Kakehashi Games

Дата релиза: 2027 год (ПК)

Фантастической ретро-игра Starship Troopers: Ultimate Bug War

События разворачиваются через 25 лет после фильма «Звездный десант» (1997). Ветеран Саманта Дитц ведет кампанию против ужасного Assassin Bug во время Первой войны с жуками. В игре более 30 видов оружия, олдскульная стрельба и FMV-катсцены с Джонни Рико (Каспер Ван Дин возвращается к роли).

Разработчик: Dotemu

Дата релиза: 1-й квартал 2026 года

Ретро РПГ Queen’s Domain

Это ретро-фэнтезийная экшен-RPG с жесткими боями и исследованием мира. Вы отправляетесь в опасное путешествие, чтобы отыскать пропавшего отца на таинственном острове Неасид. Здесь каждый шаг скрывает угрозу, каждая тропа ведет к секретам, а пробужденная Королева готовится заявить о себе.

Разработчик: Freshly Baked Games LLC

Дата релиза: 2026 год (ПК)

Выживальная градостроительная стратегия DarkSwitch

Это вертикальная выживальная градостроительная стратегия, где надо возводить поселение на гигантском дереве и оборонять его от Тьмы. Впереди проблемы с местом, нехваткой ресурсов и тяжелыми моральными выборами.

Разработчик: Cyber Temple

Дата релиза: март 2026 года (ПК)

Выживальщик RPG Hello Sunshine

Вы — последний работник корпорации, оставшийся среди руин ее империи. Днем приходится идти в тени гигантского боевого робота, чтобы не сгореть под палящим солнцем, а ночью греться возле него. Вам надо собирать ресурсы, улучшения снаряжения и свои навыки. И избегать дронов-охотников, которые мешают игроку раскрыть тайны мира.

Разработчик: Red Thread Games

Дата релиза: Нет

Комедийный научно-фантастический шутер High on Life 2

Этот шутер от первого лица сочетает черный юмор, болтливое инопланетное оружие и неожиданно скейтборды. В продолжении разработчики расширили мир и добавили новые механики.

Разработчик: Squanch Games, Inc.

Дата релиза: 13 февраля 2026 года (ПК, Xbox Series XS)

Командный шутер Last Flag

В шутере две команды по 5 игроков соревнуются в быстром рейде, где перед началом боя можно в любом месте на карте спрятать флаг. Это игра о стратегии, командной работе и хаосе.

Разработчик: Night Street Games

Дата релиза: 2026 год (ПК)

Выживальщик Witchspire

Геймеры станут новичком-ведьмой или колдуном, которые будут выживать в волшебном мире, где пробуждается древняя тьма. Здесь можно летать на метлах, исследовать руины, улучшать магические способности и построить идеальный маленький домик в лесу.

Разработчик: Envar Games

Дата релиза: ранний доступ в 2026 году (ПК) (ПК)

Экшен-RPG Spellcasters Chronicles

Пользователь становится молодым волшебником-учеником (да, еще раз) в магическом королевстве. Герою предстоит спасти свой орден от упадка, сталкиваясь с заговорами, опасными существами и врагами.

Разработчик: Quantic Dream SAS

Дата релиза: не объявлено

Психологический триллер When Sirens Fall Silent

Новый анонс раскроет темы торговли людьми, мизогинии и травм. В этой игре будет жуткая история, где тишина скрывает самые страшные правды.

Разработчик: LKA

Дата релиза: 2027 год

MMORPG Guild Wars: Reforged

Создатели выпустили обновленную версия классической MMORPG, созданную в честь 20-летия серии. Ремастер уделил основное внимание совместимости с оборудованием и контроллерами, обновленным визуальным и аудио-оформлением, а также улучшенному интерфейсу.

Разработчик: ArenaNet

Дата релиза: 3 декабря 2025 год (ПК)

Кооперативный экшен Den of Wolves

Это кооперативный киберпанк-шутер от первого лица, созданный бывшими разработчиками Payday 2. Релиз запланирован на 2025 год для ПК.

Разработчик: 10 Chambers

Дата релиза: пока нет

Кооп шутер Last Man Sitting

Это комедийный шутер с абсурдной физикой с полным обновлением графики и геймплея. Главным транспортом становится офисное кресло, а вы должны обороняться от роботов.

Разработчик: DoubleMoose Games

Дата релиза: будет объявлено позже

Психологическая инди-игра About Fishing

Да, кажется свежий анонс это обычный симулятор рыбалки. Но разработчики обещают, что это лишь прикрытие для тревожных и жутких деталей сюжета.

Разработчик: The Water Museum

Дата релиза: «скоро»

Остальные анонсы (жанр + название + ссылка на трейлер)