Rockstar добавит моддинг напрямую в GTA 6 через Project ROME, — инсайдер

Rockstar, по слухам, готовит еще одну громкую новинку наряду с релизом GTA 6 — новую платформу для моддинга под названием Project ROME.

Если инсайдеры правы, ROME может сделать GTA 6 местом, где игроки сами создают новый контент. Такие слухи сочетаются с предыдущими о том, что Rockstar привлекла создателей Roblox и Fortnite к разработке подобной платформы. Она якобы позволит создавать миссии, режимы и серверы прямо в игре, без сторонних инструментов. А еще — переносить свои проекты в мир GTA и делать коллаборации с брендами, как это было в Fortnite с Эминемом и другими.

Кроме того, еще в 2023 году Rockstar приобрела команду Cfx.re — авторов FiveM и RedM, которые сделали самые популярные инструменты для мультиплеерного моддинга GTA 5 и Red Dead Redemption 2. Это многие восприняли как подготовку к запуску официальной системы для модов. Вместе с тем в августе инсайдер @trevortrailor опубликовал скриншот вакансии, где Rockstar искала старшего менеджера продукта для работы над «платформой, ориентированной на создателей».

В слухах добавили, что после релиза GTA 6 Rockstar планирует регулярно добавлять новые миссии, а возможно — и целые города. Игра обещает быть не только самой дорогим с «премиальным» океаном, но и «живой» платформой с шикарной графикой. Но пока непонятно, будет ли работать Project ROME на консолях, затронет ли сюжетную кампанию и смогут ли создатели зарабатывать на своем контенте. В Roblox это уже давно работает, в частности благодаря этому игра побила Steam с рекордным онлайном из 45 млн игроков.

Как известно, Rockstar выпустила предыдущую часть кучу лет назад, но GTA Online до сих пор очень популярна и приносит много денег. Поэтому возможность добавить расширенный моддинг и отойти от собственных жестких правил по нему — перспективное направление. Учитывая, что там возможно будут альтернативы Uber и OnlyFans, нас ждет очень много «карательного» контента. Rockstar официально пока не комментирует Project ROME, но инсайдеры утверждают, что анонс может состояться совсем скоро.

Источник: TweakTown