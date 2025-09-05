Новости Игры 05.09.2025 comment views icon

IO Interactive "прикрутила" голову Дэниела Крейга на тело Хитмена, чтобы создать 007 First Light

IO Interactive "прикрутила" голову Деніела Крейга на тіло Хітмена, щоб створити 007 First Light

IO Interactive креативно подошла к презентации концепта игры 007 First Light — для этого они использовали лицо Дэниела Крейга.

Чтобы получить разрешение на разработку, студия просто взяла цифровую голову последнего Джеймса Бонда из кино и «прикрутила» её к телу Агента 47 из Hitman: World of Assassination. В таком виде разработчики показали, как мог бы выглядеть Джеймс Бонд в их интерпретации. Идея сработала: презентация впечатлила правообладателей, и IO получила «зеленый свет» на создание игры.

Демонстрацию провели на легендарной локации Sapienza из Hitman 2016 — живописном итальянском городке, где под уютными улочками скрыта секретная вирусная лаборатория. Именно здесь IO Interactive показали, как Джеймс Бонд мог бы действовать в открытом и динамичном мире, который является фирменной чертой их игр.

«Я думаю, что они увидели в нас идею, которую мы пытались донести: мы хотим создать полноценный опыт, где дело не только в стрельбе и катсценах — хотя это тоже будет. Но также важно исследовать ту часть фантазии о Бонде, где он находится в социальных пространствах, использует не только кулаки, но и обаяние, блеф и различные способы, чтобы преодолеть препятствия или достичь желаемого. Как бы вел себя харизматичный Бонд в ситуации, где ему не обязательно прибегать к насилию?» — рассказал директор игры Хакан Абрак.

По его словам, именно эта сцена в Sapienza помогла доказать, что IO может создать не просто очередной шутер с кат-сценами, а полноценный опыт Бонда. Студия активно использует наработки из серии Hitman, оставляя вариативность для прохождения 007 First Light. Предварительный геймплей на 30 минут показывает как 26-летний Джеймс Бонд создает немало хаоса, поскольку его только вербуют в MI6. Именно поэтому на старте мы не получим суперагента, который «вырубает» врагов одним лишь взглядом.

Релиз 007 First Light запланирован на 27 марта 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 2 и ПК. Предзаказ открыт для ПК в Steam — стандартное издание стоит ₴1 315. Но в украинском PS Store игру не найти.

Источник: IGN

