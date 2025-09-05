IO Interactive "прикрутила" голову Дэниела Крейга на тело Хитмена, чтобы создать 007 First Light

IO Interactive креативно подошла к презентации концепта игры 007 First Light — для этого они использовали лицо Дэниела Крейга.

Чтобы получить разрешение на разработку, студия просто взяла цифровую голову последнего Джеймса Бонда из кино и «прикрутила» её к телу Агента 47 из Hitman: World of Assassination. В таком виде разработчики показали, как мог бы выглядеть Джеймс Бонд в их интерпретации. Идея сработала: презентация впечатлила правообладателей, и IO получила «зеленый свет» на создание игры.

Демонстрацию провели на легендарной локации Sapienza из Hitman 2016 — живописном итальянском городке, где под уютными улочками скрыта секретная вирусная лаборатория. Именно здесь IO Interactive показали, как Джеймс Бонд мог бы действовать в открытом и динамичном мире, который является фирменной чертой их игр.

«Я думаю, что они увидели в нас идею, которую мы пытались донести: мы хотим создать полноценный опыт, где дело не только в стрельбе и катсценах — хотя это тоже будет. Но также важно исследовать ту часть фантазии о Бонде, где он находится в социальных пространствах, использует не только кулаки, но и обаяние, блеф и различные способы, чтобы преодолеть препятствия или достичь желаемого. Как бы вел себя харизматичный Бонд в ситуации, где ему не обязательно прибегать к насилию?» — рассказал директор игры Хакан Абрак.

По его словам, именно эта сцена в Sapienza помогла доказать, что IO может создать не просто очередной шутер с кат-сценами, а полноценный опыт Бонда. Студия активно использует наработки из серии Hitman, оставляя вариативность для прохождения 007 First Light. Предварительный геймплей на 30 минут показывает как 26-летний Джеймс Бонд создает немало хаоса, поскольку его только вербуют в MI6. Именно поэтому на старте мы не получим суперагента, который «вырубает» врагов одним лишь взглядом.

Релиз 007 First Light запланирован на 27 марта 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 2 и ПК. Предзаказ открыт для ПК в Steam — стандартное издание стоит ₴1 315. Но в украинском PS Store игру не найти.

Источник: IGN