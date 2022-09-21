Саудовская Аравия отправит астронавтов на МКС — она купила два места у оператора Axiom Space на будущие миссии Crew Dragon

Саудовская Аравия заключила сделку с Axiom Space – компанией, которая занимается организацией и управлением частных полетов американских космических кораблей. По условиям договора космический корабль Space X должен доставить двух саудовских астронавтов на Международную космическую станцию уже в следующем году.

Контракт был заключен в начале 2022 года, тем самым Саудовская Аравия стала последней страной Персидского залива, которая укрепила связи с частными американскими космическими компаниями. За каждое место в космическом корабле Space X Crew Dragon страна заплатила по 55 миллионов долларов.

По условиям сделки уже в начале 2023 года астронавтов отправят на МКС, где они будут находится в течение недели. Космические исследователи из Саудовской Аравии присоединятся к двум американцам — бывшему астронавту NASA Пегги Уитсону и автогонщику-инвестору Джону Шоффнеру.

Миссия под названием Ax-2 станет вторым космическим полетом, организованным Axiom. Первый компания осуществила в апреле, отправив на космическую станцию экипаж из четырех человек на борту капсулы SpaceX Crew Dragon, в их числе — канадский инвестор и израильский бизнесмен.

Присутствие частных астронавтов на борту Ax-2 еще должна одобрить группа под председательством NASA, в которую входят заинтересованные стороны и страны, участвующие в работе космической станции, такие как Канада, Япония, россия и Европейское космическое агентство. Однако источник, близкий к группе, сказал, что миссия, скорее всего, получит одобрение.

Частные американские компании все чаще задействуют для отправки астронавтов на МКС, в то время как NASA сосредотачивает все усилия на реализации лунной мисси Artemis.

Для Axiom и других космических компаний заключение сделок с иностранными правительствами является жизненно важным для поддержания бизнеса по отправке людей в космос. Это роскошь, которую могут позволить себе очень богатые искатели приключений и страны, для которых это важно с точки зрения национального престижа — вот как Саудовская Аравия. Еще одну важную сделку Axiom заключила с Турцией — в конце 2023 года в космос запустят первых астронавтов из этой страны, а миссия вероятно получит название Ax-3.

Однако у Axiom есть и более глобальные цели — как, например, развертывание собственной частной космической станции уже к середине этого десятилетия. Ее модули изначально прикрепят к МКС, а после выведут в отдельную структуру.

Напомним, что в преддверии вывода из эксплуатации МКС в 2031 году NASA заключило контракты с четырьмя компаниями, которые займутся созданием частных космических станций. В списке — Axiom Space, Blue Origin и Northrop Grumman. Самый крупный контракт на сумму 160 миллионов долларов получила Voyager.

Источник: Reuters