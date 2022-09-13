NASA починило ракету SLS миссии Artemis 1 для беспилотного облета Луны — тестовая заправка запланирована на 21 сентября

Инженеры NASA успешно заменили негерметичные уплотнители в топливной системе ракеты SLS — это должно устранить проблему с утечкой водорода в 8-дюймовом трубопроводе, ведущей к основной степени 100-метровой сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS). Именно из-за этой неисправности 3 сентября был отменен запуск миссии Artemis 1. Уплотняющие прокладки также заменили на 4-дюймовом водородном выпускном трубопроводе, который помешал более раннему плановому запуску 29 августа.

Предварительно на 21 сентября запланирована тестовая заправка ракеты топливом — ее наполнят 2 786 063 литрами жидкого водорода и кислорода. После этого NASA смогут опробовать ракету на прокачку при быстром запуске. Четыре основных двигателя SLS доведут до температуры минус 420 градусов по Фаренгейту (минус 251 градус Цельсия), чтобы подготовить их к переохлаждению топлива. Этот тест не удалось провести во время двух предыдущих попыток запуска.

Непосредственно запуск миссии Artemis 1 предварительно запланирован на 27 сентября или 3 октября (резервная дата). Все зависит напрямую от результатов будущих испытаний и решения Космических сил США. Согласно условиям последних, NASA должны испытывать SLS каждые 25 дней – фактически ракета должна отправляться со стартовой площадки в ангар. Раньше на это отводилось всего 20 дней.

Artemis 1 станет первым испытательным полетом NASA в рамках миссии Artemis, направленной на возвращение астронавтов на Луну к 2025 году. Первый полет должен опробовать систему космического запуска ракеты и ее космического корабля, чтобы убедиться в их безопасности для космонавтов. После запуска Artemis 1 проведет более месяца в полете, совершив петлю вокруг природного спутника Земли на длинной орбите, а затем вернется на нашу планету, приземлившись в Тихом океане у побережья Калифорнии.

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Источник: NASA