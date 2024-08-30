1 минута на покупку: monobank запустил функцию mono checkout — для «нескучной» авторизации во время онлайн-заказов

Новая функция monobank позволит сократить время оформления покупки с пяти до одной минуты, заполнив за вас «скучные» данные.

Речь идет в частности об имени-фамилии, номере, и-мейле или отделении почты, а иногда — индексе, адресе, и как шутит Гороховский, «сальто назад».

«Представьте, на покупки онлайн в 2023 году потрачено 182 миллиарда гривен, но клиентский опыт выглядит так, будто в него много не инвестировали. Все делают вид, что это удобно. Это не удобно. А мы сделали действительно удобно», — пишет руководитель monobank.

Кнопка mono checkout будет отображаться во время онлайн-заказов на сайте (в корзине магазина или карточке товара). Подключить и протестировать функцию бизнесы могут уже сейчас — по ссылке.

Сервис будет доступен для всех клиентов monobank — однако оплатить покупку можно картой любого банка.

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