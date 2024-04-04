Новости Украина 04.04.2024 в 08:56 comment views icon

monobank 2.0: крупнейший необанк Украины получил новый дизайн — впервые за 6 лет

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Новый интерфейс тестировали с ноября 2023 года.

Соучредитель monobank Олег Гороховский сообщил о запуске нового дизайна для банковского приложения в своем Telegram-канале:

«На старте у нас была только одна карта, поэтому дизайн задумывался именно под нее. А сейчас у нас уже и разные карты, и ФОПы, и еще много всего в планах. Потому что хотим делать новые продукты. И, потому что не привыкли стоять на месте».

Главный экран будет отображать карту, информацию о состоянии счета, последние транзакции — но в новом дизайне. Большинство действий упростили, добавив опцию свайпа и немного 3D-анимации — таким образом, например, можно переключаться между картами (а не открывать отдельное меню, как в предыдущей версии) или открыть выписку карт (теперь она для всех карт общая).

Чтобы воспользоваться обновленным приложением клиенты должны нажать соответствующую кнопку в разделе «Еще» — там же можно будет вернуться к старому дизайну. При этом все последующие запуски будут воспроизведены только в новом стиле.

Ранее в комментарии Forbes Гороховский рассказал, что monobank на этот раз отказался от дизайна на аутсорсе — его разрабатывала внутренняя команда в течение четырех месяцев.

  • monobank — карточный продукт Fintech Band и «Универсал-Банка». Первую основали в январе 2017 года бывшие топ-менеджеры «ПриватБанка» Олег Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский. Проект использует для работы банковскую лицензию Universal Bank, который входит в группу ТАС и принадлежит украинскому бизнесмену Сергею Тигипко.
  • В январе monobank отчитался о 8 млн пользователей — чтобы достичь такого результата, проекту понадобилось чуть больше 6 лет (запуск приложения состоялся 22 ноября 2017 года). С апреля 2021 года monobank ежемесячно добавлял примерно 100 тыс. новых клиентов и этот темп держался до начала большой войны (сейчас ежемесячно monobank выбирают чуть более 80 тыс. новых клиентов).
  • Еще летом mоnоbank обошел «Ощадбанк» по количеству выпущенных карт — по количеству активных карт он уступает лишь лидеру «ПриватБанку» (около 26,5 млн карт).

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