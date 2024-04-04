monobank 2.0: крупнейший необанк Украины получил новый дизайн — впервые за 6 лет

Новый интерфейс тестировали с ноября 2023 года.

Соучредитель monobank Олег Гороховский сообщил о запуске нового дизайна для банковского приложения в своем Telegram-канале:

«На старте у нас была только одна карта, поэтому дизайн задумывался именно под нее. А сейчас у нас уже и разные карты, и ФОПы, и еще много всего в планах. Потому что хотим делать новые продукты. И, потому что не привыкли стоять на месте».

Главный экран будет отображать карту, информацию о состоянии счета, последние транзакции — но в новом дизайне. Большинство действий упростили, добавив опцию свайпа и немного 3D-анимации — таким образом, например, можно переключаться между картами (а не открывать отдельное меню, как в предыдущей версии) или открыть выписку карт (теперь она для всех карт общая).

Чтобы воспользоваться обновленным приложением клиенты должны нажать соответствующую кнопку в разделе «Еще» — там же можно будет вернуться к старому дизайну. При этом все последующие запуски будут воспроизведены только в новом стиле.

Ранее в комментарии Forbes Гороховский рассказал, что monobank на этот раз отказался от дизайна на аутсорсе — его разрабатывала внутренняя команда в течение четырех месяцев.