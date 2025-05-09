10% самых богатых людей планеты спровоцировали 2/3 глобального потепления, — исследование

Международная группа ученых установила, что с 1990 года 10% самых богатых людей на планете ответственны за 2/3 глобального потепления.

Отмечается, что это первое исследование, направленное на количественную оценку влияния сконцентрированного у отдельных частных лиц капитала на экстремальные климатические явления. Ученые подчеркивают, что объемы потребления и инвестиций богатых людей планеты значительно увеличили риски возникновения смертельно опасных волн экстремального тепла и засух.

«Мы напрямую связываем углеродный след самых богатых людей с реальным воздействием на климат. Это переход от учета выбросов углерода к учету влияния на климат», — отмечает ведущий автор исследования, ученая из Швейцарской высшей технологической школы в Цюрихе Сара Шенгарт.

В частности, по результатам исследования, буквально 1% самых богатых людей на планете в 26 раз больше способствовали возникновению волн экстремальной жары, которые до этого происходили не более, чем раз в столетие, и в 17 раз больше — засухам в Амазонии, чем в среднем каждый житель планеты. Выбросы, вызванные 10% самых богатых людей из США и Китая, составляют почти половину всех выбросов углекислого газа в мире, что привело к росту аномально высоких температур в 2-3 раза.

Сжигание ископаемого топлива и вырубка лесов привели к повышение средней температуры поверхности Земли на 1,3°С за последние 30 лет. Шенгарт и ее коллеги объединили экономические данные и климатическое моделирование, чтобы отследить выбросы в различных группах населения мира с разным уровнем доходов и оценить их влияние на конкретные типы экстремальных погодных явлений, обусловленных изменением климата. Исследователи подчеркнули, что в объемах вредных выбросов в атмосферу играют значительную роль не только личное потребление и образ жизни, а также финансовые инвестиции.

«Борьба с изменением климата, которая не учитывает огромную ответственность самых богатых членов общества, рискует упустить один из самых мощных рычагов, которые мы имеем для уменьшения будущего вреда», — подчеркивает старший автор исследования, руководитель группы комплексных исследований климатических воздействий в Международном институте прикладного системного анализа в Австрии Карл-Фридрих Шлейсснер.

Шлейсснер отмечает, что владельцы крупного капитала должны нести ответственность за влияние на климат путем уплаты прогрессивных налогов на имущество и деятельность, которая приводит к вредным выбросам. Предыдущие исследования показали, что налогообложение капитала, связанного с большими объемами вредных выбросов, является более целесообразным, чем общее налогообложение для всех на выбросы углерода, которое значительно обременяет людей с низкими доходами.

В прошлом году Бразилия, которая принимала у себя саммит стран Большой двадцатки, предложила ввести 2% налог на активы физических лиц, стоимость которых превышает $1 млрд. Хотя лидеры G20 договорились «совместно работать над тем, чтобы гарантировать эффективное налогообложение лиц с высоким уровнем дохода», никаких дальнейших действий до сих пор не осуществлено.

В 2021 году почти 140 стран договорились о работе над глобальным корпоративным налогом для транснациональных компаний, причем почти половина одобрила минимальную ставку 15%, однако эти переговоры также зашли в тупик. По данным журнала Forbes, почти треть миллиардеров мира — граждане США — больше, чем у Китая, Индии и Германии вместе взятых. По данным неправительственной организации Oxfam, за последнее десятилетие 1% самых богатых людей накопил $42 трлн дополнительного капитала.

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Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature

Источник: Agence France-Presse; ScienceAlert