В Швейцарии женщины 60+ выиграли суд по изменению климата — правительство якобы приложило «мало усилий» для предотвращения потепления

В иске, поданном от имени местной Ассоциации пожилых женщин, утверждалось, что правительство Швейцарии делает недостаточно для борьбы с изменением климата и это увеличивает риск смерти во время тепловых волн.

Как сообщает Reuters, Европейский суд стал на сторону женщин, постановив, что правительство нарушает права людей. В то же время два других дела, связанные с климатом, были отклонены — по процедурным соображениям. Первый иск подала группа из шести молодых португальцев против 32 европейских правительств, а второй — бывший мэр французского прибрежного города.

Ассоциация, в которую входят женщины в возрасте от 64 лет, утверждала, что бездействие их правительства в области климата создает для них риск смерти во время жары. Они также заявили, что их возраст и пол особенно уязвимы к воздействию изменения климата.

В своем решении председатель суда Сиофра О’Лири заявила, что правительство Швейцарии не выполнило собственных целей по сокращению выбросов парниковых газов и не смогло установить национальный углеродный бюджет Определенное количество углерода, которое страна может «сжечь», чтобы обеспечить ограничение роста средней глобальной температуры до 2°C (условие, предусмотренное Парижским климатическим соглашением)..

«Очевидно, что будущие поколения будут нести все большее бремя последствий нынешних неудач и упущений в борьбе с изменением климата», — говорит О’Лири.

Одна из лидеров Ассоциации, Розмари Видлер-Валти, сказала, что ей трудно осознать всю полноту решения.

«Мы постоянно спрашиваем наших юристов: «Это правильно?». А они отвечают: «Это максимум, который вы могли получить. Самая большая победа из возможных».

Швейцария обязалась сократить выбросы парниковых газов на 50% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года.

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Федеральное управление юстиции Швейцарии, которое представляло правительство в суде, приняло к сведению решение:

«Вместе с соответствующими органами власти мы проанализируем решение и пересмотрим меры, которые Швейцария может принять в будущем».

Нынешний вердикт также может повлиять на будущие решения Страсбургского суда, который приостановил шесть других климатических дел. Среди них — иск против правительства Норвегии, которое утверждает, что оно нарушило права человека, выдав новые лицензии на разведку нефти и газа в Баренцевом море после 2035 года.

Суды в Австралии, Бразилии, Перу и Южной Корее также рассматривают климатические дела по правам человека. В прошлом месяце Верховный суд Индии постановил, что граждане имеют право быть освобожденными от неблагоприятных последствий изменения климата.