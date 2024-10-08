«12 павианов, носорог, и водный бой с акулами»: «Гладиатор II» получит спецэффекты, невозможные в первом фильме, третий уже в работе

Что получится, если скрестить носорога, акулу и стадо бабуинов? Получится фильм Гладиатор 2 с VFX. Но еще не выпустив второй фильм, режиссер уже занялся третьим.

О животных и CGI-эффектах в фильме рассказанный режиссер Ридли Скотт журналу Total Film:

«У меня есть толпа из 12 плотоядных бабуинов. Поверьте мне, они настоящие. И они выглядят настоящими. Вы смотрите на 12 настоящих павианов и настоящего носорога, а также на масштабную водную битву с акулами в воде в Колизее», — сказал Ридли Скотт журналу Total Film.

Благодаря прогрессу видеоэффектов по сравнению с «Гладиатором» 2000 года, продолжение не только демонстрирует удивительный зверинец, но и воплощает в жизнь идею о в жизнь идею о в жизнь идею о бое с носорогом, которую режиссеру пришлось отменить четверть века назад.

«Компьютерные технологии позволили нам делать то, что мы не могли сделать вначале. Мы хотели, чтобы в первом фильме был носорог. Я помню, как разговаривал с инструкторами, потому что было слишком дорого делать это только с помощью компьютерной графики, и они, среди прочего, объяснили, что как только носорог движется, вы не можете остановить это», — объясняет продюсер Дуглас Уик.

Более того, Ридли Скотт уже мчится «на всех парах» к следующей ленте. Режиссер рассказал, что начал писать сценарий «Гладиатор 3»:

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«У меня уже восемь страниц. У меня есть начало очень хорошего следа».

Скотт намекает на сюжетную канву и шутит над своими невозвращением в Колизей:

«Если будет «Гладиатор 3», я не думаю, что вы когда-нибудь вернетесь на арену. Но мне пришлось вернуться на арену…».

Также номер журнала, который выйдет только в четверг, демонстрирует несколько новых изображений из фильма. Они посвящены главному герою Луцию в исполнении Пола Мескаля, генералу Марку Акацию Педро Паскаля и персонажу Дензела Вашингтона.

«Гладиатор II» дебютирует в украинских кинотеатрах 14 ноября. Тогда и будет видно, не слишком ли много в фильме спецэффектов и будет ли там хип-хоп.

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Источник: GamesRadar