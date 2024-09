На данный момент трейлер «Гладиатор 2» с музыкой Jay-Z собрал почти 300 тыс. дизлайков. Несмотря на это к рекламе фильма привлекли еще и рэпершу Megan Thee Stallion.

Рекламная компания «Гладиатор II», кажется, пытается совместить древнюю историю с современной поп-культурой, чтобы привлечь к просмотру молодых зрителей. Впрочем, ценители жанра не слишком довольны этим. Трейлер ленты вызвал споры о возможности сочетания рэпа с историческим повествованием и даже об аутентичности самого фильма.

Megan Thee Stallion has recorded a brand new version of “We Will Rock You” for a ‘GLADIATOR II’ themed Pepsi and NFL ad.

The ad will also feature Travis Kelce, Josh Allen, Derrick Henry and Justin Jefferson. pic.twitter.com/z68rpcvmEe

— Film Updates (@FilmUpdates) September 5, 2024