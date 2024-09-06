Новости Кино 06.09.2024 в 13:41 comment views icon

«Это Древний Рим, бро»: к промо «Гладиатор II» привлекли еще одну рэпершу после скандала с Jay-Z

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Андрій Русанов

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На данный момент трейлер «Гладиатор 2» с музыкой Jay-Z собрал почти 300 тыс. дизлайков. Несмотря на это к рекламе фильма привлекли еще и рэпершу Megan Thee Stallion.

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Рекламная компания «Гладиатор II», кажется, пытается совместить древнюю историю с современной поп-культурой, чтобы привлечь к просмотру молодых зрителей. Впрочем, ценители жанра не слишком довольны этим. Трейлер ленты вызвал споры о возможности сочетания рэпа с историческим повествованием и даже об аутентичности самого фильма.

Несмотря на то, что критики и зрители в целом продолжают поддерживать фильм,
решение использовать песню Queen We Will Rock You в исполнении Megan Thee Stallion тоже вызвали негативную реакцию:

«Бро, это Древний Рим, а не Лос-Анджелес».

«Почему, к черту, лента о Древнем Риме получила такой маркетинг?».

Также некоторые вспомнили один известный музыкальный клип, который сочетает песню Queen, современных исполнительниц и Древний Рим.

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Впрочем, фанаты Megan Thee Stallion, похоже, в восторге. Однако это может и не помочь фильму: как говорит один из них, «мне плевать на «Гладиатор», но Меган крутая». Фильм «Гладиатор II» Ридли Скотта и сценариста Дэвида Скарпа выйдет в украинских кинотеатрах 14 ноября 2024 года.

«Гладіатор ІІ» — офіційний український трейлер епічної саги Рідлі Скота (з 14 листопада в кінотеатрах України)

Источник: FandomWire

Раздел Кино выходит при поддержке?

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