Ридли Скотт, режиссер культового фильма «Гладиатор», поделился планами относительно возможного продолжения франшизы.

«Я уже обдумываю идею «Гладиатора 3». И это не шутка! Можно сказать, я зажег фитиль…», — отметил режиссер в разговоре с французским журналом Premiere.

Скотт также намекнул на сюжетную линию будущего фильма, сравнивая его с другой культовой кинолентой.

«Финал «Гладиатора 2» напоминает «Крестного отца». Майкл Карлеоне остается с работой, которую не хотел выполнять, и размышляет: «Что же мне теперь делать, отец?»,— сказал он.

Скотт объяснил, что следующая часть серии будет «о человеке, который не хочет быть там, где оказался». Если режиссер действительно возьмется за создание третьей части «Гладиатора», это станет первым триквелом в его богатой фильмографии. До сих пор Скотт ограничивался только сиквелами к своим работам.

В центре сюжета «Гладиатора 2» — взрослый Луций, которого играет Пол Мескаль. В первом фильме юный Луций стал свидетелем гибели Максимуса (Рассел Кроу) от рук своего дяди Коммода (Хоакин Феникс). Теперь взрослому Луцию приходится выйти на арену Колизея, чтобы вернуть славу народу Рима.

К актерскому составу сиквела также присоединились Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Джозеф Куинн и Фред Хекинджер. Конни Нильсен вернется к роли Луцилы, матери Луция, которую она сыграла в первом фильме.

Напомним, стремясь подогреть интерес публики, Ридли Скотт сделал громкое заявление о «Гладиаторе 2» и назвал будущую ленту вершиной своего творчества.

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Как и первый фильм, сиквел не избежал жестоких сцен. Из-за многочисленных кровавых поединков «Гладиатор 2» получил рейтинг R.

Украинские зрители смогут оценить «Гладиатор 2» уже 14 ноября.

Источник: Deadline