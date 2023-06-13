16-летний геймер установил мировой рекорд по набору текста — 303 слова в минуту

Подросток из Флориды, известный в YouTube под ником mythicalrocket, установил мировой рекорд на платформе Monkeytype, напечатав более 300 слов всего за одну минуту.

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Как сообщает издание Kotaku, которое взяло интервью у юного 16-летнего рекордсмена, средняя скорость набора текста человеком составляет около 40 слов в минуту, а самые искусные специалисты достигают 60-70 слов в минуту – что почти в пять раз меньше, чем рекорд mythicalrocket. И что интересно – он занимается оттачиванием своих навыков всего 3 года.

«Один из друзей познакомил меня с веб-сайтом под названием Monkeytype, и я просто увлекся получением высших баллов», – говорит парень.

На платформе Monkeytype участники по сути составляют нелепые предложения из настоящих слов, пытаясь сделать это как можно скорее.

«Мои первые тесты составляли примерно 130-140 слов в секунду», — вспоминает mythicalrocket.

Рекордсмен считает, что добился успехов в наборе текста благодаря геймерству и переписке в текстовых чатах Skype/Discord.

Предыдущий рекорд геймера – 293 слова в минуту – был установлен 30 апреля. Он использует клавиатуру SteelSeries Apex Pro с раскладкой QWERTY и оптическими переключателями, хотя говорит, что тип переключателей не сильно влияет на скорость.

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В настоящее время парень возглавляет лидерскую таблицу на Monkeytype, где один из ближайших конкурентов набрал всего 279 слов в минуту. Текущая «официальная» обладательница звания «человека, который быстрее всех набирает текст», которая вошла в Книгу рекордов Гиннеса, печатала 212 слов в минуту на клавиатуре Дворака.