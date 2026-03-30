Еще один удар по геймерам: Micron будет скупать GDDR для видеокарт

Олександр Федоткін

Ще один удар по геймерах: Micron скуповуватиме GDDR для відеокарт

На фоне дефицита памяти компания Micron будет скупать модули GDDR для игровых видеокарт, чтобы создать на их основе аналог HBM.


Такое решение может привести к еще большему кризису на рынке и точно не порадует геймеров. Сейчас все крупные производители стремятся удовлетворить потребности развития инфраструктуры искусственного интеллекта. Хотя традиционные технологии HBM были достаточны для обучения передовых LLM, память становится все более важным направлением.

В отчёте ETNews отмечается, что в Micron изучают возможность объединения модулей GDDR для создания решения со значительно большей емкостью

«Ожидается, что на начальном этапе будет использоваться многослойная архитектура GDDR, состоящая примерно из четырех слоев. Прототипы (образцы) могут появиться уже в следующем году», — подчеркивается в отчете.

GDDR пока не так сильно пострадали от бума вокруг ИИ, как LPDDR или DDR, поскольку традиционно применение этих модулей памяти ограничивалось графическими процессорами. Учитывая, что Micron планирует вертикально объединять GDDR чтобы предоставить новое решение индустрии ИИ, возможно у компании достаточно производственных мощностей для этого. Поэтому вместо смягчения дефицита на рынке видеокарт, компания считает целесообразным удовлетворить корпоративный спрос.


В отчете подчеркивается, что решение на основе GDDR будет уступать HBM по производительности, однако будет обеспечивать больший объем памяти, дополняя современные задачи по инференсу.

Многослойная сборка GDDR новая концепция. Отчет не приводит технических подробностей относительно того, как это будет выглядеть. Ранее Micron SOCAMM2 уже исследовала возможность многослойной сборки модулей DRAM, в частности, LPDDR5X до 16-Hi, и достигла объема 256 ГБ на модуль.

Однако многослойная конструкция LPDDR5X гораздо проще, чем GDDR, учитывая то, что первая является энергоэффективным модулем с приемлемым тепловыделением. В случае с GDDR основные проблемы, с которыми может столкнуться Micron, — это сохранение целостности тепловых характеристик и сигнала, если компания будет использовать проводное соединение.

Существует несколько решений, которые могли бы помочь Micron с решением проблем с многослойной конфигурацией GDDR, пожертвовав тактовой частотой. Однако компания стремится к инновационным решениям. Ранее у Micron возникли проблемы с HDM4 после задержки сертификации NVIDIA. Хотя компания представила модули для Vera Rubin, объем поставок сократился. В то же время конкуренты, как Samsung, увеличили объемы поставок. Решение с многослойной конфигурацией GDDR может иметь перспективу на рынке памяти, если окажется экономически более выгодным по сравнению с HBM.

Спецпроекты
Sense Bank розширює можливості для юридичних осіб. Які нові функції запрацювали у застосунку банка
AI-диктофон TicNote: від зустрічі до готового протоколу за кілька хвилин

Ранее мы писали, что TurboQuant от Google обвалил цены на DDR5. В то же время игровые ПК подорожают на 15-30%.

Криза скасовується: Google винайшов квантовий алгоритм скорочення обсягу пам’яті для ШІ в 6 разів

Источник: wccftech

Популярные новости

arrow left
arrow right
HyperOS 3 "сломала" тысячи смартфонов Xiaomi: их блокируют из-за неофициальных прошивок
Новые наушники за $60: Redmi Buds 8 Pro с лучшим звучанием и клипса Realme Buds Clip
Vivo показала смартфон X300 Max на MWC 2026
Intel выпустила XeSS 3 MFG: генерация многих кадров доступна на видеокартах Arc и в играх с поддержкой XeSS 2
Рынок бюджетных ПК полностью исчезнет к 2028 году — прогноз аналитиков
Micron представила собственную GDDR7 3 ГБ со скоростью 36 Гбит/с
Valve пересмотрит дату выпуска и цену Steam Machine из-за кризиса памяти
Ценовой кризис: сколько стоят видеокарты Nvidia, AMD и Intel в начале 2026 года
Qualcomm анонсировала Snapdragon Wear Elite и чип с поддержкой Wi-Fi 8
RTX 5070 mobile 12 ГБ? Lenovo и Asus намекают на появление новой модели Nvidia в собственных ноутбуках
Samsung назвала дату презентации Galaxy S26: каких обновлений ждать?
Не эмейзинг: Samsung Galaxy S26 Ultra "уничтожил" iPhone 17 Pro Max в тестах Geekbench
Самый быстрый в истории Apple: новый процессор M5 Max превзошел Ryzen AI Max+ 395 и процессоры Intel в Geekbench 6
Анонсирован первый в мире защищенный ноутбук с солнечной батареей
Уволенный руководитель маркетинга Xiaomi сменил Redmi на iPhone 17, потому что тот "лучше в отслеживании сна"
Лучше чем консоль? Производительность iGPU Intel B390 в Alan Wake 2 конкурирует с Xbox Series S
Xiaomi выпустила собственный Air Tag: Bluetooth-трекер для поиска вещей за 18 евро
NVIDIA выпустила DGX Station с 72-ядерным процессором Grace и 496 ГБ LPDDR5X
Слишком много играл: в сервисе едва спасли RTX 3080 Ti, которую "продырявила" девушка геймера
Не шутите с жидким металлом: утечка полностью вывела из строя RTX 5070 Ti
Самое надежное железо 2025 года: Intel Core Ultra 7 265K — "король" процессоров, Nvidia Founders Edition доминирует среди видеокарт
