Новости Устройства 06.04.2026 comment views icon

Играйте не обляпайтесь: McDonald's выпустил гаджет для управления геймпадом одним пальцем во время еды

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Грайте не обляпайтесь: McDonald's випустив гаджет для керування геймпадом одним пальцем під час їжі

McDonald’s в Турции выпустил гаджет под названием «Арчи», который позволяет управлять геймпадом одним пальцем во время еды.


Часто онлайн-геймеры сталкиваются с проблемой, когда их выбрасывает из игры во время перерыва на еду, поскольку персонаж на это время становится неактивным. Новое устройство в виде буквы M крепится к джойстикам, позволяя управлять персонажем одним пальцем.

В турецких заведениях сети McDonald’s оно доступно вместе с Pro Gamer Menu, включающим Биг Мак, среднюю порцию жареной картошки, среднюю колу и 8 колец лука. Как отмечает директор по маркетингу сети быстрого питания в Турции Оздеш Дьонен Артак, отсутствие внимания во время онлайн-игр, особенно в критические моменты, непосредственно влияет на игровой процесс. Именно поэтому многие геймеры активно ищут пути решения этой проблемы.

«Мы превратили это поведение в понимание потребностей геймеров и сделали Арчи частью впечатлений от McDonald’s, предлагая его в качестве подарка клиентам, заказывающим меню Pro Gamer», — отмечает Оздеш Дьонен Артак.

Нельзя с уверенностью сказать, что это эффективный гаджет для сохранения персонажа в игре в разгар напряженных игровых моментов. Единственное, на что он способен, это облегчить случайные команды на джойстике, не касаясь его жирными пальцами. Вероятно, если не успеть в это время найти хорошее убежище, персонаж все равно погибнет, пока геймер ест свой бургер.


Вероятно, что такой гаджет также будет побуждать владельцев не спешить быстро покончить с едой, вызывая раздражение других товарищей по команде. Уже не впервые McDonald’s использует геймеров в собственном маркетинге. В 2022 году McDonald’s UK также выпустила игровое кресло McCrispy со встроенным держателем для картофеля фри и подогревателем для сэндвичей.

Еще в 2020 году  Microsoft предлагала полноразмерный холодильник для Xbox Series X, а KFC выпустила KFConsole — мини-ПК на базе Intel NUC со встроенной камерой для приготовления жареной курицы. Компания Asus в партнерстве с KFC China раздавала лимитированные накладки на клавиши Fortress of Faith в комплекте с бургером, на булочке которого выжжен логотип ROG.

Ранее мы писали, что в одном из китайских McDonald’s работников заменили на человекоподобных роботов с ИИ. Житель Киева принес ПК в McDonald’s, чтобы поиграть в Arena Breakout.

McDonald’s вместо IT: студенты-программисты в США не могут найти работу по специальности

Спецпроекты
AORUS ELITE 16: як виглядає ноутбук для нового горору Resident Evil Requiem від Capcom
Ретельне миття підлоги замість пасивного протирання: огляд серії роботів-пилососів Aqua 10 від Dreame

Источник: Tom’s Hardware

Популярные новости

arrow left
arrow right
Инсайдеры: основная камера Samsung Galaxy S27 Ultra получит значительное улучшение
Революции не будет: Apple сталкивается с проблемами в разработке iPhone 20
Ценовой кризис: сколько стоят видеокарты Nvidia, AMD и Intel в начале 2026 года
Шаг назад: инсайдер раскрыл изменения на рынке смартфонов из-за кризиса памяти
Ответ Arrow Lake Refresh: AMD выпускает обновленные процессоры Zen 5
Sony Xperia 1 VIII: утечка раскрывает дизайн флагманского смартфона
Apple стоит волноваться? KT-скан сравнил оригинальные AirPods и копию за $10
Ulefone представила на MWC 2026 RugOne со съемной камерой и аккумулятором на 9000 мА·ч
Обновление для Nintendo Switch 2: улучшение графики и аналог ТВ-режима
Действительно ли авиарежим ускоряет зарядку смартфона: реальный эксперимент с Samsung Galaxy S24 Ultra
Oukitel выпустила смартфон со спутниковой связью и аккумулятором на 20 000 мА·ч
Цены на твердотельные накопители SanDisk в магазинах Apple взлетели на 200%
Samsung представил Galaxy S26 и S26+: 12 ГБ ОЗУ, большие дисплей, аккумулятор и очень много ИИ
Популярный китайский бренд ноутбуков уличили в афере с процессорами
Можно возить с собой как чемодан: ELSA представила первый в мире суперкомпьютер с ИИ весом 25 кг
Xiaomi выпустила собственный Air Tag: Bluetooth-трекер для поиска вещей за 18 евро
Valve снова отложила выпуск Steam Machine: выйдет ли консоль в этом году?
Ютубер сжег MSI RTX 5090 Lightning с ценой $5000 ради рекордного бенчмарка
Qualcomm анонсировала Snapdragon Wear Elite и чип с поддержкой Wi-Fi 8
Обновление BIOS не помогло: процессоры Ryzen выходят из строя на материнских платах ASRock
В MIT создали устройство для нанесения высококачественных персонализированных изображений на одежду и предметы
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить