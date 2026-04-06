Играйте не обляпайтесь: McDonald's выпустил гаджет для управления геймпадом одним пальцем во время еды

McDonald’s в Турции выпустил гаджет под названием «Арчи», который позволяет управлять геймпадом одним пальцем во время еды.





Часто онлайн-геймеры сталкиваются с проблемой, когда их выбрасывает из игры во время перерыва на еду, поскольку персонаж на это время становится неактивным. Новое устройство в виде буквы M крепится к джойстикам, позволяя управлять персонажем одним пальцем.

В турецких заведениях сети McDonald’s оно доступно вместе с Pro Gamer Menu, включающим Биг Мак, среднюю порцию жареной картошки, среднюю колу и 8 колец лука. Как отмечает директор по маркетингу сети быстрого питания в Турции Оздеш Дьонен Артак, отсутствие внимания во время онлайн-игр, особенно в критические моменты, непосредственно влияет на игровой процесс. Именно поэтому многие геймеры активно ищут пути решения этой проблемы.

«Мы превратили это поведение в понимание потребностей геймеров и сделали Арчи частью впечатлений от McDonald’s, предлагая его в качестве подарка клиентам, заказывающим меню Pro Gamer», — отмечает Оздеш Дьонен Артак.

Нельзя с уверенностью сказать, что это эффективный гаджет для сохранения персонажа в игре в разгар напряженных игровых моментов. Единственное, на что он способен, это облегчить случайные команды на джойстике, не касаясь его жирными пальцами. Вероятно, если не успеть в это время найти хорошее убежище, персонаж все равно погибнет, пока геймер ест свой бургер.





Вероятно, что такой гаджет также будет побуждать владельцев не спешить быстро покончить с едой, вызывая раздражение других товарищей по команде. Уже не впервые McDonald’s использует геймеров в собственном маркетинге. В 2022 году McDonald’s UK также выпустила игровое кресло McCrispy со встроенным держателем для картофеля фри и подогревателем для сэндвичей.

Еще в 2020 году Microsoft предлагала полноразмерный холодильник для Xbox Series X, а KFC выпустила KFConsole — мини-ПК на базе Intel NUC со встроенной камерой для приготовления жареной курицы. Компания Asus в партнерстве с KFC China раздавала лимитированные накладки на клавиши Fortress of Faith в комплекте с бургером, на булочке которого выжжен логотип ROG.

Источник: Tom’s Hardware