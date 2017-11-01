«$165 тыс., 75 бэкеров и 50 байков»: Украинский электробайк DelFast eBike успешно завершил кампанию на Kickstarter, собрав в три раза больше запланированной суммы

Запущенная 20 сентября Kickstarter-кампания по сбору средств на украинский электробайк DelFast eBike успешно завершилась — запланированной планки в $50 тыс. удалось достичь за первые 20 часов, а всего по итогам проекта удалось собрать в три раза больше плана — $165 тыс. силами 75 бэкеров, заказавших 50 байков.

Интересно, что большинство предпочло самую «автономную» версию Prime с запасом хода до 380 км, на втором месте — мощный Top с максимальной скоростью 80 км/ч, а вот начальный Lite привлек меньше всего покупателей. В рамках кампании бюджетная версия Lite стоила от $2449 до $3489 (в розницу — $4160), базовая Prime — от $2989 до $4289 (в розницу — $5180) и топовая Top — от $3829 до $5879 (в розницу — $6890).

Глава Delfast Даниил Тонкопий отметил, что его команда постарается начать доставлять первые электробайки на месяц раньше обещанного срока, то есть уже в апреле 2018 года. Напомним, что после достижения двукратной отметки в $100 тыс., разработчики DelFast eBike расширили первоначально доступную палитру цветов до шести вариантов: Jet Black, Platinum, Sapphire Blue, Amber, Ruby Red и Emerald Green.

Для подтверждения заявленного запаса хода, Delfast совместно с Киевским Велотреком провел тестовый пробег, во время которого установил мировой рекорд по заезду на электровелосипеде на одном заряде без использования педалей, который зафиксировали представители Книги Рекордов Украины и независимые эксперты. Первоначально планировалось проехать 400 км при заявленном в официальных характеристике запасе хода 380 км, однако из-за низкой температуры воздуха батарея разрядилась быстрее, чем надеялись разработчики.

Отметим, что все подробности о электробайках DelFast eBike вы можете узнать из нашего обзора «Электровелосипед DELFAST: 400 км на одном заряде».

Источник: Kickstarter