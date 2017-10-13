Украинский электробайк Delfast установил мировой рекорд на Киевском Велотреке по дальности пробега на одном заряде, проехав 367 км за 16,5 часов

Курьерская служба Delfast совместно с Киевским Велотреком установила мировой рекорд по заезду на электровелосипеде на одном заряде без использования педалей, который зафиксировали представители Книги Рекордов Украины и независимые эксперты. Первоначально планировалось проехать 400 км при заявленном в официальных характеристике запасе хода 380 км, однако из-за низкой температуры воздуха батарея разрядилась быстрее, чем надеялись разработчики.

В качестве пилота был приглашен киевлянин Виталий Архипкин, который в 2012 году поставил мировой рекорд в 5 часов 25 минут по балансированию на 2 колесах велосипеда (сюрпляс) на Киевском велотреке. Пробег стартовал в 7 утра 12 октября, после прохождения 1000 кругов (278 км) заряд батареи составлял более 60%. В итоговом протоколе раздела «Марафоны, технологии, впервые» за достижение рекорда в дальности пробега электровелосипеда зафиксированы следующие показатели: пройденная дистанция — 367 км 37 м 36 см, затраченное время — 16:34:07.

Напомним, что разработчик байка служба доставки Delfast была открыта в Киеве в 2014 году, сейчас она доставляет товары на электробайках для ПриватБанка, Moyo, Allo, Rozetka, Эпицентра и других украинских интернет-магазинов и компаний. Компания Delfast уже открыла свои отделения в трех странах: Украина (Киев, Одесса), Казахстан (Алматы) и Польша (Варшава, Краков).

В данный момент продожается кампания DelFast eBike по сбору средств на Kickstarter, уже собрана сумма $135 тыс.

Источник: Даниил Тонкопий