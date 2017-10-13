Украинский электробайк Delfast установил мировой рекорд на Киевском Велотреке по дальности пробега на одном заряде, проехав 367 км за 16,5 часов

Украинский электробайк Delfast установил мировой рекорд на Киевском Велотреке по дальности пробега на одном заряде, проехав 367 км за 16,5 часов

Курьерская служба Delfast совместно с Киевским Велотреком установила мировой рекорд по заезду на электровелосипеде на одном заряде без использования педалей, который зафиксировали представители Книги Рекордов Украины и независимые эксперты. Первоначально планировалось проехать 400 км при заявленном в официальных характеристике запасе хода 380 км, однако из-за низкой температуры воздуха батарея разрядилась быстрее, чем надеялись разработчики.

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В качестве пилота был приглашен киевлянин Виталий Архипкин, который в 2012 году поставил мировой рекорд в 5 часов 25 минут по балансированию на 2 колесах велосипеда (сюрпляс) на Киевском велотреке. Пробег стартовал в 7 утра 12 октября, после прохождения 1000 кругов (278 км) заряд батареи составлял более 60%. В итоговом протоколе раздела «Марафоны, технологии, впервые» за достижение рекорда в дальности пробега электровелосипеда зафиксированы следующие показатели: пройденная дистанция — 367 км 37 м 36 см, затраченное время — 16:34:07.

Напомним, что разработчик байка служба доставки Delfast была открыта в Киеве в 2014 году, сейчас она доставляет товары на электробайках для ПриватБанка, Moyo, Allo, Rozetka, Эпицентра и других украинских интернет-магазинов и компаний. Компания Delfast уже открыла свои отделения в трех странах: Украина (Киев, Одесса), Казахстан (Алматы) и Польша (Варшава, Краков).

В данный момент продожается кампания DelFast eBike по сбору средств на Kickstarter, уже собрана сумма $135 тыс.

Источник: Даниил Тонкопий

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