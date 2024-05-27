1800 км — новый рекорд украинских дронов, которые атаковали РЛС в российском орске

В воскресенье, 26 мая, беспилотник ГУР МО Украины совершил атаку на РЛС дальнего обнаружения «Воронеж М» в городе Орск в России. Расстояние 1800 км делает эту атаку рекордной для украинских дронов. Сейчас разведка уточняет последствия удара.

«Украинский беспилотник преодолел расстояние в более 1800 км до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе», — говорят в ГУР.

Многочисленные российские источники, как всегда, отрицают удар, но подтверждают прилет беспилотника обычными заявлениями о «упавшем БПЛА», «возможно возле военного объекта». Ранее самой отдаленной целью украинских дронов был объект в башкортостане, в городе Салават, на 140 км ближе к границам Украины.

РЛС «Воронеже М» входит в состав стационарных сверхгоризонтных радиолокационных станций большой дальности, которые обнаруживают крылатые, баллистические ракеты и другие объекты. Эта станция работает в метровом диапазоне и обнаруживает цели на расстоянии до 6000 км.

Ранее похожий объект «Воронеж ДМ» был атакован украинскими дронами в краснодарском крае рф. Это произошло 23 мая, известно о повреждениях и пожаре на объекте.

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Источник: Украинская правда