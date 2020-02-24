27 февраля lifecell закрывает ряд контрактных тарифов и переводит их пользователей на пакеты «Комфорт», «Лайфхак» и «Platinum»

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Оператор мобильной связи lifecell объявил о закрытии ряда тарифных планов и соответствующих изменениях в обслуживании индивидуальных абонентов, обслуживающихся на условиях письменного договора.

Итак, с 27 февраля 2020 года закрываются тарифные планы и соответствующие пакеты услуг в рамках следующих планов:

«Всё включено VIP»

«Оптимальный Контракт»

«Смарт контракт»

«VIP 3G Смартфон»

«Super life:) 25»

«СМАРТФОН СО ВСЕМ ПАКЕТОМ УСЛУГ»

«Контракт Свобода»

В период с 27 февраля по 31 марта 2020 года включительно все абоненты, условия обслуживания которых меняются, будут фактически переведены на условия обслуживания других тарифных планов, о чем получат персональное SMS сообщение с описанием изменений, сроки в период, предусмотренный законодательством.

В частности, обслуживание абонентов, которые являются пользователями тарифных планов/пакетов услуг: «Всё включено VIP S»; «Оптимальный Контракт S»; «Смарт контракт M», «VIP 3G Смартфон S»; Super life:) 25 будет продолжено на условиях тарифного плана «Комфорт».

Обслуживание абонентов, которые являются пользователями тарифных планов/пакетов услуг: «Всё включено VIP M»; «Оптимальный Контракт M»; «Смарт контракт L»; «VIP 3G Смартфон M»; «СМАРТФОН СО ВСЕМ ПАКЕТОМ УСЛУГ»; «Контракт Свобода S»; «Контракт Свобода M» будет продолжено на условиях тарифного плана «Лайфхак Контракт».

Обслуживание абонентов, которые являются пользователями тарифных планов/пакетов услуг: «Контракт Свобода L»; «VIP 3G Смартфон L»; «Смарт контракт XL»; «Все включено VIP L»; «Все включено VIP XL» будет продолжено на условиях тарифного плана «Platinum Контракт».

До перевода на новый тариф каждый абонент будет обслуживаться на условиях тарифа, который действовал ранее. Оплаченные и начисленные по предварительным тарифам пакеты услуг сохраняются до конца оплаченного периода. Абонентам вышеуказанных тарифных планов предоставляется возможность с 20.02.2020 до 31.03.2020 включительно без дополнительной оплаты перейти на любой другой тарифный план, доступный для подключения.

Также с с 1 марта 2020 года прекращает свое действие тарифный план «VIP ULTRA». Обслуживание таких абонентов будет продлено на условиях нового тарифного плана «Диджитал офис 40»: 4 ГБ интернета, бесплатные звонки на номера lifecell, 100 минут на все сети по Украине, 100 SMS за 40 грн/мес.

Ранее оператор увеличил стоимость услуги «2.5G БЕЗЛИМИТ» с 20 грн до 30 грн; стоимость услуги SMARTNET+ с 50 грн до 60 грн; стоимость пакета услуг в тарифном плане «BIP Жара» — с 45 грн до 55 грн, в «BIP Жара Plus» — с 70 грн до 80грн.

Источник: lifecell