Настраиваем понты: 5 вещей, которые надо сделать, чтобы дешевый телефон ощущался как премиальный

Ожидается, что от более дорогого телефона получишь больше удовольствия, а от более дешевого — чуть меньше. Но разница не обязательно должна быть такой разительной, как кажется. Android Police рекомендует несколько способов сделать бюджетный телефон немного похожим на продвинутый.





Вот 5 простых настроек, которые можно сделать, чтобы компенсировать некоторые шероховатости, присущие бюджетному телефону.

Сделайте глубокую очистку телефона с самого начала

Не давайте bloatware задержаться. Один из самых очевидных признаков бюджетного телефона — bloatware, который многие люди ненавидят (хотя другие уже просто смирились с ним). Bloatware — для тех, кому посчастливилось с ним не сталкиваться — это предустановленные приложения, которых вы не просили: случайные сторонние соцсети, торговые платформы и игры. Такие приложения часто устанавливаются на телефон в рамках партнерства производителя с владельцем приложения.

Именно поэтому вы получаете дешевый телефон по выгодной цене, и именно поэтому Google не может решить проблему bloatware. Вот почему вы почти всегда увидите предустановленные WPS Office, LinkedIn и TikTok, даже если никогда ими не пользовались. Другой вид bloatware — это приложения от производителей, которые предварительно встроены в телефоны в надежде, что вы начнете ими пользоваться. По опыту автора, Samsung и Apple являются самыми большими нарушителями в этом отношении.





Какой бы тип bloatwarе у вас ни был, для меня он делает телефон «дешевым». Когда эти приложения загромождают главный экран, телефон ощущается не вашим, а рекламным щитом для различных компаний или пространством, которое вы у них арендуете. Хуже того, иногда их трудно удалить. Недостаточно убрать их с главного экрана — нужно еще зайти в библиотеку приложений и удалить их оттуда.

Есть только одно решение. Как только вы включаете новый телефон — делайте глубокую очистку от нежелательных приложений. Долой всевозможные игры про пузыри, онлайн-магазины, в которых не будете делать ни одной покупки, и соцсети, которые никогда не откроете. Автор даже удаляет сервисы Google, которыми не пользуется (извините, YouTube Music и Google TV; а вот Gemini — не очень жаль), а также фирменные приложения производителя, для которых уже есть аналоги.

Программное обеспечение должно быть безупречным еще до того, как вы начнете его настраивать и устанавливать собственные приложения. Реализовав это, вы сделаете бюджетные телефоны менее «дешевыми» и приблизите их к тому уровню опыта, который получаешь, заплатив максимальную цену.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Зарегистрируйте отпечаток пальца несколько раз

Можно назвать это главным советом. Когда вы настраиваете телефон и выбираете разблокировку с помощью сканера отпечатков пальцев, вас просят зарегистрировать выбранный палец через короткий процесс. После этого ваш палец может разблокировать телефон. Однако владельцы бюджетных телефонов могут скептически относиться к этому.

Не все сканеры отпечатков одинаковы. В премиальных телефонах они могут быть быстрыми и четкими, а в бюджетных — нет. Бывают бюджетные телефоны со сканерами отпечатков, которые еле работали, требуя нескольких попыток прикладывания пальца для разблокировки. Это более характерно для сканеров на задней панели и сбоку, которые сейчас достаточно редки, но автор сталкивался с этим и с подэкранными сканерами.

Чтобы решить эту проблему, есть простой способ. Когда вы настраиваете отпечаток пальца, Android спросит, хотите ли вы зарегистрировать еще один. Согласитесь и пройдите процесс снова. Чаще всего система сообщит, что отпечаток уже зарегистрирован. Это хороший знак — сканер работает хорошо. Однако иногда удается зарегистрировать один и тот же палец во второй раз, что говорит о том, что сенсор не самого высокого качества. Но сделав это, вы дадите телефону второй банк отпечатков для сравнения, а это значительно повысит скорость работы такого сканера.

Отключите ускорение RAM: дайте телефону дышать

Еще один характерный признак бюджетного телефона — медленная работа. В данном случае речь идет не о мощности процессора, результатах бенчмарков или игровых возможностях — хотя они тоже обычно лучше при больших затратах. Имеется в виду повседневный опыт использования телефона: перелистывание между меню, открытие приложений в соцсетях и ответы на сообщения.

Если не брать во внимание китайские бренды, предлагающие бюджетные мощные устройства, большинство бюджетных телефонов до сих пор ощущаются медленнее дорогих. Автор это заметил, когда Samsung Galaxy A57 удивил меня базовым набором программных инструментов. В значительной степени это связано с оперативной памятью. В дешевых телефонах ее меньше — той магической составляющей, которая придает технике более ощутимую отзывчивость. Это естественное следствие экономии.

Несколько лет назад для решения этой проблемы появился один Android-прием. Он называется RAM Boost, или Virtual RAM, или VRAM — в зависимости от бренда. Сегодня это довольно распространенная функция в телефонах, и по моему опыту она включена по умолчанию. RAM Boost теоретически позволяет телефону временно «занимать» пространство из хранилища и превращать его в память, чтобы получить немного больше мощности.

Однако, как объясняют Android Police, это на самом деле чаще всего замедляет телефон. Ваш телефон фактически будет работать немного лучше, если RAM Boost отключен, однако на большинстве устройств он включен по умолчанию. Поэтому нужно чаще заходить в настройки и деактивировать его, чтобы получить максимально комфортный опыт использования

Замедлите анимацию системы через режим разработчика

Есть скрытый инструмент, который Google спрятал как можно глубже. Где-то в глубине меню настроек каждого Android-телефона есть скрытое оружие, о котором большинство пользователей даже не подозревает. Она не требует root-доступа, кастомной прошивки или сторонних программ. Не аннулирует гарантию и занимает менее двух минут.





Речь идет о масштабе анимаций в режиме разработчика. Окна, переходы между экранами, запуск приложений — все это полагается на анимации, чтобы выглядеть плавно и естественно. На флагманах с мощными процессорами они воспроизводятся без проблем, но на бюджетных телефонах эти же анимации подчеркивают слабость железа, делая устройство субъективно медленным.

Чтобы получить доступ к настройкам, нужно сначала активировать режим разработчика: зайдите в «Настройки» → «О телефоне» → найдите «Номер сборки» и нажмите на него семь раз, пока не появится сообщение «Вы теперь разработчик». Затем вернитесь в главное меню настроек и откройте раздел «Параметры разработчика». Там нужно найти три параметра: «Масштаб анимации окна», «Масштаб анимации перехода» и «Масштаб длительности аниматора». По умолчанию каждый из них установлен на 1×. Измените все три на 0,5× — и анимации станут вдвое быстрее.

Важно понимать, что это повышает субъективную скорость, а не реальную производительность процессора. Иногда после анимации все равно приходится немного ждать — но во многих случаях интерфейс уже готов к взаимодействию, просто анимация на 1х это маскировала. Значение 0,5х — золотая середина между скоростью и удобством.

Полностью выключать анимацию не советуем: без нее телефон производит впечатление сломанного, а переходы между экранами ощущаются резкими. Но 0,5х — это именно то, что превращает «бюджетный» ритм работы в нечто гораздо более уверенное.

Отключите вибрацию на касание — или настройте ее правильно

Если есть одна деталь, которая моментально выдает, что телефон стоит немного, — то это вибромотор. Бюджетные смартфоны используют моторы типа ERM (Eccentric Rotating Mass) — та же технология, что стояла в телефонах десятилетней давности. Они вращают небольшой груз для создания вибрации, из-за чего отклик получается медленным, нечетким и «размазанным».





Премиальные устройства вместо этого используют линейные резонансные актуаторы (LRA), которые двигаются вперед-назад с большой точностью, создавая четкие тактильные ощущения. Когда такой «жужжащий» мотор отрабатывает каждое нажатие клавиши на клавиатуре, эффект противоположный ожидаемому: вместо подтверждения действия он напоминает о том, что телефон бюджетный. Решение простое, но неочевидное.

Вместо того, чтобы полностью отключать вибрацию (и пропускать звонки), зайдите в «Настройки» → «Звук и вибрация» → «Вибрация и тактильный отклик» и отключите только системную вибрацию — то есть отклик на касания, навигацию и клавиатуру. Вибрацию для звонков и уведомлений оставьте.

В результате телефон перестает «жужжать» при каждом свайпе и нажатии, но продолжает информировать вас о важном. Взаимодействие с интерфейсом становится тихим и уверенным — именно так ведут себя более дорогие устройства, где вибрация используется дозированно, а не постоянно.





Источник: AndroidPolice