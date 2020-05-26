$280 за 50 дюймов. Представлена линейка умных 4K телевизоров Redmi Smart TV X

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Помимо линейки смартфонов Redmi 10X на сегодняшнем стриме дебютировал еще новая серия умных телевизоров Redmi Smart TV X, в которую вошли модели с экранами трех разных диагоналей: 50, 55 и 65 дюймов. Традиционно для бренда Redmi они предлагают широкие возможности по весьма доступной цене. Базовая 50-дюймовая модель оценивается в 2000 юаней (ниже $280).

Все телевизоры серии Redmi Smart TV X имеют идентичный дизайн и технические характеристики. Все три модели серии оснащаются панелями 4K (3840х2160 пикселей) с частотой обновления изображения 60 Гц и охватом 85% цветового пространства NTSC, а также поддерживают технологию MEMC (система динамической адаптации качества картинки на экране). Также они выделяются тонкими рамками вокруг экрана (эффективная площадь составляет 97%) и имеют металлическою рамку.

Аппаратный базис Redmi Smart TV X — это CPU с двумя ядрами ARM Cortex-A73 и еще двумя Cortex-A53, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти. Из остального стоит отметить качественную аудиосистему с четырьмя широкополосными громкоговорителями суммарной мощностью 50 Вт и отдельным сабвуфером и поддержкой технологий Dolby Audio и DTS-HD, а также массив микрофонов дальнего действия (точное распознавание голосовых команд с расстояния 10 метров).

Набор портов этого телевизора представлен разъемами HDMI (х3), USB (х2), SPDIF, DVB-T2 и Ethernet. Адаптеры беспроводных интерфейсов, разумеется, тоже есть.

Теперь самое интересное — цены. Redmi, как отмечалось выше, поставила весьма привлекательные цены, но надо учитывать, что это цены для Китая.

Redmi Smart TV X:

50 дюймов — ¥1999 ($280)

55 дюймов — ¥2299 ($322)

60 дюймов — ¥3299 ($462)

Источник: Gizmochina