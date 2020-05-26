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Представлены недорогие смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro на базе SoC MediaTek Dimensity 820 с поддержкой 5G

Представлены недорогие смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro на базе SoC MediaTek Dimensity 820 с поддержкой 5G

Представлены недорогие смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro на базе SoC MediaTek Dimensity 820 с поддержкой 5G


Как и было запланировано, на стриме 26 мая суббренд Redmi компании Xiaomi представил новый недорогой смартфон Xiaomi Redmi 10X, построенный на базе среднеуровневой SoC MediaTek Dimensity 820 со встроенным 5G и оснащенный таким же экраном, как субфлагман Xiaomi Mi 10 Youth Edition. Вместе с базовым Redmi 10X также дебютировала продвинутая версия Redmi 10X Pro с рядом дополнительных возможностей.

Дизайн и ключевые характеристики совершенно одинаковы, а отличия Redmi 10X Pro можно перечислить на пальцах одной руки:

  • мощность зарядки: 33 Вт против 22,5 Вт у Redmi 10X;
  • фронтальная камера: 20-мегапиксельный модуль вместо 16-мегапиксельного
  • телевик в основной камере, обеспечивающий 3-кратный оптический зум;
  • модуль NFC для бесконтактных платежей.

На презентации особо подчеркнули тот факт, что SoC MediaTek Dimensity 820 набирает в популярном бенчмарке AnTuTu около 415 тыс. баллов, опережая Kirin 980 и лишь немного не дотягивая до прошлогоднего флагмана Snapdragon 855. Вот только совсем недавно MediaTek уличили в накручивании результатов производительности в бенчмарках.

Также на презентации среди ключевых особенностей Redmi 10X отметили двойной режим ожидания 5G, интеллектуальную систему переключения между 5G и Wi-Fi (Smart Switch) и защиту от пыли и влаги по стандарту IP53.

Базовый Redmi 10X можно будет купить на рынке Китая с 1 июня, а Redmi 10X Pro — с 5 июня. Но цены уже известны:

  • Redmi 10X
    • 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флэш-памяти — ¥1599  (~$224)
    • 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти — ¥1799 (~$252)
    • 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти — ¥2099 (~$294)
    • 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ флэш-памяти — ¥2399 (~$336)
  • Redmi 10X Pro
    • 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти — ¥2399 (~$336)
    • 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ флэш-памяти — ¥2599 (~$364)

Пока неясно, планируется ли выпуск европейских вариантов Redmi 10X и Redmi 10X Pro.

Подробные технические спецификации всех трех новых смартфонов Redmi 10X и Redmi 10X Pro для большего удобства и наглядности отличий мы собрали в таблице.

МодельRedmi 10XRedmi 10X Pro
Платформа7-нм MediaTek Dimensity 820: восемь ядер (4 × Cortex-A76, частота 2,6 ГГц + 4 × Cortex-A55, частота 2,0 ГГц + 4 × Kryo 585, частота 1,8 ГГц) + GPU Adreno 650 + GPU Mali-G57 MC5 + модем 5G с поддержкой сетей пятого поколения (NSA и SA) и Dual Standby (DSDS)
Дисплей6,57” AMOLED TrueColor, 2400х1080 пикселей, 20:9, пиковая яркость 800 кд/м2, частота считывания сенсора — 180 Гц, DC Dimming и HDR10+
Оперативная память6/8 Гбайт (LPDDR4X)8 Гбайт (LPDDR4X)
Флеш-память64/128/256 Гбайт (UFS 2.1)128/256 Гбайт (UFS 2.1)
Основная камераСистема из трех модулей:

  • 48 Мп, угол обзора 79° (ширик)
  • 8 Мп, 129° (сверхширик)
  • 2 Мп, (оценка глубины сцены)
Система из четырех модулей:

  • 48 Мп, угол обзора 79° (ширик)
  • 8 Мп (телефото с 3-кратным оптическим, 5-кратным гибридным, 30-кратным цифровым зумом), PDAF, OIS
  • 8 Мп, 129° (сверхширик)
  • 2 Мп, (макро, с минимальной дистанцией фокусировки 2 см)

 

Фронтальная камераВ каплевидном вырезе: 16 МпВ каплевидном вырезе: 20 Мп
SIM-картыДве nano-SIM
Аккумулятор4520 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 22,5 Вт4520 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 33 Вт
Сканер отпечатков пальцевЕсть, встроенный в экран
Беспроводные модулидвухдиапазонный Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac/ax, NFC (только у Pro), Bluetooth 5.1, GPS, ИК-порт
РазъемыUSB 2.0 Gen 1 Type-C, 3,5 мм
Габариты164,16х75,75х8,99 мм
Масса205 г208 г
ЗащитаIP53
Другие особенностидинамик типа 1217 с усилителем Smart PA, линейный вибромотор
Операционная системаAndroid 10 + MIUI 12
Цвета корпусаBlue, Violet, Gold

Источник: Xiaomi

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