Представлены недорогие смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro на базе SoC MediaTek Dimensity 820 с поддержкой 5G
Как и было запланировано, на стриме 26 мая суббренд Redmi компании Xiaomi представил новый недорогой смартфон Xiaomi Redmi 10X, построенный на базе среднеуровневой SoC MediaTek Dimensity 820 со встроенным 5G и оснащенный таким же экраном, как субфлагман Xiaomi Mi 10 Youth Edition. Вместе с базовым Redmi 10X также дебютировала продвинутая версия Redmi 10X Pro с рядом дополнительных возможностей.
Дизайн и ключевые характеристики совершенно одинаковы, а отличия Redmi 10X Pro можно перечислить на пальцах одной руки:
- мощность зарядки: 33 Вт против 22,5 Вт у Redmi 10X;
- фронтальная камера: 20-мегапиксельный модуль вместо 16-мегапиксельного
- телевик в основной камере, обеспечивающий 3-кратный оптический зум;
- модуль NFC для бесконтактных платежей.
На презентации особо подчеркнули тот факт, что SoC MediaTek Dimensity 820 набирает в популярном бенчмарке AnTuTu около 415 тыс. баллов, опережая Kirin 980 и лишь немного не дотягивая до прошлогоднего флагмана Snapdragon 855. Вот только совсем недавно MediaTek уличили в накручивании результатов производительности в бенчмарках.
Также на презентации среди ключевых особенностей Redmi 10X отметили двойной режим ожидания 5G, интеллектуальную систему переключения между 5G и Wi-Fi (Smart Switch) и защиту от пыли и влаги по стандарту IP53.
Базовый Redmi 10X можно будет купить на рынке Китая с 1 июня, а Redmi 10X Pro — с 5 июня. Но цены уже известны:
- Redmi 10X
- 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флэш-памяти — ¥1599 (~$224)
- 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти — ¥1799 (~$252)
- 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти — ¥2099 (~$294)
- 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ флэш-памяти — ¥2399 (~$336)
- Redmi 10X Pro
- 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти — ¥2399 (~$336)
- 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ флэш-памяти — ¥2599 (~$364)
Пока неясно, планируется ли выпуск европейских вариантов Redmi 10X и Redmi 10X Pro.
Подробные технические спецификации всех трех новых смартфонов Redmi 10X и Redmi 10X Pro для большего удобства и наглядности отличий мы собрали в таблице.
|Модель
|Redmi 10X
|Redmi 10X Pro
|Платформа
|7-нм MediaTek Dimensity 820: восемь ядер (4 × Cortex-A76, частота 2,6 ГГц + 4 × Cortex-A55, частота 2,0 ГГц + 4 × Kryo 585, частота 1,8 ГГц) + GPU Adreno 650 + GPU Mali-G57 MC5 + модем 5G с поддержкой сетей пятого поколения (NSA и SA) и Dual Standby (DSDS)
|Дисплей
|6,57” AMOLED TrueColor, 2400х1080 пикселей, 20:9, пиковая яркость 800 кд/м2, частота считывания сенсора — 180 Гц, DC Dimming и HDR10+
|Оперативная память
|6/8 Гбайт (LPDDR4X)
|8 Гбайт (LPDDR4X)
|Флеш-память
|64/128/256 Гбайт (UFS 2.1)
|128/256 Гбайт (UFS 2.1)
|Основная камера
|Система из трех модулей:
|Система из четырех модулей:
|Фронтальная камера
|В каплевидном вырезе: 16 Мп
|В каплевидном вырезе: 20 Мп
|SIM-карты
|Две nano-SIM
|Аккумулятор
|4520 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 22,5 Вт
|4520 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 33 Вт
|Сканер отпечатков пальцев
|Есть, встроенный в экран
|Беспроводные модули
|двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac/ax, NFC (только у Pro), Bluetooth 5.1, GPS, ИК-порт
|Разъемы
|USB 2.0 Gen 1 Type-C, 3,5 мм
|Габариты
|164,16х75,75х8,99 мм
|Масса
|205 г
|208 г
|Защита
|IP53
|Другие особенности
|динамик типа 1217 с усилителем Smart PA, линейный вибромотор
|Операционная система
|Android 10 + MIUI 12
|Цвета корпуса
|Blue, Violet, Gold
Источник: Xiaomi