29 лет спустя: в Microsoft Office 97 обнаружили скрытую пасхалку

Очень приятно обнаружить что-то, что оставалось скрытым в течение десятилетий. Как, например, пасхалка в Microsoft Office 97 с набором благодарностей разработчикам.

Пользователь Albacore в X, который и обнаружил ее, обращает внимание на чрезвычайно сложную последовательность действий, однако в случае, если все будет сделано правильно, дальше ожидает приятный сюрприз. По его словам, сначала необходимо установить системную дату на 1997 год или позже. Затем, удерживая Control, переместить стандартную панель инструментов влево, вниз, вправо и вверх, каждый раз отпуская и удерживая клавишу между каждым направлением. Далее в Clippy необходимо ввести запрос «This is not a contest.», обязательно добавив точку в конце.

Reading @stevesi‘s amazing posts about Office 97’s development got me wondering.. could there be more fun stuff hiding under the hood that nobody found yet? Yessir! There’s a whole developer credits sequence incl. commentary from Clippit that starts 1 minute in. Take a look! 📹📎 pic.twitter.com/h83VnGfk4E — Albacore ☁️ (@thebookisclosed) January 11, 2026

«Учитывая такую сложную последовательность активации меня не удивляет, что даже спустя 29 лет не осталось никаких очевидных следов пасхалки. Комментарии Clippit — это вишенка на торте», — отмечает Albacore.

Кроме этого можно добавить больше анимаций, удерживая Shift и нажимая кнопку «Поиск». Albacore подчеркивает, что чрезвычайная сложность активации пасхалки навела его на мысль, а планировалась ли вообще вероятность ее обнаружения. Задачи, включая уникальную последовательность перетаскивания панели инструментов и последующий ввод конкретного поискового запроса в Clippy, настолько специфичны, что вряд ли кто-то смог бы найти их, просто изучая Office 97. Вместо этого, похоже, разработчики в шутку пытаются сохранить секретный набор авторских прав.

В прошлом году, накануне 50-летия Microsoft, Билл Гейтс опубликовал код, который в конечном итоге привел к успеху компании. Впоследствии в интервью гендиректору Stripe Патрику Коллисону с презентацией своих новых мемуаров Гейтс заявил, что современная молодежь должна переживать всего из-за четырех, но «очень страшных» вещей.

