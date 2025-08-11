Новости Авто 11.08.2025 comment views icon

3000 электрических "лошадей": BYD готовит причудливый суперкар

Похоже, BYD вдохновилась успехами спортивной версии Xiaomi SU7 Ultra и решила выпустить экстремальную версию своего электрического суперкара — Yangwang U9 Track Edition. Об этом свидетельствуют новые документы, поданные в Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT).

Компания уже вызвала сенсацию после дебюта базового Yangwang U9, своего первого полностью электрического суперкара. Он оснащен четырьмя независимыми электромоторами с суммарной мощностью около 1300 л.с., которые обеспечивают разгон до 100 км/ч всего за 2,36 с. Помимо феноменальной динамики, U9 получил уникальную систему подвески на основе электропневматики, которая позволяет автомобилю разворачиваться на месте и даже «подпрыгивать», чтобы избежать повреждений на неровностях дороги. Отметим, Xiaomi SU7 Ultra с суммарной мощностью двигателей в 1548 л.с. разгоняется до «сотни» всего за 1,98 секунды, а максимальная скорость превышает 350 км/ч (против около 309 км/ч у базовой версии U9).

Yangwang U9 Track Edition поднимает планку значительно выше. Согласно утечке из MIIT, каждый из четырех электромоторов теперь имеет мощность 555 кВт — это больше, чем у большинства современных высокопроизводительных электромобилей в целом. В сумме они выдают 2220 кВт мощности, что эквивалентно 3019 л.с.

Этот уровень ставит U9 Track Edition в отдельную категорию даже среди самых быстрых гиперкаров, а в электросегменте он может стать новым ориентиром.

3000 електричних "коней": BYD готує чудернацький суперкар
Особенности дизайна BYD Yangwang U9 Track Edition

Ключевые технические особенности Yangwang U9 Track Edition из документации:

  • 20-дюймовые легкосплавные диски с шинами 325/35 R20;
  • крыша из углепластика для снижения веса и повышения жесткости;
  • большой стационарный задний спойлер из углепластика;
  • задний диффузор с регулируемыми лопастями для оптимизации прижимной силы;
  • в базовой комплектации — карбоновый передний сплиттер, в более дорогих версиях — усиленный;
  • опционально доступна электрическая регулировка заднего антикрыла.

BYD традиционно не называет полный набор динамических характеристик в предварительных технических отчетах, поэтому официальная презентация обещает раскрыть дополнительные сюрпризы. Вопрос, который волнует автосообщество: сможет ли U9 Track Edition с такой мощностью выйти на новый уровень управляемости и эффективности на треке, или это будет чисто демонстрационный «показ силы»?

Источник: electrek

