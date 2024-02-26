Авто Новости 26.02.2024 в 13:15 comment views icon

BYD выпустила электрическое купе YANGWANG U9 с 1300 л.с и пневмоподвеской, позволяющей «танцевать». Цена — от $233 тыс.

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Юрій Орос

Автор новостей

BYD выпустила электрическое купе YANGWANG U9 с 1300 л.с и пневмоподвеской, позволяющей «танцевать». Цена — от $233 тыс.

Бренд Yangwang, принадлежащий BYD, анонсировал в Шанхае электрический суперкар U9, второй серийный автомобиль нового бренда после внедорожника U8. Будет только 2-местная модификация со стартовой ценой 1,68 млн юаней (233 500 долларов), сообщает Chevpost.

BYD выпустила электрическое купе YANGWANG U9 с 1300 л.с и пневмоподвеской, позволяющей «танцевать». Цена — от $233 тыс.

Модель представляет собой аккумуляторный электромобиль (BEV) с четырьмя электродвигателями, каждый из которых имеет пиковую мощность 240 кВт, а суммарная пиковая мощность — 960 кВт. Длина Yangwang U9 — 4 966 мм, ширина 2 029 мм и высота 1 295 мм при колесной базе 2 900 мм.

BYD выпустила электрическое купе YANGWANG U9 с 1300 л.с и пневмоподвеской, позволяющей «танцевать». Цена — от $233 тыс.

Суммарно двигатели обеспечивают до 1306 лошадиных сил и 1 680 Нм крутящего момента, что позволяет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,36 секунды. Электрическая схема авто базируется на высоковольтной платформе 800 В и питается от Блейд Батарей на 80 кВт*ч с комбинированным запасом хода по циклу CLTC 450 км.

Как и модели другого премиального бренда BYD Denza, Yangwang U9 поддерживает одновременную зарядку двумя зарядными пистолетами и может зарядиться от 30% до 80% за 10 минут.

BYD выпустила электрическое купе YANGWANG U9 с 1300 л.с и пневмоподвеской, позволяющей «танцевать». Цена — от $233 тыс.

Yangwang U9 оснащен подвеской DiSus-X. Во время запуска BYD продемонстрировала способность Yangwang U9 танцевать, прыгать и ездить даже на трех колесах. Система DiSus-X способна выдавать до 36 кВт мощности, чтобы разворачиваться на месте, а подвеска имеет максимальный регулируемый ход 75 мм.

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Это немного похоже на соревнования лоурайдеров в США, однако это скорее отсылка к другому китайскому производителю — NIO, который недавно продемонстрировал, как подобные танцы могут быть полезными для очистки от снега (хотя, тот видимо должен быть очень сухим).

Yangwang U9 имеет систему автономного вождения DiPilot, Внутри есть информационно-развлекательная система DiLink от BYD, а также чип 5G, изготовленным по 4-нм техпроцессу, совместно разработанным BYD и Qualcomm.

BYD выпустила электрическое купе YANGWANG U9 с 1300 л.с и пневмоподвеской, позволяющей «танцевать». Цена — от $233 тыс.

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